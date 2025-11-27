Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025

esperienze

A Natale Cantine Aperte per un dicembre tra gusto e responsabilità

Cantine Aperte offre esperienze sostenibili nelle cantine Movimento Turismo del Vino: degustazioni, attività per famiglie e percorsi educativi nati con Earth Day Italia per sensibilizzare a un Natale responsabile

di Redazione Italia a Tavola
 
27 novembre 2025 | 16:03

Le cantine del Movimento Turismo del Vino si preparano a celebrare il periodo delle feste con un programma dedicato alla sostenibilità, alla convivialità e alla scoperta dei territori vitivinicoli italiani. L’appuntamento con Cantine Aperte a Natale coinvolge aziende da nord a sud, dando vita a un mese di iniziative pensate per valorizzare il rapporto tra produzione enologica, paesaggi rurali e responsabilità ambientale. Per tutto dicembre, gli ospiti avranno la possibilità di visitare aziende illuminate a festa, immergersi nella quiete delle vigne invernali e partecipare a degustazioni, incontri e laboratori dedicati al mondo del vino.

Piccolo enoturista delle cantine a Natale

Esperienze natalizie tra degustazioni ed eventi in vigna

Le cantine aderenti propongono un ricco calendario di attività pensate per valorizzare il territorio e offrire un’occasione di incontro. I visitatori potranno degustare vini rappresentativi delle diverse aree geografiche, scoprire abbinamenti con prodotti tipici, partecipare a pranzi e cene con il vignaiolo, vivere merende davanti al camino e assistere a workshop tematici.

L’atmosfera del mese di dicembre rende ogni azienda un luogo accogliente, ideale per trascorrere momenti di relax e condivisione. Molte cantine si trasformano in veri e propri villaggi natalizi, con mercatini, cofanetti personalizzati e proposte regalo pensate per chi desidera portare con sé un’esperienza autentica delle terre del vino.

La partnership con Earth Day Italia per un Natale più green

L’edizione di quest’anno introduce un valore aggiunto grazie alla collaborazione con Earth Day Italia, Fondazione che promuove ogni anno a Roma la Giornata Mondiale della Terra. La partnership mira a rafforzare l’impegno verso un approccio consapevole all’ambiente attraverso attività educative dedicate sia agli adulti che ai bambini.

Le cantine offriranno mini-guide tematiche fornite da Earth Day Italia, pensate per diffondere buone pratiche su biodiversità, ciclo della vite, gestione dei rifiuti e riduzione dell’impatto ambientale.
La Presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini, sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa con queste parole: «Con Cantine Aperte a Natale vogliamo chiudere l’anno con un brindisi che parli di pace, condivisione e armonia. Questo è il periodo dell'anno in cui le cantine si trasformano in luoghi di incontro, capaci di accogliere, regalare emozioni ed unire sotto il segno del bere moderato e di qualità».

Il Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, aggiunge: «Insieme al Movimento Turismo del Vino vogliamo costruire un futuro più sostenibile, trasformando le cantine in veri e propri luoghi di consapevolezza ambientale promuovendo una cultura della sostenibilità che possa crescere insieme alle nuove generazioni».

Attività educative e percorsi green per le famiglie

Una delle caratteristiche distintive dell’evento è l’attenzione dedicata ai più piccoli. I bambini potranno partecipare a mini-corsi sul ciclo della vite, apprendere il valore della biodiversità e comprendere come ridurre i rifiuti attraverso attività pratiche e creative. 

Alla fine dei laboratori riceveranno un attestato simbolico di "Piccolo custode della vigna", mentre avranno la possibilità di scrivere un pensiero dedicato al Pianeta o realizzare un disegno ispirato alla giornata trascorsa in cantina. Questi messaggi verranno custoditi in bottiglie da portare a casa come ricordo, mentre le cantine selezioneranno quelli più significativi per condividerli sui propri canali social.

Degustazioni, laboratori artigianali e soggiorni vista vigneti

Accanto alle attività didattiche, le cantine MTV propongono esperienze pensate per un pubblico trasversale. Le degustazioni guidate, gli abbinamenti gastronomici e gli incontri con i vignaioli consentono di approfondire il legame tra vino, territorio e cultura locale. Tra le proposte più apprezzate figurano i corsi per imparare ad allestire la tavola delle feste, i laboratori artigianali per decorare cofanetti in legno e gli spazi dedicati alla creazione della propria etichetta personalizzata. 

A Natale Cantine Aperte per un dicembre tra gusto e responsabilità

Tante iniziative in Cantine Aperte Natale

Molte aziende offrono anche la possibilità di pernottare vista vigneti, permettendo a famiglie, gruppi o aziende di vivere un Natale immerso nei paesaggi rurali italiani. Per le imprese sono disponibili formule per team building e cene aziendali, ideali per celebrare le festività in un contesto autentico e accogliente.

La centralità del bere responsabile

Il tema del bere consapevole rimane centrale anche nell’edizione natalizia, grazie alla collaborazione con il progetto Wine in Moderation, volto a promuovere un approccio equilibrato e rispettoso al consumo di vino. L’obiettivo è valorizzare il prodotto come espressione culturale e territoriale, favorendo al tempo stesso comportamenti responsabili.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cantine Aperte a Natale Movimento Turismo del Vino sostenibilità Earth Day Italia degustazioni vino cantine laboratori esperienze territorioViolante Gardini Cinelli Colombini Pierluigi Sassi
 
Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025