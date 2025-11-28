Tre vini, un filo che unisce gusto e territorio nei vini di Castel Firmian

Le Riserve e Selezioni Castel Firmian di Mezzacorona si distinguono per complessità, longevità e carattere, grazie a terreni ricchi di minerali come porfido, gesso e dolomia, che conferiscono una marcata identità territoriale. La Cantina Mezzacorona, fondata nel 1904, è una delle più antiche cooperative del Trentino e oggi conta oltre 1600 soci e circa 2000 ettari di vigneti. Questo mosaico di micro aziende familiari, supportate da agronomi esperti, produce uve sostenibili con grande passione e cura.

Le botti della Cantina Mezzacorona

Enologia e cura del territorio: Fabio Toscana e i vini Castel Firmian

Sotto la guida dell’enologo Fabio Toscana, i vini bianchi e rossi maturano dai migliori terroir del Trentino, valorizzando vitigni autoctoni e internazionali. La linea Selezioni Castel Firmian nasce da un progetto di valorizzazione territoriale, selezionando alcuni “Cru” e ampliando la gamma dei vini iconici Nerofino e Dabèn.

La linea Filo: connubio di eleganza e carattere

La serie Filo comprende vini moderni legati all’eleganza e al sapore trentino:

La linea Filo

Filobianco : blend di Chardonnay, Müller Thurgau e Pinot Bianco.

: blend di Chardonnay, Müller Thurgau e Pinot Bianco. Fildirose : Pinot Grigio ramato proveniente dai vigneti ai piedi delle Dolomiti.

: Pinot Grigio ramato proveniente dai vigneti ai piedi delle Dolomiti. Filorosso: Teroldego della Piana Rotaliana con Cabernet Sauvignon e Merlot coltivati nella Busa, a nord del Lago di Garda.

Il termine “Fil\o” richiama la parola greca philia, un amore per la condivisione del vino.

Fildirose: il rosato dal cuore trentino

Le uve di Fildirose vengono raccolte tra fine agosto e inizio settembre. Dopo la pigia-diraspatura, il mosto resta a contatto con le bucce per 8-10 ore, acquisendo colore e aromi. La fermentazione alcolica avviene a 16-18°C per circa 12 giorni, seguita da 3-4 mesi di affinamento sui lieviti. Al naso offre note di frutti rossi, pompelmo rosa e fiori delicati. Al palato sorprende per acidità vivace, freschezza e salinità, ideale come aperitivo e abbinata a piatti mediterranei.

Fildirose

Filorosso: il rosso passito moderno

Filorosso nasce da Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot con leggera surmaturazione in pianta. Il taglio bordolese matura 8-10 mesi in barrique di rovere francese nuove, ottenendo un vino rosso passito elegante e aromatico, con acidità equilibrata e beva fluida, perfetto per piatti della cucina italiana e trentina.

Filorosso

Filobianco: blend bianco elegante e identitario

Le uve di Filobianco provengono da vigneti tra i 250 e i 500 m di altitudine e comprendono Chardonnay, Müller Thurgau e Pinot Bianco. La vinificazione prevede pressatura soffice e fermentazione controllata in acciaio e grandi botti di legno per lo Chardonnay. Il vino matura 7-8 mesi, senza fermentazione malolattica, per preservare frutto e aromi. Il risultato è una cuvée fresca, fruttata e morbida, dal colore giallo paglierino brillante, con aromi di agrumi, erbe aromatiche, pepe bianco e frutta secca. Al palato, si distingue per eleganza, struttura raffinata e persistenza aromatica.

Filobianco

Il filo conduttore: armonia tra vini e territorio

I tre vini della linea Filo condividono un legame profondo con il territorio trentino, esprimendo le tipicità della Cantina Mezzacorona e un approccio contemporaneo alla vinificazione. La linea mette in risalto la ricchezza aromatica, la freschezza e il carattere di ogni vitigno.