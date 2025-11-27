Feste di carattere: spumanti, amari e grappe per brindare con stile

Il periodo natalizio rappresenta un momento simbolico in cui la convivialità torna protagonista dell’esperienza collettiva. Le città si illuminano, le case si riempiono di profumi familiari e le tavole ritrovano il ruolo centrale di luogo d’incontro. In ogni contesto - dai ristoranti alle case private, dagli hotel ai bistrot - emerge la volontà di ricreare atmosfere calde, curate e accoglienti, dove ogni dettaglio contribuisce a enfatizzare il valore dello stare insieme.

La linea di amari Caffo

Tovaglie impeccabili, stoviglie lucenti e calici pronti ad accogliere profumi e sfumature compongono un rituale che celebra il gusto e l’attesa. Il Natale continua a essere il momento in cui i sapori evocano ricordi, emozioni e legami. In questo contesto, il brindisi resta un gesto iconico, capace di unire generazioni attraverso un linguaggio comune fatto di aromi, colori e sensazioni condivise.

Cinzano Asti Docg: lo spumante simbolo del brindisi italiano

Il celebre slogan “Cin Cin Cinzano, il segno della festa!” conserva un valore riconoscibile e attuale. Durante le festività, i brindisi tornano ad assumere un ruolo centrale e lo spumante italiano diventa il protagonista ideale dei momenti di condivisione. Cinzano Asti Docg rappresenta pienamente questo spirito grazie a un profilo aromatico raffinato e immediatamente riconoscibile.

Il Cinzano Asti Docg

Ottenuto da Moscato bianco 100%, coltivato e raccolto a mano sulle colline di Canelli, patrimonio UNESCO, questo spumante si distingue per un bouquet ricco e fragrante. Le note di salvia, pesca bianca, acacia e miele costruiscono una trama aromatica delicata ma persistente, capace di accompagnare ogni sorso con equilibrio e freschezza. Il metodo di vinificazione Charmat contribuisce a creare un perlage fine e continuo, espressione dell’eleganza naturale dell’Asti Docg.

Servito a una temperatura compresa tra 4°C e 6°C, Cinzano Asti rivela la massima espressione della sua dolcezza armoniosa, perfetta per accompagnare dessert della tradizione, come panettone o torte a base di nocciole, senza escludere interessanti abbinamenti con contrasti sapidi, come salame fresco o formaggi stagionati. La sua versatilità e la sua identità lo rendono un simbolo dello stile italiano nelle celebrazioni.

Amari Caffo: il gusto autentico che conclude il banchetto

Nelle tavole delle feste, l’amaro rappresenta da sempre il sigillo finale del pasto. L’universo degli amari Caffo offre un viaggio attraverso l’Italia più autentica, fatta di erbe, botaniche e ricette custodite nel tempo. Il Vecchio Amaro del Capo, con le sue 29 erbe calabresi, è diventato un punto di riferimento grazie alla sua iconica temperatura di servizio a -20°. Il carattere aromatico equilibrato lo rende adatto a chi cerca una chiusura fresca e intensa.

Le varianti di Vecchio Amaro del Capo

Accanto a questa etichetta storica, la Red Hot Edition introduce un profilo più pungente grazie alla presenza del peperoncino di Calabria, aggiunto come trentesimo ingrediente. L’offerta include anche Amaro Sprint, antenato del Vecchio Amaro del Capo e prodotto simbolo da cui è iniziato il percorso dell’azienda.

La gamma si amplia con proposte destinate a un pubblico che apprezza il consumo meditativo. Amaro del Capo Riserva del Centenario, affinato in pregiate acquaviti di vino invecchiate fino a 50 anni, rappresenta un’autentica rarità, pensata per momenti di riflessione e degustazioni lente. Al patrimonio storico appartengono inoltre Petrus Boonekamp, considerato il “padre di tutti gli amari”, ed Elisir S. Marzano Borsci, il più antico liquore del Sud Italia tuttora prodotto, versatilissimo per punch caldi, dolci affogati, creme e tiramisù.

Vecchio Amaro del Capo, da servire a -20°

Le grappe Mangilli: il valore del tempo da regalare e condividere

Il Natale è anche la stagione dei doni, e alcune bottiglie racchiudono un significato che va oltre il gesto materiale. Le grappe Mangilli rappresentano un regalo capace di trasmettere valore, eleganza e tempo dedicato alla degustazione. Le Grappa Friulana Riserva Mangilli, come la Cuvée 3 Legni e la Gran Riserva, sono il risultato di un percorso distillatorio che unisce maestria e cura nella selezione delle materie prime.

Grappa Mangili Cuvè Tre Legni

La Cuvée 3 Legni nasce dall’invecchiamento in botti di rovere, castagno e acacia, un processo che dona struttura e complessità al distillato. Il bouquet si compone di note di miele, frutta secca e spezie dolci, creando un profilo sensoriale caldo e avvolgente. La Gran Riserva, invece, viene lasciata maturare per oltre 18 mesi in barrique e botti di varie capacità, sviluppando un carattere profondo e armonioso, ideale per momenti di meditazione.

Grappa Mangili Gran Riserva

Anche il design delle bottiglie ha un ruolo importante: linee raffinate e dettagli curati le rendono perfette per regali d’impresa, collezionisti o per chi desidera offrire un omaggio prestigioso. La grappa Mangilli diventa così un dono che invita a rallentare, assaporare e vivere l’essenza del tempo.