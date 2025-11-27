Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025  | aggiornato alle 19:46 | 116000 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

Champagne d’autor

Perché Laurent-Perrier Héritage è lo Champagne perfetto per le feste di fine anno

Maison familiare e indipendente, Laurent-Perrier racconta la Champagne attraverso cuvée d’eccellenza e un profondo impegno per la viticoltura sostenibile. Héritage ne rappresenta la massima espressione di equilibrio e purezza

di Redazione Italia a Tavola
 
27 novembre 2025 | 19:29

Perché Laurent-Perrier Héritage è lo Champagne perfetto per le feste di fine anno

Maison familiare e indipendente, Laurent-Perrier racconta la Champagne attraverso cuvée d’eccellenza e un profondo impegno per la viticoltura sostenibile. Héritage ne rappresenta la massima espressione di equilibrio e purezza

di Redazione Italia a Tavola
27 novembre 2025 | 19:29
 

Fondata nel 1812, Laurent-Perrier è una delle Maison più autorevoli della Champagne, riconosciuta per la sua ricerca costante dell’eccellenza e per uno stile raffinato e contemporaneo. Azienda familiare e indipendente, ha saputo costruire nel tempo un’identità distintiva grazie a un savoir-faire che si esprime in ogni dettaglio, dalla selezione delle uve al rispetto per il territorio.

Perché Laurent-Perrier Héritage è lo Champagne perfetto per le feste di fine anno

Héritage: un perlage raffinato e persistente per un’esperienza sensoriale unica

Il legame con la gastronomia francese è da sempre parte integrante della filosofia della Maison: gli Champagne Laurent-Perrier sono pensati per accompagnare l’aperitivo come tutto il pasto, esaltando le creazioni degli chef e le sfumature della cucina più raffinata.

Viticoltura sostenibile e rispetto dell’ambiente

L’impegno per l’ambiente è uno dei cardini del Gruppo Laurent-Perrier. La Maison adotta soluzioni sostenibili per la gestione dei vigneti e dei paesaggi, il trattamento di effluenti e rifiuti, e la riduzione dell’impronta di carbonio. Nel 2018, Laurent-Perrier ha ottenuto la certificazione per la viticoltura sostenibile in Champagne, a conferma di un percorso che abbraccia ogni fase produttiva: dalla gestione delle uve al riciclaggio dei materiali di confezionamento. L’obiettivo è ridurre al minimo il consumo di acqua, energia e gas, mantenendo intatta la qualità e l’eccellenza che contraddistinguono ogni bottiglia.

Perché Laurent-Perrier Héritage è lo Champagne perfetto per le feste di fine anno

Laurent-Perrier Héritage, l’equilibrio perfetto per brindare alle feste

Il cuore dello stile Laurent-Perrier risiede nel suo savoir-faire unico nell’assemblaggio. Ogni anno vengono selezionati i migliori vini di riserva per ottenere cuvée equilibrate, fresche e complesse.
Questo approccio, fondato sulla ricerca dell’armonia perfetta tra annate e crus, è alla base delle creazioni più emblematiche della Maison, tra cui Grand Siècle e Héritage, esempi eccellenti di eleganza e finezza.

Laurent-Perrier Héritage: l’arte dell’equilibrio

Frutto dell’esperienza maturata con Grand Siècle, Héritage rappresenta la sintesi dell’eccellenza Laurent-Perrier. È un assemblaggio complesso di più vendemmie dei migliori Crus della Champagne, composto da Chardonnay (55%) e Pinot Noir (45%). Ottenuto esclusivamente da vini di riserva selezionati per la loro freschezza e complessità, Héritage esprime una purezza cristallina e una maturità armoniosa, con un affinamento minimo di 4 anni che ne valorizza la profondità.

Profilo sensoriale e abbinamenti per le feste

Alla vista, Héritage si distingue per la veste oro bianco e un perlage fine e persistente. Il bouquet aromatico rivela note di limone, pesca bianca e frutta sciroppata, seguite da sfumature di pane tostato e mandorle. Il sorso è fresco, vivace ed elegante, con un perfetto equilibrio tra frutti bianchi e scorza di agrumi. Ideale a 8-10°C, accompagna con raffinatezza i menu delle feste: perfetto con una torta di volatili, una pasta sfoglia ai funghi o un rombo con salsa allo champagne. Un brindisi che celebra l’arte del gusto e la bellezza della condivisione.

Laurent-Perrier Italia
Via Farini, 9 40124 Bologna (Bo)
Tel +39 051 6486537

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Laurent-Perrier Champagne Héritage vino per le feste bollicine cuvée viticoltura Grand Siècle Chardonnay Pinot Noir natale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Consorzio Asti DOCG
Quattroerre Group
Conti Zecca
Consorzio Asti DOCG
Quattroerre Group
Conti Zecca
Pentole Agnelli
Molino Pasini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025