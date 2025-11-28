Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025  | aggiornato alle 11:58 | 116006 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

valorizzazione

Terre de’ Trinci, qualità certificata e sostenibilità nella produzione di vino

Terre de’ Trinci valorizza Docg e Doc garantendo qualità, origine controllata e tracciabilità certificata. Le produzioni BIO e SQNPI rafforzano l’impegno verso la sostenibilità grazie a pratiche agricole rispettose

di Redazione Italia a Tavola
 
28 novembre 2025 | 10:41

Terre de’ Trinci, qualità certificata e sostenibilità nella produzione di vino

Terre de’ Trinci valorizza Docg e Doc garantendo qualità, origine controllata e tracciabilità certificata. Le produzioni BIO e SQNPI rafforzano l’impegno verso la sostenibilità grazie a pratiche agricole rispettose

di Redazione Italia a Tavola
28 novembre 2025 | 10:41
 

Terre de’ Trinci promuove l’eccellenza delle denominazioni Docg e Doc: la Docg, come Montefalco Sagrantino, e le Doc come Montefalco Rosso e Grechetto Colli Martani, sono garanzia di origine controllata, produzione secondo disciplinari rigorosi, controllo analitico e sensoriale e tracciabilità certificata con fascetta numerata.

Terre de’ Trinci, qualità certificata e sostenibilità nella produzione di vino

Terre de' Trinci, vini dalla tracciabilità certficata

Sostenibilità, territorio e responsabilità

Queste caratteristiche fanno dei prodotti Terre dei Trinci una scelta autentica e responsabile, per brindare con vini che valorizzano il territorio e le produzioni certificate, rispettano la natura e garantiscono l’eccellenza per momenti speciali come le festività natalizie.

Certificazioni Bio e SQNPI per un vino sostenibile

Le certificazioni che Terre de’ Trinci adotta (Doc e Docg), congiuntamente a tutte le altre certificazioni che impongono rigidi standard produttivi, come Bio e SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), sono sempre più apprezzate dai consumatori attenti a qualità e sostenibilità. I vini Bio attestano pratiche agricole biologiche, che vietano l’uso di prodotti chimici di sintesi e tutelano la biodiversità, mentre la certificazione SQNPI promuove la gestione integrata della produzione con minori impatti ambientali e attenzione agli impollinatori.

Terre de’ Trinci, qualità certificata e sostenibilità nella produzione di vino

Terre de' Trinci
Via Fiamenga, 57 06034 Foligno (Pg)
Tel +39 0742 320165

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Terre de’ Trinci vini DOCG Montefalco Sagrantino Montefalco Rosso Grechetto Colli Martani qualità certificata sostenibilità BIO SQNPI tracciabilità certificata
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Nomacorc Vinventions
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Conti Zecca
Nomacorc Vinventions
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Conti Zecca
Tirreno CT
Robo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025