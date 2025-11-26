Il vento del vino soffia su Napoli: Anteprima VitignoItalia incanta tutti

Pubblico entusiasta e forte interesse da parte della stampa estera per l’educational tour nei Campi Flegrei, realizzato in collaborazione con ICE. Insomma, davvero Napoli si conferma un importante polo di riferimento per la valorizzazione del nostro patrimonio enologico. Sta a dimostrare ciò la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia. VitignoItalia si svolgerà alla Stazione Marittima di Napoli nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2026. L’Anteprima VitignoItalia si è tenuta presso l’Hotel Excelsior, sul lungomare di Napoli. Successo vistoso di pubblico, con migliaia di visitatori; all’incirca cento le aziende espositrici.

Anteprima Vitignoitalia si è rivelata ancora una volta un grande successo

Un evento che favorisce sinergie e networking

Anche in questa edizione, particolarmente significativa la presenza di stampa e operatori del settore, a cui è stata dedicata, come sempre, la prima fascia oraria dell’evento, a conferma di quanto Anteprima VitignoItalia rappresenti uno spazio di networking in grado di favorire nuove sinergie ed interessanti opportunità per i produttori partecipanti.

In questo senso, assume sempre più rilievo la collaborazione con Ice partner strategico dell’iniziativa che, con la sua attività, continua a costruire un ponte solido ed efficace tra la manifestazione e la stampa estera. Giornalisti da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania hanno preso parte alla giornata e al successivo educational tour nei Campi Flegrei, alla scoperta dei vini e delle aziende di uno dei territori più interessanti della vitivinicoltura campana.

Un’esperienza immersiva e consapevole secondo Teti

«Anteprima VitignoItalia si conferma un’esperienza immersiva e consapevole, capace di valorizzare il vino come espressione culturale e raccontarne i valori, i territori e i protagonisti - racconta Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia - È stata un’inaugurazione in grande stile che ha visto la partecipazione di un pubblico sempre più attento e curioso, accanto a grandi professionisti e le firme più autorevoli del settore, questo nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse». La massiccia presenza di ospiti è una testimonianza di come in questi venti anni VitignoItalia abbia costruito una relazione solida e profonda con tutti i player di una filiera importante come quella del vino.

Maurizio Teti, organizzatore di Vitignoitalia

La degustazione del ventennale e i sette vini del 2005

Quello di Anteprima VitignoItalia è stato un successo che è andato oltre le sale della manifestazione, includendo anche la degustazione del ventennale ospitata presso il Grand Hotel Santa Lucia di Napoli e dedicata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa internazionale e nazionale, che ha rappresentato un’occasione di scoperta e approfondimento di una delle annate più sorprendenti del vino campano.

Massiccia presenza di stampa italiana ed estera ad Anteprima Vitignoitalia

Verso il grande Salone 2026

Protagonisti infatti sette vini dell’annata 2005 delle più prestigiose cantine della regione che hanno aperto le porte a un percorso di degustazione di altissimo livello. Tra grandi produttori e le eccellenze del food italiano, Anteprima VitignoItalia consolida la sua centralità nel panorama enologico nazionale, anticipando al meglio il grande Salone di maggio, quando Napoli tornerà ad essere la Capitale del vino italiano con l’edizione 2026 di VitignoItalia.