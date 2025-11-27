Grappa Gewürztraminer Riserva: eccellenza altoatesina premiata

Distillata da vinacce 100% Gewürztraminer dell’Alto Adige, questa Grappa Riserva è un capolavoro di eleganza e artigianalità, premiata come “World’s Best Grappa 2025” ai World Drinks Awards di Londra. Dopo una lunga maturazione fino a cinque anni in pregiate botti di legno, sviluppa un profilo aromatico intenso e armonioso, con note floreali, speziate e un delicato sentore di vaniglia.

Ogni bottiglia è un simbolo di eccellenza: sigillata con ceralacca, dotata di tappo in vetro e custodita in una raffinata cassetta di legno. Un distillato che racchiude la passione e la maestria della famiglia Roner, ambasciatrice dell’arte della distillazione in Alto Adige da quasi 80 anni. Un regalo unico per veri intenditori - e un autentico assaggio di perfezione altoatesina.