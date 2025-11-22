Il nuovo linguaggio del Cognac: il viaggio nella Petite Champagne di Francis Abécassis

Per decenni il Cognac ha parlato la lingua della tradizione: grandi maison, blend di cru diversi, lunghi invecchiamenti e atmosfere da club. Oggi il suo vocabolario cambia. Produttori come Abécassis riscrivono il linguaggio del distillato, scegliendo un tono più diretto, quello del terroir. Con il marchio Réviseur, i Domaines Francis Abécassis propongono un concetto chiaro e radicale - Single Estate Cognac - in cui ogni fase, dalla vite al bicchiere, è interamente curata all’interno della tenuta. I Domaines Francis Abécassis gestiscono circa 460 ettari di vigneto distribuiti tra Petite Champagne e Fins Bois, con una produzione annua che si aggira intorno alle 800.000-900.000 bottiglie complessive.

La rivoluzione del Cognac: dal blend al terroir

Nel Domaine di Barret, 90 ettari di vigneto nella Petite Champagne si estendono su suoli argilloso-calcarei ricchi di gesso e fossili marini. Qui l’Ugni Blanc, varietà regina del Cognac, esprime freschezza e finezza, tratti distintivi di questo cru che circonda la più celebre Grande Champagne. Il microclima temperato, le esposizioni dolci e la composizione minerale del terreno donano al distillato una struttura equilibrata e aromi luminosi. Il Domaine è certificato High Environmental Value dal 2019: la sostenibilità è parte integrante di questo nuovo linguaggio del Cognac, che mette al centro la qualità e il rispetto per la terra.

Vinificazione e distillazione: l’arte degli alambicchi Charentais

Dopo la vendemmia, la vinificazione avviene in azienda sotto la guida dell’enologo del Domaine, per poi passare alla distillazione nei due alambicchi Charentais “à repasse”. La doppia distillazione, lenta e attenta, cattura la potenza aromatica tipica della Petite Champagne, trasformando il vino in un’acquavite elegante e complessa. È un sapere antico, custodito dai distillatori che, più che con gli strumenti, lavorano con i sensi: l’olfatto, la memoria, la sensibilità.

L’invecchiamento in rovere e la tonnellerie Allary

Il tempo del riposo arriva nelle cantine della proprietà, dove centinaia di barili di rovere francese provenienti da foreste sostenibili di Tronçais e Limousin custodiscono le eaux-de-vie per anni. A contatto con la quercia, il distillato evolve, assumendo un colore che dal giallo oro vira verso l’ambra e il mogano. Gli aromi si fanno più intensi e stratificati: prugna, mandorla, cannella, pepe, accenti tostati.

Ad Archiac, la visita alla tonnellerie Allary, fondata nel 1953, svela un altro capitolo di questa filiera di eccellenza. Le botti vengono realizzate con precisione millimetrica, perché la loro tostatura determinerà le sfumature aromatiche finali del Cognac.

Réviseur: filosofia e riconoscimenti internazionali

Il marchio Réviseur nacque nel 1989 per iniziativa di investitori finlandesi, ma è con l’arrivo di Francis Abécassis, nel 2001, che la tenuta assume la sua identità attuale: 90 ettari interamente dedicati alla produzione di Cognac nella Petite Champagne, un controllo totale della filiera e una visione orientata alla purezza del terroir. È questa coerenza che ha valso a Réviseur il titolo di “Producer of the Year” all’IWSC di Londra nel 2019, riconoscimento che premia una filosofia produttiva più che un singolo prodotto.

La gamma Réviseur

La gamma Réviseur rappresenta un percorso sensoriale e culturale che accompagna il degustatore lungo la scala del tempo. Il VS è l’espressione giovane e vibrante, con note di prugna e mandorla; il VSOP introduce eleganza e spezie, con un sorso pieno e secco; il XO e lo XO Platinum esprimono la profondità e la rotondità della maturità, tra caramello, frutta candita e legno di cedro; l’Origin e l’XXO, con invecchiamenti lunghissimi, raccontano l’anima più complessa e sontuosa del cru.

Cognac e mixology: un linguaggio contemporaneo

Réviseur racconta la trasformazione del Cognac: da distillato da dopocena a esperienza completa, capace di dialogare con la cucina contemporanea, con la mixology d’autore, con degustazioni esperienziali che valorizzano la sua ricchezza aromatica. Nei cocktail d’autore, il Réviseur VS o il VSOP portano struttura e complessità senza appesantire. La componente fruttata e speziata della Petite Champagne si presta a miscelazioni raffinate. Anche a tavola, il Cognac esce dal ruolo di digestivo per incontrare la cucina contemporanea. Gli chef più attenti lo impiegano in pairing raffinati. In questa nuova prospettiva, il Cognac torna a essere un linguaggio da interpretare, non più solo da sorseggiare in silenzio, ma da far dialogare con il gusto e con l’emozione del cibo.

Le quattro anime di Réviseur

Da questa visione oltre a Réviseur nascono altre quattro anime, ognuna con una propria voce e sensibilità. Presso il Domaine de Chez Maillard, a Claix, si trova la sede di ABK6, acronimo di Abécassis. Le vigne si arrampicano su colline calcaree esposte al sole, una sorta di anfiteatro naturale che concentra profumi e maturità.

Qui si produce un Cognac diretto, immediato, progettato per dialogare con il mondo della mixology senza rinunciare all’identità di terroir. Packaging essenziale, blend precisi, e una filosofia che guarda avanti: ABK6 è la voce giovane del gruppo, capace di portare il Cognac nel linguaggio dei cocktail e dei bar contemporanei, pur mantenendo l’autenticità della distillazione di proprietà.

Nel cuore dei Fins Bois, su una collina esposta al sole, sorge la tenuta di Leyrat, un vigneto di oltre cento ettari che sembra disegnato per la distillazione. Qui il terreno calcareo e l’influsso dell’Oceano donano eaux-de-vie di una freschezza rara, con profumi di fiori bianchi, mandorla e frutta a polpa gialla. Leyrat rappresenta la sfumatura più raffinata del cru Fins Bois: Cognac setosi, eleganti, con un equilibrio perfetto tra intensità e grazia. Le cantine in pietra calcarea, immerse nel silenzio, custodiscono un patrimonio di aromi che evolve lentamente, anno dopo anno.

Grands Domaines è il ponte tra le due anime, quella moderna di ABK6 e quella classica di Réviseur. Nasce dall’assemblaggio di eaux-de-vie provenienti dai diversi vigneti di famiglia, unendo terroir e stili in un insieme armonico. I suoli ben esposti delle tenute Abécassis - dalle colline ventilate di Claix alle valli più fresche della Charente - danno vita a Cognac morbidi, fruttati, pensati per essere condivisi. È la linea che racconta la convivialità del Cognac, senza rinunciare alla precisione tecnica e alla filosofia Single Estate.

Ultimo nato, Rêve Bleu. Qui il racconto si fa più sensoriale: Rêve Bleu esprime la leggerezza aromatica e il lato più sognante del Cognac, con profumi di fiori, miele e agrumi. È la linea pensata per un pubblico curioso, che cerca un’esperienza più immediata ma autentica, legata alla terra e alla storia della maison.