Il rosso perfetto a Natale? Il viaggio dei vini Tinazzi tra Valpolicella, Chianti e Puglia

Dalle colline della Valpolicella, ai paesaggi del Chianti Classico, fino al calore della Puglia, i vini Tinazzi diventano protagonisti delle tavole natalizie, con un percorso gustativo che unisce tre territori diversi in un’unica firma stilistica. Ogni etichetta esprime identità, qualità e un approccio enologico che punta su precisione, coerenza ed equilibrio, offrendo abbinamenti perfetti per pranzi, cene e brindisi delle feste.

“Diodoro” Primitivo di Manduria Dop di Cantina San Giorgio

Poderi Campopian: la Valpolicella in versione natalizia

A 670 metri di altitudine, Poderi Campopian rappresenta la tenuta più alta della Valpolicella Classica. I suoi 16 ettari, con vigneti dedicati soprattutto a Corvina e Rondinella, raccontano un terroir ricco di luce e profondità aromatica. “Reguso” Valpolicella DOP Classico Superiore si distingue per il colore rosso brillante e per i profumi di ciliegia, fragole, ribes e roselline. Un bouquet ideale per accompagnare piatti tipici delle feste, grazie a un sorso intenso ed equilibrato, fedele all’eleganza del territorio.

Tenuta Pian del Gallo: il Chianti perfetto per la tavola delle feste

Nel cuore del Chianti Classico, Tenuta Pian del Gallo produce circa 10.000 bottiglie tra Chianti Classico, Chianti Riserva e Merlot Toscana. La firma Tinazzi emerge nella struttura e nell’armonia del Chianti Classico, perfetto per accompagnare arrosti, selvaggina e primi ricchi delle festività. Profumi di marasca, lauro e spezie nobili anticipano un palato definito, persistente e di grande carattere.

I tre rossi pregiati di Cantina Tinazzi per Natale

Cantina San Giorgio: la Puglia intensa per il Natale

In Puglia, Cantina San Giorgio celebra il carattere del Primitivo e dei vitigni autoctoni con una cantina moderna a Faggiano e un prezioso sito archeologico medievale. “Diodoro” Primitivo di Manduria Dop è un rosso pieno, mediterraneo, con frutti rossi maturi, more di rovo, prugna scura e note speziate di cannella: un vino ideale per i momenti conviviali delle festività, dai piatti della tradizione ai dolci al cioccolato.

La famiglia Tinazzi, proprietaria di Cantine Tinazzi

Lo stile Tinazzi, perfetto per il Natale

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far emergere le caratteristiche uniche di ogni territorio, pur mantenendo coerente l’identità dei nostri vini - spiega Francesca Tinazzi, Amministratore Delegato di Tinazzi. Vogliamo che chi degusta un nostro vino riconosca immediatamente lo stile Tinazzi, che nasce dall’esperienza, dalla cura del dettaglio e dalla passione per i singoli terroir. La nostra sfida è valorizzare i territori in cui operiamo, rispettandone l’unicità, ma senza mai perdere la nostra impronta stilistica, che garantisce precisione, eleganza e coerenza in ogni bottiglia». Tre vini, tre terroir e un unico stile che trova nelle Feste di Natale la cornice ideale per essere raccontato, degustato e condiviso.