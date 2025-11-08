Menu Apri login
La Villana di Vicenza: dove la birra artigianale incontra i cicchetti veneti

Nato nel 2017 in una villa di campagna, il birrificio La Villana di Vicenza oggi produce birre autentiche e sperimentali, con una taproom dove degustare i prodotti e vivere la cultura brassicola

di Carlo Vischi
 
08 novembre 2025 | 09:30

Nata nel 2017, La Villana è una realtà artigianale vicentina che ha fatto della ricerca e della sperimentazione i suoi tratti distintivi. Il nome nasce dalla villa di campagna dove tutto è iniziato, con i primi esperimenti brassicoli e la creazione della Rude, nel 2016, birra simbolo di un progetto che unisce tradizione, creatività e tecnica moderna. «Volevamo creare birre italiane autentiche - racconta Marco Simonetto, birraio e cofondatore insieme a Ilaria Meneghetti - che celebrassero il gusto e la convivialità, senza perdere la voglia di sperimentare».

La Villana, la “beerevolution” artigianale che nasce in villa

Dal laboratorio rurale alla taproom di Vicenza

Dal 2020 il birrificio ha sede a Vicenza, dove dispone di un impianto produttivo moderno e di una taproom interna aperta dal mercoledì al sabato (ore 16-22) in via Massaria 40. Qui è possibile degustare le birre alla spina su 10 vie e acquistare bottiglie, fusti o lattine in tutti i formati. L’offerta gastronomica accompagna la birra con cicchetti veneti, sandwich artigianali e taglieri di salumi e formaggi locali a km 0, in linea con la filosofia di autenticità che guida il progetto.

La Villana dispone di un impianto produttivo moderno

La produzione 2024 ha raggiunto i 1.000 ettolitri, confezionati in fusti, bottiglie da 0,33 e 0,50 litri e lattine da 0,33 litri. La distribuzione copre tutta Italia, con una presenza consolidata nel Nord-Est e una collaborazione distributiva attiva anche a Roma. Le birre sono inoltre disponibili online sullo shop ufficiale.

Le birre simbolo: dal gusto italiano alla tradizione britannica

Tra le etichette di punta de La Villana, spiccano quattro birre che rappresentano la filosofia produttiva del birrificio: autenticità, equilibrio e sperimentazione.

La Villana produce birre autentiche e sperimentali

  • L’Italian Pils Squillo (5% vol.) è una lager chiara caratterizzata da tre luppoli tedeschi che donano freschezza erbacea e un finale secco. Il profilo olfattivo è dominato da note di fiori secchi e tè verde.
  • La Extra Special Bitter Gatsby (5,1% vol.) è una birra ad alta fermentazione dal colore ambrato, con sentori agrumati di pompelmo e lime bilanciati da toni di caramello dovuti ai malti tostati.
  • Segue la American Pale Ale Rude (5,2% vol.), la prima ricetta creata da Simonetto nel 2016, con quattro luppoli americani che regalano note di agrumi e resina e un finale amaro equilibrato.
  • Chiude la selezione la English IPA Dumper (6,8% vol.), in stile tradizionale inglese, caratterizzata da luppoli britannici speziati e floreali, con un profilo erbaceo e terroso e un corpo secco e bilanciato.

La Rude, la birra “manifesto” del birrificio

«La Rude è la birra a cui sono più legato - spiega Simonetto -. È nata dopo un viaggio nella Yakima Valley negli Stati Uniti, dove ho visto il raccolto del luppolo e assaggiato birre straordinarie. Da lì l’idea di creare una APA moderna, chiara e luppolata, con profumi tropicali e freschi».

Marco Simonetto, birraio e cofondatore di La Villana

Questa birra ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la medaglia d’oro a Birra dell’Anno 2019. «È una birra versatile e facile da bere - aggiunge Simonetto - perfetta come aperitivo o in abbinamento a carni bianche, rosse BBQ o salumi italiani».

Anche un distillato di birra in collaborazione con Capovilla

Accanto alle birre, La Villana ha dato vita a un progetto di bierbrand, realizzato con la Distilleria Capovilla di Rosà (Vi). Si tratta di un distillato di birra al miele, affinato due anni in acciaio, morbido e fruttato al palato, con 42% vol. Un prodotto che conferma la volontà del birrificio di sperimentare senza perdere la propria identità.

Una beerevolution tutta italiana

Dalla villa di campagna ai bicchieri dei beerlover italiani, La Villana rappresenta oggi una delle realtà emergenti del panorama brassicolo veneto. Una “beerevolution” che parte da una visione artigianale e si apre a un futuro fatto di qualità, formazione e cultura della birra.

La Villana
Via Alessandro Massaria 40 36100 Vicenza
Tel +39 351 9132496

© Riproduzione riservata STAMPA

 
