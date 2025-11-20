Menu Apri login
Oltrepò, Costa del Nero 2022: il Pinot Nero di Conte Vistarino con il “wow factor”

Conte Vistarino entra nella Top 100 di Wine Spectator 2025 con il Costa del Nero 2022, unico Pinot Nero rosso italiano in classifica. La cantina celebra un riconoscimento storico che conferma il valore dell’Oltrepò Pavese

di Redazione Italia a Tavola
20 novembre 2025 | 12:25
 

L’inclusione nella Top 100 di Wine Spectator rappresenta uno dei traguardi più ambiti nel panorama internazionale del vino. Farne parte significa essere selezionati - tra 10.200 etichette degustate alla cieca, provenienti da 725 aree vitivinicole - come uno dei 100 migliori vini al mondo. Quest’anno, alla posizione numero 78, brilla il nome di Conte Vistarino, grazie al suo Costa del Nero 2022, Pinot Nero in rosso proposto negli Stati Uniti a 29 dollari.

Oltrepò, Costa del Nero 2022: il Pinot Nero di Conte Vistarino con il “wow factor”

Il Costa del Nero di Conte Vistarino

Unico Pinot Nero rosso italiano in classifica

Costa del Nero, il rosso più diffuso del brand sui mercati internazionali, conquista 90 punti, entrando nella categoria “outstanding”, ovvero “eccezionale”, secondo i critici della prestigiosa rivista americana. Entrare tra i soli 20 vini italiani presenti nel ranking 2025 ha un significato particolare: Costa del Nero 2022 è lunico Pinot Nero rosso dello Stivale ad aver ottenuto questo onore, oltre a essere l’unica etichetta lombarda e il primo vino dell’Oltrepò pavese selezionato quest’anno.

«Un cesto di ciliegie tonde e invitanti»

Alison Napjus, senior editor di Wine Spectator, ha descritto così così Costa del Nero 2022 «Un cesto di ciliegie tonde e invitanti, con un'acidità fresca e tannini gessosi e minerali. Aneto e timo, con sentori affumicati e di cuoio, accentuano il frutto e si allungano in un finale cremoso. Da gustare subito e fino al 2030. 42.000 bottiglie prodotte, di cui 8.500 importate negli USA». Secondo la rivista, per entrare nei Top 100 non basta la qualità: servono valore, presenza sul mercato americano e un “wow factor, cioè la capacità di sorprendere e entusiasmare chi assaggia.

Oltrepò, Costa del Nero 2022: il Pinot Nero di Conte Vistarino con il “wow factor”

Ottavia Giorgi di Vistarino, titolare della cantina

Ottavia Giorgi di Vistarino, alla guida della cantina, sottolinea l’importanza di questo traguardo, ringraziando la redazione di Wine Spectator e il team aziendale. La notizia arriva alla vigilia della presentazione di un nuovo progetto dedicato ai tre Cru della tenuta, simbolo dell’impegno continuo verso la valorizzazione del Pinot Nero, tra eleganza internazionale e identità territoriale.

Conte Vistarino
Fraz. Villa Fornace 11 27040 Rocca de' Giorgi (Pv)
Tel +39 0385 241171

© Riproduzione riservata

 
Wine Spectator Top 100 Pinot Nero italiano Oltrepò Pavese Conte Vistarino Costa del Nero 2022Alison Napjus Ottavia Giorgi di Vistarino
 
