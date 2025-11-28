Menu Apri login
venerdì 28 novembre 2025

Parmigiano Reggiano
Vermouth di Torino Superiore: la reinterpretazione contemporanea di Mazzetti d’Altavilla

Il Vermouth di Torino Mazzetti reinterpreta l’essenza dei vini aromatizzati piemontesi. Realizzato con Malvasia di Casorzo e Cortese, unisce territorialità, eleganza e versatilità per drink dal gusto inconfondibile

Il mondo dei Vermouth di Torino accoglie una nuova etichetta capace di raccontare il territorio attraverso un approccio raffinato e contemporaneo. Mazzetti d’Altavilla, storica distilleria piemontese con oltre 175 anni di storia, ha presentato il suo Vermouth di Torino Superiore, un prodotto che unisce autenticità, ricerca e vocazione artigianale.

Il Vermouth Torino di Mazzetti d'Altavilla

L’etichetta nasce per reinterpretare l’anima dei vini aromatizzati piemontesi, mantenendo un forte legame con il Monferrato, terra di origine dell’azienda. Il risultato è un Vermouth che si distingue nel panorama degli spirits italiani per equilibrio e carattere, pronto a conquistare il palato di chi cerca nuove sfumature di gusto.

Malvasia e Cortese: un incontro di eleganza e aromaticità

La base del Vermouth di Torino Mazzetti è un blend di due vitigni simbolo del Piemonte: la Malvasia di Casorzo, rarissima uva a bacca rossa dal colore rubino e dal bouquet floreale e fruttato, e il Cortese, vino bianco di grande freschezza e finezza aromatica.

La base del Vermouth di Torino Mazzetti è un blend tra i due vitigni Malvasia di Casorzo e il Cortese

L’unione di queste due anime genera un prodotto dal profilo aromatico complesso, dove note erbacee e speziate si fondono con sentori di frutti rossi e agrumi. La selezione accurata di botaniche e spezie completa il quadro sensoriale, donando al Vermouth un equilibrio perfetto tra dolcezza e amaro.

Un Vermouth per la degustazione e la miscelazione

Colore brillante, profumi intensi e gusto morbido rendono il Vermouth Mazzetti ideale come fine pasto a bassa gradazione alcolica (18°), ma anche protagonista nella mixology contemporanea. Perfetto liscio o con ghiaccio, trova ampio spazio nei cocktail della miscelazione classica. Tra i drink più indicati figurano il Negroni, reinterpretato con Gin e Bitter Mazzetti, e il Boulevardier, realizzato con Whisky Animo e Bitter della stessa distilleria.

Vermouth di Torino Mazzetti ottimo per vari abbinamenti

«Nella Collezione Mazzetti d’Altavilla - commenta Silvia Belvedere Mazzetti, responsabile commerciale e marketing di Mazzetti d'Altavilla - non poteva mancare un’icona degli spirits più radicati della nostra regione. L’obiettivo del nuovo Vermouth di Torino è di valorizzare vitigni locali strizzando l’occhio ai numerosi impieghi in miscelazione e al rinnovato interesse del pubblico verso gli amaricanti». Disponibile in tutta Italia presso negozi specializzati, ristoranti, hotel e anche online nello shop dedicato, il Vermouth è già apprezzato anche nei mercati internazionali, rafforzando la presenza del brand nel mondo degli spirits premium.

Manhattan 1846: il cocktail che esalta il Vermouth Mazzetti

Tra le interpretazioni più eleganti del nuovo Vermouth spicca il Manhattan 1846, firmato dal bartender Daniele Cristellon, Bar Manager di Villa Bardini a Firenze. Il drink unisce Whisky Animo, Vermouth Mazzetti e Bitter Mazzetti, bilanciando forza e morbidezza in un sorso avvolgente. Il cocktail nasce per valorizzare la complessità aromatica del Vermouth, esaltandone le sfumature speziate e il corpo vellutato.

Il Manhattan 1846 a base di Vermouth di Torino

Servito in coppa fredda e guarnito con una ciliegia al maraschino, il Manhattan 1846 rappresenta la sintesi perfetta tra heritage piemontese e gusto cosmopolita. Ogni elemento del drink riflette la filosofia Mazzetti: selezione delle materie prime, attenzione alla distillazione e ricerca dell’equilibrio sensoriale. È il brindisi ideale per chi desidera scoprire una nuova espressione del Vermouth di Torino, capace di raccontare il territorio attraverso un sorso autentico, elegante e contemporaneo.

Mazzetti d'Altavilla
Viale Unità D’Italia 2 15041 Altavilla Monferrato (Al)
Tel +39 0142 926147

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Vermouth di Torino Mazzetti d’Altavilla Malvasia di Casorzo Cortese spirits italiani amaro whisky bitter miscelazione cocktailSilvia Belvedere Mazzetti Daniele Cristellon
 
