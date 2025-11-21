Col Vetoraz Valdobbiadene Cartizze Superiore Docg

Proviene dai migliori vigneti dell’omonima area adiacente alla sede dell’azienda Col Vetoraz, la cui ristretta estensione (poco più di 100 ettari) limita la produzione a esigue quantità. L’area del Cartizze forma una catena collinare che si alza di quota da sud verso nord (da 300 a 400 mt) in questo modo le piante godono dell’esposizione diretta al sole, che agevola una maturazione omogenea dei grappoli. Le sue uve crescono su un terreno di argille, marne e arenarie, componenti che garantiscono un’inusuale concentrazione di aromi e una grande salinità. Vellutato e aromatico, il suo perlage è sottile ed elegante e il profumo intenso, in cui spicca la delicatezza del mix di fiori e frutta matura.

Abbinamento

Sa essere un piacevole compagno di conversazione con gli amici, ottimo per l’aperitivo e ideale abbinamento con pranzi delicati e raffinati. Risulta sorprendente l’abbinamento inedito con la tipica sopressa veneta tradizionale, oppure con altre specialità regionali italiane come i Tirtlan altoatesini o le tigelle emiliane.