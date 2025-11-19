Doc Erice: come Fazio sta cambiando la mappa del vino siciliano

La storia di Casa Vinicola Fazio si lega all’impegno e alla passione di una famiglia che, da quattro generazioni, si occupa della coltivazione della vite e della produzione di vini di qualità. La storia inizia nel 1935 ad Erice (Tp) in Sicilia, quando Francesco Fazio acquisisce una tenuta e dà vita all’attività di viticoltura. Inizia così la produzione e l’acquisizione di uve per la produzione di vino sfuso allora fermentato in botti di legno.

Le colline vitate cuore del vino siciliano

L’evoluzione della cantina Fazio dal 1935 a oggi

Dopo 30 anni di attività subentra la seconda generazione, la quale amplia la produzione e la cantina con la realizzazione di 8 cisterne interrate in cemento e vende il vino sfuso a grandi centine nel nord Italia e in Francia. Nel 1999 viene imbottigliata la prima annata con il marchio Fazio.

La cantina Fazio

Negli anni successivi la proprietà avvia un nuovo ciclo di investimenti per l’ampliamento della cantina, la realizzazione dell’impianto di spumantizzazione e la ristrutturazione della zona uffici e ricevimento.

La Doc Erice e le partnership internazionali

Dal 2004 l’azienda è stata promotrice della nuova Doc Erice e ha avviato le prime collaborazioni con alcune selezionate catene della Gdo in Italia. Grazie a partnership consolidate con distributori in vari mercati internazionali, l’azienda ha investito nell’installazione di un impianto di tappatura Stelvin. Grazie al lavoro sinergico tra Lilly Fazio e i soci fondatori, l’azienda è diventa un punto di riferimento nel panorama enologico siciliano, nazionale ed internazionale.

Lilly Fazio

Il territorio della Doc Erice

Quanto a territorio e vigneti parliamo di un caleidoscopio vitivinicolo di assoluto interesse, immerso in un territorio storicamente vocato alla produzione di qualità. La Doc Erice, situata nella provincia di Trapani, offre un terroir unico grazie a suoli calcareo-argillosi di medio impasto e un microclima fresco e ventilato, mitigato dalla vicinanza del mare.

Il territorio della Doc Erice, un mosaico di suoli calcareo-argillosi

Le escursioni termiche tra il giorno e la notte favoriscono la maturazione ottimale delle uve, esaltandone il corredo aromatico e conferendo ai vini un perfetto equilibrio tra sapidità e acidità.

I vigneti: 50 ettari alle pendici del Monte Erice

I vigneti aziendali si estendono per 50 ettari alle pendici del Monte Erice tra i 250 e i 600 metri s.l.m., nei territori di Torretta, Trapani (Baglio Nuovo, Cialotta, Canalottelli) e Buseto Palizzolo (Ragoleo e Trentasalme). L’esposizione e la composizione dei terreni sono stati attentamente valutati per garantire la massima espressione delle varietà coltivate.

I vigneti di Casa Vinicola Fazio alle pendici del Monte Erice

La gestione agronomica segue un approccio sostenibile, con la coltivazione condotta tramite diversi sistemi di allevamento: cordone speronato per Cabernet Sauvignon e Merlot, alberello per il Catarratto e Guyot per i restanti vitigni. La vendemmia è rigorosamente manuale, per preservare la qualità delle uve e assicurare vini che rappresentino al meglio il carattere del territorio.

Vitigni autoctoni e internazionali coltivati

Quanto alle varietà coltivate, Casa Vinicola Fazio ha da sempre rivendicato la scelta di affiancare a vitigni autoctoni anche varietà internazionali. Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Catarratto, Carricante, Insolia, ma anche Chardonnay, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. In tutte le varietà allevate si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con note fruttate, floreali e vegetali.

Selezione accurata dei migliori grappoli in vigna

Il calendario naturale della vendemmia

Un processo scandito dal ritmo della natura e dal susseguirsi dei cicli stagionali pone l’arco temporale di vendemmia tra la prima decade di agosto per le uve a bacca bianca, per inoltrarsi sino a tutto il mese di settembre con la raccolta delle uve nere.

La raccolta manuale per preservare integrità e aromi

Le Selezioni: la gamma produttiva in degustazione

Per quanto riguarda le referenze, esistono diverse linee e nella nostra degustazione procederemo con questo criterio. Le Selezioni rappresentano indubbiamente una parte altamente rappresentativa della gamma produttiva.

Grillo Aegades 2024

Netti sentori floreali di gelsomino e mimosa, pesca, ananas e un tocco di sottile mineralità. Solida e succosa la bocca dall’irruenta acidità e dalla notevole persistenza gustativa.

Catarratto Calebianche 2024

Sa di timo, maggiorana e zagare di agrumi. Elegante, minerale, di esemplare nitidezza e bontà, in bocca è vibrante e polputo, più che appagante.

I bianchi de Le Selezioni di Casa Vinicola Fazio

Mùller Thurgau 2024

È varietale ma mai banale nelle note aromatiche che rievocano erbe di montagna e frutta mediterranea. Piacevolmente tagliente con un finale croccante e ben equilibrato.

Terre Siciliane Vino Bianco Frizzante Grillidimare 2024

Un divertissement dal tocco elegante e sofisticato. Le delicate note floreali sono arricchite dall’elegante presenza di spezie ed erbe aromatiche.

I rossi delle Selezioni

Nero d’Avola Torre dei Venti 2022

Ha la tipica espressione olfattiva dai rimandi di fiori e frutti scuri, sale marino e alloro. In bocca è dinamico, dal classico timbro ferroso e buona distensione finale.

I rossi de Le Selezioni di Casa Vinicola Fazio

Shiraz Luce D’Oriente 2022

Intenso nel colore, sa di ciliegia scura, spezie dolci, tabacco e violetta, vivificate da un piacevole sottofondo di conifere, morbido, di beva piacevole e dai tannini gentili.

Gli spumanti

Blanc de Blancs Brut

Dagli eleganti sentori di crosta di pane e fiori di gelsomino. È ricco, morbido e trova freschezza nella briosità della spinta dorsale acida.

Gli spumanti di Casa Vinicola Fazio

Erice Moscato Petali

caratterizzato da un pregiato bouquet di frutta a polpa bianca, pesca in particolare, con suadenti note di fiori bianchi e rosa che ne esaltano il finale armonioso, quasi etereo.

Linea Vigne di Pietrasacra

Erice Rosso Riserva PietraSacra di Casa Vinciola Fazio

Piatto forte della Linea Vigne di Pietrasacra l’Erice Rosso Riserva PietraSacra 2014. È un blend di uve Merlot e Nero d’Avola che profuma di ribes, mirtilli, melograno, iris, ma anche di erbe balsamiche e spezie gialle. Bocca di buon peso, ben calibrata tra frutto e tannini, lungo il finale.