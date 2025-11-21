Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 21 novembre 2025  | aggiornato alle 20:14 | 115890 articoli pubblicati

Il Cartizze Col Vetoraz nasce in un territorio collinare con terreni ricchi e microclima ideale. Elegante e aromatico, offre un perlage fine e profumi intensi. Perfetto per aperitivi e abbinamenti gourmet

Col Vetoraz Valdobbiadene Cartizze Superiore Docg

Proviene dai migliori vigneti dell’omonima area adiacente alla sede dell’azienda Col Vetoraz, la cui ristretta estensione (poco più di 100 ettari) limita la produzione a esigue quantità. L’area del Cartizze forma una catena collinare che si alza di quota da sud verso nord (da 300 a 400 mt) in questo modo le piante godono dell’esposizione diretta al sole, che agevola una maturazione omogenea dei grappoli. Le sue uve crescono su un terreno di argille, marne e arenarie, componenti che garantiscono un’inusuale concentrazione di aromi e una grande salinitàVellutato e aromatico, il suo perlage è sottile ed elegante e il profumo intenso, in cui spicca la delicatezza del mix di fiori e frutta matura.

Abbinamento

Sa essere un piacevole compagno di conversazione con gli amici, ottimo per l’aperitivo e ideale abbinamento con pranzi delicati e raffinati. Risulta sorprendente l’abbinamento inedito con la tipica sopressa veneta tradizionale, oppure con altre specialità regionali italiane come i Tirtlan altoatesini o le tigelle emiliane.

Col Vetoraz
Strada delle Treziese 1 31049 (Tv)
Tel +39 0423 975291

© Riproduzione riservata STAMPA

 
