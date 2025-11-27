Prosecco nato tra laguna e Alpi: la doppia anima di Torresella per le feste

In Veneto, tra le Alpi e la laguna di Venezia, i vigneti di Torresella si estendono su un territorio unico, ricco di sali minerali e baciato dai fiumi Livenza e Tagliamento. Un ambiente straordinario dove il clima mite e le brezze marine donano ai vini un carattere distintivo e raffinato, ideale per accompagnare le feste natalizie con eleganza e freschezza.

Il vigneto Alvisopoli

Prosecco Doc Extra Dry Torresella: freschezza e finezza nel calice

Di colore giallo paglierino tenue, questo spumante si distingue per i profumi intensi di agrumi e frutta a polpa bianca. In bocca il sorso è dinamico e armonico, grazie a un perlage fine e persistente che accompagna un lungo finale aromatico di fiori primaverili e frutta croccante. Perfetto come aperitivo o in abbinamento con antipasti di pesce e verdure, si rivela ideale anche con piatti della cucina mediterranea e asiatica dal gusto saporito o piccante.

Il Prosecco Doc Extra Dry Torresella

Prosecco Doc Rosé Brut Torresella: equilibrio e leggerezza

Un colore rosato tenue introduce un bouquet fragrante di fiori, agrumi e piccoli frutti rossi. L’eleganza dei profumi trova espressione in una freschezza vibrante e avvolgente, resa gioiosa dal gioco delle bollicine che esaltano la bevibilità e lasciano un finale delicato e persistente. Versatile e raffinato, si abbina a antipasti italiani, piatti di pesce e verdure dai toni rosati come salmone o gamberetti, ma anche a creazioni speziate della cucina orientale.

Prosecco Doc Rosé Brut Torresella

Un brindisi sostenibile: il valore del territorio

Dal 1984 Torresella promuove un approccio responsabile alla viticoltura, con tolleranza zero per il diserbo chimico, utilizzo di vetro riciclato, irrigazione a risparmio idrico e energia da fonti rinnovabili. La certificazione SQNPI testimonia l’impegno verso una produzione integrata a basso impatto ambientale, mentre l’adesione al programma Rafcycle favorisce il recupero degli scarti secondo i principi dell’economia circolare. Un percorso di qualità e rispetto che rende ogni bottiglia un gesto consapevole, anche durante le feste.

La linea di imbottigliamento di Torresella

Un design ispirato alla laguna

Leetichette Torresella traggono ispirazione dal paesaggio delle barene veneziane, catturando l’armonia tra terra, acqua e cielo. Linee fluide e toni delicati evocano la leggerezza degli aironi in volo, trasformando ogni bottiglia in un racconto visivo e sensoriale del territorio.

Dove terra, acqua e cielo si incontrano: il territorio di Torresella

Un brindisi di stile per le feste

Sia nella versione Extra Dry che nel Rosé Brut, i Prosecchi Torresella rappresentano una scelta raffinata per celebrare i momenti speciali del Natale e del Capodanno. Due espressioni diverse di una stessa filosofia: valorizzare la natura, rispettare il territorio e offrire vini che parlano di autenticità e leggerezza.