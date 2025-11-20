Quintessenz, la linea di vini che esprime l’anima autentica del lago di Caldaro

Nel 2025 la Cantina Kaltern ha celebrato 125 anni di storia, un traguardo che unisce tradizione, territorio e passione dei viticoltori altoatesini. Fondata nel cuore di Caldaro, oggi riunisce oltre 520 soci che coltivano 430 ettari di vigneti, condividendo la filosofia di produrre vini che riflettono l’identità del luogo e la comunità che da generazioni vive di viticoltura.

Le botti di Cantina Kaltern

Vigneti, clima e sostenibilità

I vigneti si estendono tra i 250 e i 700 metri di altitudine, attorno al lago di Caldaro e ai piedi del massiccio della Mendola. Qui, tra giornate calde e notti fresche, nascono vini equilibrati, freschi ed eleganti.

Il paesaggio vicino al Lago di Caldaro di Cantina Kaltern

Dal 2018 la cantina è certificata Fair’n Green, prima cooperativa italiana a ottenere la certificazione di sostenibilità, a testimonianza di un impegno concreto verso ambiente, persone e economia responsabile.

Quintessenz: massima espressione del territorio

Cuore pulsante della produzione è la linea Quintessenz, la massima espressione del territorio di Caldaro, composta da cinque vini: Pinot Bianco, Sauvignon, Kalterersee (Schiava), Cabernet Sauvignon e Moscato Giallo Passito.

La linea Quintessenz di Cantina Kaltern

I bianchi si distinguono per eleganza e croccantezza del frutto, i rossi per versatilità e armonia, mentre il passito avvolge con freschezza e velluto. Il kellermeister Thomas Scarizuola seleziona solo le uve migliori, limitando le rese per esaltare il pieno potenziale di ogni acino.

Abbinamenti ideali per le feste

Perfetta per le tavole delle feste, la linea Quintessenz si abbina a piatti raffinati: dal Pinot Bianco con zuppe di pesce speziate, al Sauvignon con agnello alle erbe, dal Kalterersee con salumi e primi tradizionali, al Cabernet Sauvignon con filetto di cervo, fino al Passito con panettone e crema al mascarpone.