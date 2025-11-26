Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 26 novembre 2025  | aggiornato alle 18:56 | 115975 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Benvenuto

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

La 34a edizione di Benvenuto Brunello a Montalcino celebra l’annata 2021 e il Riserva 2020, tra degustazioni, premi Leccio d’Oro e approfondimenti sul Brunello e il Rosso di Montalcino

di Daniele Alessandrini
 
26 novembre 2025 | 16:30

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

La 34a edizione di Benvenuto Brunello a Montalcino celebra l’annata 2021 e il Riserva 2020, tra degustazioni, premi Leccio d’Oro e approfondimenti sul Brunello e il Rosso di Montalcino

di Daniele Alessandrini
26 novembre 2025 | 16:30
 

A Montalcino in principio era il Sangiovese Grosso. Da 150 anni, senza addentrarci nel ginepraio di biotipi e cloni, è il Brunello. La 34a edizione di Benvenuto Brunello si è appena conclusa nello storico borgo della provincia di Siena, accogliendo l’annata 2021 della Docg e il Brunello Riserva Docg 2020, oltre al Rosso di Montalcino Doc 2024 e 2023 in uscita ritardata (disponibili anche alcune etichette di Sant’Antimo e Moscadello, le altre due Doc di Montalcino).

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Benvenuto Brunello: 123 cantine hanno caratterizzato le cinque giornate dell‘evento

Il percorso tra le colline di Montalcino

Se il meteo vi assiste e arrivate a Montalcino in auto da Firenze, godetevi il percorso collinare tra Chianti, Val d'Elsa e Crete Senesi. Tra una piega e l’altra della strada si manifesteranno la Tenuta Antinori nel Chianti Classico, il Castello di Monteriggioni, il borgo di Buonconvento e la Cantina di Montalcino in Val di Cava, ristrutturata di recente.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Una bellissima veduta delle colline della Val d'Elsa

Il Consorzio del Vino e il sistema Brunello Forma

Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino - capitanato dal presidente Giacomo Bartolommei - ha presentato l'annata in base ai criteri descrittivi di “Brunello Forma”, un sistema scientifico approntato per la prima volta nel 2024 in collaborazione con l’azienda high-tech Copernico.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Sono stati presentati i dati sul Brunello di Montalcino

I dati rilevati sul territorio di Montalcino da 60 stazioni meteo sono stati messi a disposizione di otto masters of wine di tutto il mondo per consentirgli valutazioni sempre più precise. Il lavoro ha prodotto tre aggettivi (fragrante, definito e verticale) per raccontare il millesimo 2021.

Numeri e mercato: Brunello e Rosso di Montalcino

Bartolommei ha ricordato l’importanza dell’enoturismo e l'aumento dell’imbottigliamento di Brunello negli ultimi due mesi, con numeri che si avvicinano a quelli dell’anno scorso. Poiché imbottigliare non significa automaticamente distribuire - come sottolineato dal presidente - per avere certezza di vendere serve nuovo slancio sulla scena internazionale.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

A Benvenuto Brunello spazio per molte degustazioni

Cresce l’appeal del Rosso di Montalcino: la forte richiesta dei mercati ha spinto il Consorzio a raddoppiare (o quasi) negli ultimi due anni la quantità di vigneti destinati alla Doc - senza intaccare quelli della Docg Brunello -, con conseguente forte incremento dell’imbottigliato.

Premi Leccio d’Oro e ristoranti eccellenti

Nella serata di gala conclusiva della due-giorni riservata agli operatori professionali sono stati premiati i vincitori del Leccio d’Oro 2025, il concorso promosso dal Consorzio e riservato alle realtà food&beverage che esaltano i vini di Montalcino nella propria carta dei vini: nella categoria ristoranti - nazionali ed esteri - i riconoscimenti sono andati a Taverna di San Giuseppe (Siena) e Casa Tua (Miami, Florida).

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Premiati col Leccio d‘Oro Taverna di San Giuseppe (Siena) e Casa Tua (Miami, Florida)

Brunello 2021: caratteristiche e clima

In sintesi, l’annata 2021 può definirsi climaticamente atipica, con primavera molto fredda e fine agosto-inizio settembre senza pioggia. Notevoli le escursioni termiche, basse le rese e sane le uve, con tempi di maturazione diversi a seconda delle zone, delle altitudini e delle esposizioni dei vigneti. Oltre al clima, determinante il lavoro in cantina.

La maggior parte dei produttori optano per maturazioni in rovere che superano i due anni previsti dal disciplinare. Anche la caratteristiche dei recipienti di legno - dimensione (barriques, tonneaux o botti), regioni di provenienza e utilizzo (nuovi o con un certo numero di passaggi) - incidono, soprattutto sul Brunello bevuto pochi mesi dopo l’affinamento minimo in bottiglia imposto dal disciplinare.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

L’annata 2021 del Brunello può definirsi climaticamente atipica

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di far parte del gruppo di cento giornalisti radunatisi nel Chiostro di Sant’Agostino per degustare i vini di 123 aziende vinicole. Appartenendo alla nutrita schiera di estimatori di Brunello che lo considerano relativamente giovane a distanza di poco più di quattro anni dalla vendemmia, ci limitiamo ad alcune considerazioni generali, come sempre curiosi e affascinati dall’evoluzione in bottiglia. I Brunello 2021 e Riserva 2020 potranno essere messi in commercio dal primo giorno del 2026, da parte delle aziende vinicole che faranno questa scelta.

Vini del nord e del sud: evoluzione in bottiglia

Le nostre considerazioni dopo gli assaggi del Brunello 2021 vanno nella direzione del “dare tempo al tempo”: le premesse ci sono.  Non è un caso che i vini più pronti ci siano sembrati quelli provenienti dai vigneti della zona sud di Montalcino - anche considerando la peculiarità climatica dell’annata -, che per escursioni termiche e caratteristiche dei terreni danno tannini meno ruvidi e frutto più maturo.

Alcuni Brunello del sud denotano già equilibrio, quelli del nord affineranno nel tempo in bottiglia evidenziando eleganza e finezza. Dall’anteprima di Benvenuto Brunello abbiamo ricavato note interessanti dai vini con più di due anni di legno medio o grande. Oltre al frutto, belle note speziate già emergenti.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Il Brunello più pronto è quello che arriva da sud della zona di Montalcino

Il Brunello Riserva 2020 nato dai vigneti del nord ha manifestato l’esigenza di affinare ulteriormente, secondo noi. I vini con finali equilibrati e tannino pronto, hanno maturato minimo tre anni in botti grandi. In essi cominciano a percepirsi i sentori terziari (il caldo dell’annata 2020 ha il suo peso), cuoio soprattutto e poi liquirizia.

Winery dinners: incontri con i produttori

Dopo l’aperitivo di benvenuto nello storico Caffè Fiaschetteria di Piazza del Popolo a Montalcino, un momento interessante della kermesse è stato quello che ci ha fatto conoscere e conversare con alcuni viticoltori in una cena conviviale a base di piatti della tradizione toscana. Nella Tenuta Fanti a Castelnuovo Dell'Abate (Montalcino), la padrona di casa Elisa Fanti ci ha accolto assieme alle famiglie Rubegni di Podere La Vigna e Loia dell’azienda Palazzo.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Il Caffè Fiaschetteria di Piazza del Popolo a Montalcino

Con Adriano Rubegni si è parlato dell'autenticità del Brunello, che nonostante rappresenti una delle eccellenze vinicole mondiali, conserva e trasmette i valori della propria terra. Fondamentale, il passaggio del testimone di generazione in generazione all'interno delle realtà vitivinicole montalcinesi.

Degustazioni di Brunello e Rosso di Montalcino

Ricordando che Fanti e La Vigna producono anche olio extra vergine d’oliva, di Fanti raccontiamo il Brunello 2021 Vallocchio: legno rispettoso del vitigno (tre anni in botte grande e parte in tonneau di rovere francese) e in bocca bella evoluzione dal frutto alle spezie; finale con tannino che garantisce per il futuro.

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Degustazioni di Brunello accompagnate da piatti gourmet

Suadenti note per il Rosso di Montalcino 2024 La Vigna: lieve al naso, alcol presente ma non invadente, in bocca puntuale per completezza. Concludiamo con il Brunello Cosimo 2021 di Palazzo, viti di 40 anni, 40 mesi in tonneau: profumo ricco, sorso armonico di frutto, liquirizia, spezie e tannino.

Consorzio del vino Brunello di Montalcino
via Boldrini 10 53024 Montalcino (Si)
Tel +39 0577 848246

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Benvenuto Brunello Brunello di Montalcino degustazioni vino italiano Montalcino Rosso di Montalcino Riserva 2020 Moscadello Sant’Antimo formella celebrativaGiacomo Bartolommei
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Pavoni
Consorzio Asti DOCG
Mangilli Caffo
Nomacorc Vinventions
Pavoni
Consorzio Asti DOCG
Mangilli Caffo
Nomacorc Vinventions
Quattroerre Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025