AlpeRegis Brut: il Trentodoc che racconta la montagna in un calice

AlpeRegis Brut Trentodoc incarna l’eleganza della spumantistica di montagna. Da uve Chardonnay dei vigneti trentini nasce un metodo classico raffinato, armonico e versatile, ideale dall’aperitivo ai piatti più ricchi

di Redazione Italia a Tavola
 
25 novembre 2025 | 16:22

AlpeRegis Brut: il Trentodoc che racconta la montagna in un calice

AlpeRegis rappresenta la linea di alta gamma della Cantina Rotari, simbolo dell’eleganza spumantistica trentina. Ottenuto da uve Chardonnay provenienti dai vigneti di montagna a nord di Trento, il vino riflette la purezza e la finezza tipiche dell’altitudine. La presa di spuma a bassa temperatura e il lungo affinamento sui lieviti - minimo 48 mesi - conducono l’AlpeRegis Brut verso un perfetto equilibrio aromatico e gustativo, pronto per sostenere con eleganza la sboccatura. Brillante, percorso da catenelle di bollicine sottili, il Trentodoc AlpeRegis offre al naso note agrumate e frutta gialla matura. In bocca rivela acidità vivace, cremosità del perlage e un finale persistente che avvolge il palato con suadente armonia.

A tavola: eleganza e versatilità nel calice

Perfetto come aperitivo di classe, l’AlpeRegis Brut si distingue per una struttura equilibrata che lo rende adatto a piatti ricchi della cucina trentina e alle ricercate espressioni gastronomiche italiane. Un calice che celebra pulizia, equilibrio e personalità, autentici tratti distintivi del Trentodoc di montagna.

Mezzacorona
Via del Teroldego 1/E 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel +39 0461 616399

