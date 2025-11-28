La carota secondo Krug: due interpretazioni d’autore per l'ingrediente dell’anno

Per l’edizione 2025 del progetto Krug x Single Ingredient, la Maison ha celebrato la carota diverse firme d’eccellenza, tra cui gli chef: Ciccio Sultano, Krug Ambassade e chef due stelle Michelin del ristorante Duomo di Ragusa Ibla e Alessandro Menditto, executive chef, con una stella Michelin, del Petra Segreta Resort & Spa - Relais & Châteaux, che per la Cabana Krug ha ideato un menu esclusivo dedicato al più umile e solare degli ortaggi.

Per l’edizione 2025 del progetto Krug Single Ingredient, la Maison ha celebrato la carota

Ciccio Sultano e l’ironia dell’umami: l’hot dog di carota con Krug Grande Cuvée 173

Per Ciccio Sultano, la carota diventa il punto di partenza per un gioco di consistenze e memoria: un “Carrot Hot Dog” dove il vegetale si trasforma in una sorprendente interpretazione vegetale della carne, cotto lentamente e glassato fino a ottenere una texture masticabile e un profilo gustativo umami, in perfetto dialogo con Krug Grande Cuvée 173ème Édition. «Volevamo creare un piatto divertente e gustoso partendo da una carota, ricreando un sapore e una consistenza carnosa. È un gioco di equilibrio e ironia: la carota diventa protagonista assoluta e svela una profondità che non ti aspetti,» racconta Sultano.

Carrot Hot Dog con Krug Grande Cuvée 173ème Édition

L’abbinamento con Krug Grande Cuvée 173ème Édition, assemblaggio di oltre 150 vini e 13 annate, sottolinea il carattere umami e le note affumicate del piatto, amplificando la rotondità e la complessità del vegetale. «Per me la creatività è esprimere chi sono e il territorio che mi circonda, in totale libertà,» aggiunge lo chef.

Ciccio Sultano

«Mi ispiro all’arte, alla musica, e al contatto con ciò che mi circonda, trovando ogni giorno il mio ritmo creativo. Abbiamo una cucina di produzione dove sviluppiamo anche le nuove ricette. Ho voluto ricreare un gusto umami e che ricordasse la carne senza usare carne, in modo giocoso e intelligente, trasformando la carota in qualcosa di sorprendente. Da bambino andavo nei campi a raccogliere carote, e questo piatto mi riporta a quelle emozioni e ricordi. La semplicità non è mai facile». Un racconto che unisce territorio, memoria e visione contemporanea, in perfetta sintonia con la filosofia Krug: la ricerca dell’armonia tra contrasti.

Alessandro Menditto e la magia della Cabana Krug al Petra Segreta

Sulle colline granitiche di San Pantaleo (Ot), nel cuore della Gallura, il Petra Segreta Resort & Spa - unico Relais & Châteaux della Sardegna - ospita la Cabana Krug, un’esperienza privata e panoramica immersa nel giardino dell’hotel, con vista mozzafiato sul Golfo di Arzachena. Qui lo chef Alessandro Menditto, del ristorante stellato Il Fuoco Sacro, ha dedicato alla carota un menu esclusivo su prenotazione, pensato per accompagnare le Cuvée più prestigiose della Maison. Tra le sue creazioni spicca il Gnocco di carota agli agrumi, salsa mariniera ai cannolicchi e bottarga di Cabras, con burro alla carota, in abbinamento a Krug Rosé 29ème Édition: un piatto che esprime il dialogo tra mare e terra, dolcezza e sapidità, leggerezza e profondità.

Alessandro Menditto

Menditto si unisce alla filosofia della Maison: ogni anno unico, plasmato dalla natura, completato dal tempo e dall’arte dell’assemblaggio. Grazie alla Cabana Krug, lo chef propone abbinamenti pensati per esaltare le caratteristiche delle Cuvée più prestigiose, trasformando la carota in protagonista di una narrazione gastronomica raffinata e sorprendente. Tra giugno e settembre, l’esperienza è disponibile su prenotazione, inclusiva di menu e degustazione di grandi Champagne, per vivere la Krug Experience nel modo più autentico e memorabile.

l Gnocco di carota agli agrumi, salsa mariniera ai cannolicchi e bottarga di Cabras, con burro alla carota, in abbinamento a Krug Rosé 29ème Édition:

«Per la Maison Krug, ogni anno è unico, plasmato dalla natura, colorato dalla viticoltura, portato alla vita attraverso la vinificazione e completato dal tempo,» spiega Carlo Vallarino Gancia, senior brand manager Krug. «Julie Cavil, Chef de Caves della Maison, degusta ogni anno circa 400 vini diversi, di cui 250 dalla vendemmia in corso e 150 di riserva, per interpretare le sfumature di ciascuno e applicare intuizione e visione all’arte complessa dell’assemblaggio. Allo stesso modo, - continua Vallarino Gancia, - gli chef traggono ispirazione dalla natura e dalla sua generosità. Da qui nasce il progetto Krug in the Kitchen, che celebra il legame storico tra la Maison e la gastronomia invitando gli chef di tutto il mondo a creare ricette uniche dedicate a un singolo, umile ingrediente. Alessandro Menditto ha interpretato la carota in chiave elegante e sorprendente, creando abbinamenti ideali per vivere la Krug Experience nel modo più autentico».

Due visioni, un’unica filosofia

Dalla Sicilia barocca di Sultano alla Gallura sospesa tra mare e granito di Menditto, la carota diventa un simbolo di creatività, umiltà e armonia: un ingrediente semplice che, come le Cuvée Krug, rivela infinite sfumature quando viene interpretato con sensibilità e tempo.