Come nasce una birra agricola in Puglia: la filiera che porta il Salento nel bicchiere

A Leverano, nel cuore del Salento, si trova il birrificio artigianale agricolo Birra Salento, nato ufficialmente nel 2017 dall’intuizione di Maurizio Zecca. Il progetto - che affonda le radici in una lettera scritta nel 1963 dal padre di Maurizio, quando lavorava in un birrificio in Svizzera - è la materializzazione di una passione familiare per il mondo brassicolo. Dopo anni di burocrazia e studio, Zecca ha deciso di dare vita a un birrificio che potesse raccontare il territorio attraverso ogni sorso. La struttura, grazie anche al lavoro dei birrai Mauro Masacci e Luciano Licastro, oggi produce circa 16.436 ettolitri l’anno, confermando la sua vocazione agricola e di filiera.

Birra Salento: la Session Ipa Fresh Hop

Tap-room e contatto diretto con il consumatore

Il punto vendita si trova in via Ancona 2, a Leverano (Le), e offre un impianto alla spina con cinque vie diverse, garantendo la possibilità di assaggiare più tipologie prima dell’acquisto. Accanto alla vendita, all’esterno della struttura, è presente un’area con tavolini per gustare una birra accompagnata da stuzzicheria. La sede comprende anche un pub panoramico, accessibile durante i tour guidati con degustazioni, che offrono al visitatore un’esperienza immersiva nel mondo di Birra Salento, dal campo al bicchiere.

Quattro birre-icona che rappresentano l’anima del birrificio

Tra le birre più rappresentative spicca Agricola, una Helles dal colore oro chiaro, a bassa fermentazione e con gradazione alcolica del 5%. Agricola si distingue per la sua schiuma bianca e compatta, un corpo rotondo e un amaro ben bilanciato: nei toni dolci del malto si intrecciano profumi erbacei e floreali, offrendo una bevuta armoniosa e adatta a ogni momento. Diversa nelle sfumature è Igea, una Golden Ale dorata, ad alta fermentazione e con gradazione del 5,3%, pensata per chi cerca una bevuta facile e appagante. Nella sua semplicità, Igea conquista per la sua digeribilità e la freschezza agrumata data dai luppoli e dallo speziato limonetto del Salento, ed è certificata gluten free.

Agricola è una delle birre più rappresentative del birrificio

Con un carattere più deciso si propone Laguna Beach, un’American IPA ambrata, ad alta fermentazione e con 6,5% di alcol: al gusto ingresso maltato e poi un’esplosione sensoriale di agrumi e frutta esotica, grazie a luppoli americani coltivati a pochi metri dal birrificio, con amaro deciso, corpo medio e finale secco. Infine Pizzica, una Belgian Ale dal dorato intenso, ad alta fermentazione e gradazione alcolica del 6,5%, combina la dolcezza dei malti caramello con la luppolatura continentale e un tocco speziato di peperoncino salentino essiccato: un sorso avvolgente e leggermente piccante, con finale asciutto e intrigante. La top seller del birrificio è Agricola Chiara, definita “artigianale popolare”: una birra semplice, genuina e capace di conquistare tutte le generazioni, proprio come quelle che dopo lunghe giornate nei campi chiedevano una birra locale e autentica.

Il legame con la terra e una filiera autentica

Birra Salento non è un birrificio “qualunque”: la filiera agricola gioca un ruolo centrale. L’orzo proviene dai terreni della cooperativa agricola, il malto viene lavorato in proprio nella malteria Dekore, e il luppolo cresce in campi adiacenti al birrificio, coltivato e raccolto a mano. Le spezie utilizzate - peperoncino, pepe rosa, scorza d’arancia, limonetto e coriandolo - sono frutto del territorio salentino. Questo approccio garantisce non solo una stretta connessione con la terra, ma anche la possibilità di raccontare il Salento in modo autentico attraverso ogni birra. Un esempio significativo di questa filosofia è la birra Fresh Hop, una Session IPA dal colore chiaro e dai profumi erbacei, agrumati e tropicali: il malto di tipo pils, i luppoli Cascade, Brewers Gold, Nugget e Chinook raccolti freschi e utilizzati in fiore, rendono Fresh Hop la “birra del territorio” per eccellenza - un sorso che racconta casa.

Birra Salento: dal campo al bicchiere

Distribuzione, mercato e un sogno condiviso

Il birrificio realizza una gamma di dodici birre suddivise in tre linee - Tradizione, Passione e Provocazione - perseguendo un modello produttivo che privilegia ingredienti locali: l’orzo coltivato dai soci della cooperativa, il malto lavorato a pochi metri nella malteria Dekore, il luppolo coltivato nei campi adiacenti e persino spezie tipiche del territorio come peperoncino salentino, pepe rosa, scorza d’arancia amara e limonetto. La produzione viene confezionata in diversi formati: bottiglie da 33, 50, 66 e 75cl, fustini da 5 litri, fusti polykeg da 24 litri e fusti in acciaio da 20 e 30 litri - una varietà che consente di custodire l’autenticità delle diverse birre e di adattarsi a esigenze commerciali e di consumo differenti.

Birra Salento oggi produce circa 16.436 ettolitri l’anno

Birra Salento distribuisce le sue birre su scala nazionale e all’estero, sia nel canale Horeca che nel canale off-trade, e gestisce un sito di e-commerce (birrasalentoshop.it) per raggiungere anche i clienti finali. La scelta di essere birrificio agricolo da filiera e la produzione in molteplici formati rendono la proposta flessibile e ben adattata sia per i consumatori locali sia per il mercato più ampio. In ogni bottiglia, fusto o lattina, Birra Salento porta il Salento - la sua terra, le sue materie prime, la sua passione - e offre non solo una bevanda, ma un’esperienza sensoriale e culturale che parla di identità, tradizione e territorio.