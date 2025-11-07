Giancarlo Ceci, l’agronomo che ha portato il vino di Castel del Monte ai vertici italiani

Riconoscimenti nazionali e filosofia produttiva coerente segnano una nuova tappa per la cantina Giancarlo Ceci di Andria. Il Parco Marano Castel del Monte Nero di Troia Doc 2020 conquista i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, mentre lo spumante rosato Apnea 2021 ottiene i Cinque Grappoli di Bibenda 2026. Due risultati che riflettono un percorso improntato su sostenibilità, viticoltura biodinamica e valorizzazione dei vitigni autoctoni pugliesi. Dalle colline di Castel del Monte, la famiglia Ceci continua a rappresentare un modello di equilibrio tra ricerca enologica, rispetto del territorio e continuità generazionale, in un’azienda che coniuga tradizione agricola e innovazione ambientale.

I vini di Giancarlo Ceci hanno ottenuto diversi riconoscimenti

Riconoscimenti nazionali per la cantina Giancarlo Ceci

La cantina Giancarlo Ceci, con sede ad Andria, nel territorio di Castel del Monte, è stata recentemente premiata con alcuni dei massimi riconoscimenti del panorama enologico italiano. La Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, giunta alla 39ª edizione, ha assegnato i Tre Bicchieri al Parco Marano Castel del Monte Nero di Troia Doc 2020, individuandolo tra i ventisei migliori vini della Puglia e tra i 508 vini italiani che hanno raggiunto il punteggio massimo su circa 40.000 campioni degustati.

La cantina Giancarlo Ceci nella campagna di Andria

Il direttore del Gambero Rosso, Lorenzo Ruggeri, ha sottolineato come «il vino sia incontro, curiosità, cultura, parte integrante della nostra ricchezza. Il vino italiano di qualità è in salute e si cercano sempre più modelli indipendenti, frutto di ricerca e conoscenza». Un approccio che ben rappresenta la filosofia produttiva di Giancarlo Ceci, basata su studio, sperimentazione e rispetto per la tradizione agricola del territorio.

Un percorso fondato sulla ricerca e sulla sostenibilità

La scelta di Giancarlo Ceci è da tempo orientata verso la conoscenza approfondita dei vitigni locali e la loro espressione più autentica. Il Parco Marano Castel del Monte Nero di Troia Doc 2020, premiato con i Tre Bicchieri, è il risultato di una produzione che coniuga rigore tecnico e sensibilità ambientale, con una particolare attenzione all’equilibrio tra struttura, profumo e composizione del vino.

Giancarlo Ceci: Parco Marano

Parallelamente, la Guida Bibenda 2026 della Fondazione Italiana Sommelier ha riconosciuto all’Apnea 2021, spumante rosato Metodo Classico da uve Bombino Nero, il massimo punteggio dei Cinque Grappoli, collocandolo tra le eccellenze italiane selezionate nella 28ª edizione della guida. Questo vino si distingue per finezza del perlage, note di pasticceria e piccoli frutti rossi e una fresca mineralità che ne definisce l’equilibrio gustativo.

Giancarlo Ceci: Apnea rosé

A proposito di questo risultato, Giancarlo Ceci ha dichiarato: «Il mio impegno è rappresentare al meglio il territorio e i suoi vitigni, ottenendo vini autentici, che si evolvono nel tempo e suscitano emozioni senza ricorrere ad artifici».Ha inoltre spiegato l’origine del nome Apnea: «È lo sport che pratico da sempre. Il silenzio e la concentrazione aiutano a ritrovare la dimensione più profonda di sé stessi».

Presenza al Merano WineFestival e nuovi traguardi

La cantina è inoltre presente all’edizione 2025 del Merano WineFestival, in programma dall’8 al 10 novembre, con due etichette premiate con il WineHunter Gold: il Parco Marano Castel del Monte Nero di Troia Doc 2020 e il Felice Ceci Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg 2019. Quest’ultimo, vino biologico di grande carattere, si distingue per un bouquet complesso che richiama more, gelso nero, carruba e note di spezie dolci come chiodi di garofano e moka di caffè.

Un’azienda radicata nella storia agricola pugliese

La Azienda Agricola Giancarlo Ceci ha origini nel 1819, quando Consalvo Ceci, antenato dell’attuale proprietario, acquisì la tenuta tra Andria e Castel del Monte. Oggi, l’azienda è condotta da Giancarlo Ceci, che ha scelto di valorizzare le tradizioni familiari nel segno della sostenibilità ambientale. Nel 1988 l’azienda è stata convertita al biologico, e nel 2011 ha ottenuto la certificazione biodinamica Demeter, diventando un modello di riferimento per la viticoltura responsabile. La produzione comprende vino, olio extravergine d’oliva, conserve e ortaggi, oltre a progetti per la produzione di energia solare.

Giancarlo Ceci: i vigneti sono estesi per circa 70 ettari

I vigneti, estesi per circa 70 ettari, ospitano varietà autoctone come Nero di Troia, Bombino Bianco e Nero, Fiano e Moscato, oltre a vitigni internazionali come Chardonnay e Montepulciano, coltivati in un microclima particolarmente favorevole.

Innovazione e rispetto del territorio

Dal 2004 la cantina collabora con l’enologo Lorenzo Landi, con il quale condivide un approccio produttivo improntato alla minima interferenza tecnologica in cantina e alla massima tutela del terroir.

Come spiega Landi, «nessuna pianta come la vite concentra nel frutto l’essenza del territorio». Questa filosofia ha portato alla realizzazione di una cantina moderna e sostenibile, capace di coniugare efficienza e rispetto per l’ambiente. Il risultato è una produzione coerente, che rappresenta un punto d’incontro tra ricerca, identità e responsabilità ambientale.