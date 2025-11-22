Menu Apri login
Chianti Brew Fighters: la birra artigianale che racconta il territorio

Chianti Brew Fighters, birrificio artigianale di Radda in Chianti, unisce territorio e sperimentazione con birre iconiche come West Coast IPA e La Rivolta, valorizzando il Sangiovese e la cultura enogastronomica locale

di Carlo Vischi
 
22 novembre 2025 | 09:30

A Radda in Chianti (Si), nel cuore della Toscana, si trova Chianti Brew Fighters, birrificio artigianale indipendente fondato nel 2016. «Non è una provocazione, ma un modo alternativo di guardare al territorio», spiegano i fondatori. L’idea nasce dall’incontro di quattro amici - Stefano Giannini, Marco Lenzi, Giulio Iannelli e Attila Bertolai - con percorsi formativi differenti ma una comune passione per la birra artigianale. Il risultato è un progetto che ha saputo combinare dinamismo, curiosità e radicamento territoriale.

Nel 2024 la produzione del birrificio è stata di circa 450 ettolitri

Esperienze e riconoscimenti

Dall’inizio della loro attività, i Chianti Brew Fighters hanno partecipato ai principali eventi di settore nazionali e internazionali, acquisendo esperienze in Nord Europa. La loro produzione ha superato le 60 ricette differenti, con collaborazioni italiane e straniere. Tra i punti di riferimento per appassionati e professionisti vi sono la Brew Fighters Community, la taproom di Radda e il Chianti Brew Fighters Pub a Firenze, che unisce street food e piatti del territorio a eventi musicali e degustazioni.

Chianti Brew Fighters: lo staff del pub

Nel 2024 la produzione del birrificio è stata di circa 450 ettolitri, con packaging vario: fusti da 24 litri, lattine da 33 cl e bottiglie da 33 cl (eccetto per La Rivolta, disponibile in bottiglia da 75 cl).
La taproom di Radda in Chianti, aperta da aprile a ottobre, dispone di 5 spine e due frigoriferi. A Firenze, il pub di via Pisana 80R accoglie gli appassionati con piatti locali, eventi e degustazioni. Tutti i prodotti sono disponibili anche nello shop online del birrificio e in pub e locali di settore a livello nazionale.

Le birre iconiche

Tra le birre di maggiore rilievo, quattro rappresentano la produzione stabile del birrificio:

  • West Coast IPA La Bestemmia esplosiva (6,5% alc): chiara, con intensi profumi tropicali e finale amaro ben bilanciato.
  • Italian Pilsner gluten free La Vespa (5% alc): una birra chiara e di facile bevuta, con dry hopping di luppoli europei.
  • Strong Ale La Bestemmia (7,7% alc): ispirata allo stile belga, con note di frutta passita e spezie dolci, finale secco e leggermente amaro.
  • Imperial Stout L’Esorcista (9,5% alc): scura, intensa, con sentori di cacao, liquirizia e caffè, morbida e potente senza eccesso alcolico.

Chianti Brew Fighters: La Bestemmia esplosiva

La birra simbolo del territorio: La Rivolta

Tra le produzioni speciali, spicca la Barrel aged Italian Grape Ale La Rivolta (10,2% alc). «È la nostra Italian Grape Ale, prodotta con il 30% di mosto di Sangiovese locale, affinata in botti ex-Sangiovese per circa un anno e maturata in bottiglia per almeno un anno», spiega il birraio Stefano Giannini.

Chianti Brew Fighters: La Rivolta

Questa birra ambrata rappresenta un omaggio al Chianti e si abbina perfettamente a piatti della tradizione toscana come bistecca alla fiorentina, trippa alla senese o pappardelle al ragù, ma sorprende anche con piatti di media struttura della cucina nazionale come il cacciucco alla livornese. La temperatura ideale di servizio è 10°-12°.

Un birrificio che unisce territorio e creatività

Le birre dei Chianti Brew Fighters sono reperibili in pub e locali di settore su scala nazionale, nello shop online e nei due locali propri. Il birrificio punta a mantenere una distribuzione selettiva per garantire qualità e freschezza del prodotto, valorizzando sempre il legame con il territorio. Con una produzione radicata nel Chianti e un’attenzione costante alla sperimentazione e alle collaborazioni internazionali, Chianti Brew Fighters rappresenta un esempio di come birra artigianale e cultura locale possano convivere, raccontando il territorio attraverso ingredienti come il Sangiovese e il frumento non maltato.

Chianti Brew Fighters
Via Guido Rossa 10/C 53017 Villa (Si)
Tel +39 366 8370024

© Riproduzione riservata STAMPA

 
