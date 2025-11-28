La Trappe Quadrupel: la birra dallo stile più amato dell’inverno da regalare a Natale

La La Trappe Quadrupel, prodotta dall’Abbazia di Koningshoeven nei Paesi Bassi e certificata Authentic Trappist Product (ATP), è tra le birre più apprezzate durante il periodo natalizio. Il suo carattere ricco e armonioso richiama l’atmosfera delle feste, aggiungendo una nota elegante a cene, degustazioni e momenti di celebrazione.

La Trappe Quadrupel: l’etichetta perfetta per le festività natalizie

Profilo aromatico: intensità e calore ideali per il Natale

Con il suo colore ambrato intenso, la schiuma cremosa e la struttura corposa, questa Quadrupel esprime aromi di caramello, frutta secca, spezie e frutta matura come banana e prugna. Al palato offre morbidezza e calore, qualità che la rendono particolarmente indicata nei mesi invernali e perfetta da condividere attorno a una tavola festiva.

Degustazione natalizia: La Trappe Quadrupel con cioccolato fondente e frutta secca

Durante le festività, la La Trappe Quadrupel trova un pairing ideale con cioccolato fondente 70-75% o fondente arricchito con frutta secca. L’amarezza elegante del cacao valorizza le note di malto tostato e cacao presenti nella birra, mentre la componente caramellata e speziata si armonizza con noci e nocciole. Ne nasce un abbinamento profondo, caldo e persistente, perfetto per un dopocena di Natale diverso dal solito.

Abbinamento di Natale: Quadrupel con cioccolato fondente e frutta secca

Un regalo gourmet per Natale

Grazie al suo carattere complesso, alla storia monastica e al prestigio del marchio ATP, la La Trappe Quadrupel si presta anche come idea regalo gourmet: un dono apprezzato da intenditori, appassionati di birre trappiste o da chi desidera offrire un’esperienza dal sapore autentico e importante.