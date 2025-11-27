Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025  | aggiornato alle 15:28 | 115994 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rational

Best Grappa

Grappa Gewürztraminer Riserva: eccellenza altoatesina premiata

Grappa Gewürztraminer Riserva di Roner è distillata al 100% da vinacce e maturata fino a 5 anni in botti pregiate. Elegante, aromatica e premiata “World’s Best Grappa 2025”. Bottiglia e confezione di lusso

di Redazione Italia a Tavola
 
27 novembre 2025 | 11:53

Grappa Gewürztraminer Riserva: eccellenza altoatesina premiata

Grappa Gewürztraminer Riserva di Roner è distillata al 100% da vinacce e maturata fino a 5 anni in botti pregiate. Elegante, aromatica e premiata “World’s Best Grappa 2025”. Bottiglia e confezione di lusso

di Redazione Italia a Tavola
27 novembre 2025 | 11:53
 

Grappa Gewürztraminer Riserva: eccellenza altoatesina premiata

Distillata da vinacce 100% Gewürztraminer dell’Alto Adige, questa Grappa Riserva è un capolavoro di eleganza e artigianalità, premiata come “World’s Best Grappa 2025” ai World Drinks Awards di Londra. Dopo una lunga maturazione fino a cinque anni in pregiate botti di legno, sviluppa un profilo aromatico intenso e armonioso, con note floreali, speziate e un delicato sentore di vaniglia.

Ogni bottiglia è un simbolo di eccellenza: sigillata con ceralacca, dotata di tappo in vetro e custodita in una raffinata cassetta di legno. Un distillato che racchiude la passione e la maestria della famiglia Roner, ambasciatrice dell’arte della distillazione in Alto Adige da quasi 80 anni. Un regalo unico per veri intenditori - e un autentico assaggio di perfezione altoatesina.

Roner Distillerie
Via J.v. Zallinger 44 39040 Termeno (Bz)
Tel +39 0471 864000
Lun-Ven: 9:00-12:00, 14:00-16:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Grappa Gewürztraminer Alto Adige Roner Grappa Riserva World’s Best Grappa distillato
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Lucart
Icam
Nomacorc Vinventions
Fontina DOP
Lucart
Icam
Nomacorc Vinventions
Bord Bia
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025