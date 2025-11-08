WineHunter Award Platinum 2025: i 77 vincitori al Merano WineFestival

Nella giornata inaugurale del 34° Merano WineFestival, al Teatro Puccini di Merano si sono tenute le cerimonie di premiazione dei The WineHunter Award Platinum, riconoscimento assegnato ai vini, ai prodotti gastronomici e ai distillati artigianali che hanno ottenuto oltre 95 punti su 100 nella selezione della Guida The WineHunter. Durante la serata inaugurale sono stati inoltre svelati i premi ai 10 Cult Oenologist, ai Dolcissimo Award e ai 6 Honour Award dedicati ai valori di Conquista, Territorio, Famiglia, Innovazione, Genialità e Creatività.

Assegnati al Teatro Puccini di Merano i The WineHunter Award Platinum

Honour Award: sei riconoscimenti ai protagonisti dell’enologia italiana

In apertura, il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e il giornalista Andrea Radic hanno conferito sei riconoscimenti speciali. L’Honour Award alla Conquista è stato assegnato a Braida e alla famiglia Bologna, «per aver saputo con passione e visione portare i vini e la terra del Monferrato e di Rocchetta Tanaro alla conquista di un meritato successo nell’enologia mondiale». Il premio Honour Award al Territorio è andato al Consorzio del Vulture, «per aver saputo comporre una squadra di vignaioli che credono profondamente nella storia e nella tradizione del proprio territorio». L’Honour Award alla Famiglia è stato conferito alla famiglia Ceraudo, «esempio di come la forza di una famiglia, basata sull’affetto e sul rispetto, si declini nel compito che ciascuno fa proprio e sviluppa insieme agli altri».

Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival

Per l’Innovazione, riconoscimento ai Vivai Rauscedo, «per aver saputo portare la scienza agronomica e la cultura della vite a livelli di eccellenza e compreso che i vitigni sono materia viva, capace di dare il meglio se curati con gli interventi più attenti dell’uomo». L’Honour Award alla Genialità è stato consegnato a Hans Terzer: «Competenza, professionalità, personalità, creatività, perseveranza. Sono solo alcune delle qualità di Hans Terzer, figura iconica dell’enologia mondiale. Un percorso di vita che ha superato le cinquanta vendemmie e che continua a stupire per visione e modernità». Infine, l’Honour Award alla Creatività è andato alla cantina Antichi Poderi Jerzu, «per il grande coraggio di aver intuito quanto il vino sia come un telaio sul quale tessere il profilo di un territorio e di una comunità».

Cult Oenologist e Dolcissimo Award: dieci protagonisti dell’enologia e i migliori vini dolci d’Italia

Venerdì 7 novembre, nella giornata dedicata a TasteTerroir – bio&dynamica, il Kurhaus di Merano ha ospitato il percorso di degustazione dedicato ai 10 migliori enologi selezionati da Helmuth Köcher, saliti in serata sul palco del Teatro Puccini per ricevere il titolo di Cult Oenologist:

Franco Bernabei

Nicola Biasi

Giuseppe Caviola

Stefano Chioccioli

Riccardo Cotarella

Luca D’Attoma

Emiliano Falsini

Carlo Ferrini

Donato Lanati

Vincenzo Mercurio.

A seguire, i Dolcissimo Award ai migliori vini dolci d’Italia:

per l’Alto Adige, premiati Nals Margreid con Baronesse Alto Adige/Südtirol Moscato Giallo DOC 2022 e Cantina Kurtatsch con USHAS Mitterberg Alto Adige/Südtirol IGT 2023;

con Baronesse Alto Adige/Südtirol Moscato Giallo DOC 2022 e con USHAS Mitterberg Alto Adige/Südtirol IGT 2023; per l’Italia, Cantina Colosi con Na JM Malvasia delle Lipari DOC 2023 e Avignonesi con Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice 2011.

WineHunter Award Platinum 2025: 77 eccellenze tra vino, food e spirits

Momento clou della serata, i The WineHunter Award Platinum – massimo riconoscimento della Guida The WineHunter, curata da 14 commissioni di assaggio coordinate da Helmuth Köcher – hanno premiato complessivamente 77 eccellenze: 50 vini, 25 prodotti gastronomici e 2 distillati artigianali. L’elenco completo dei vincitori comprende realtà di tutte le regioni italiane, dai grandi nomi dell’enologia come Ca’ del Bosco, Marchesi di Barolo, Tasca d’Almerita e Berlucchi, alle aziende artigiane del food come F.lli Gardini, Fratelli Corrà e Accademia Olearia, fino ai distillatori Nonino e 3Spirits, premiati per la qualità e la ricerca produttiva.

WineHunter Award Platinum 2025: vini e distillati

L’edizione 2025 del WineHunter Award Platinum conferma l’elevato livello qualitativo della produzione vinicola italiana, con una distribuzione dei riconoscimenti che valorizza sia le grandi denominazioni storiche sia le realtà emergenti. La Toscana guida la classifica con 10 premi, seguita da Alto Adige e Lombardia (8 premi ciascuna) e dal Piemonte (7). Un quadro che riflette l’eccellenza diffusa tra vitigni autoctoni e interpretazioni contemporanee, dai rossi strutturati di Montalcino e Barolo ai bianchi di montagna e agli spumanti metodo classico.

WineHunter Award Platinum: vini Cantina Andriano 2022 Tor Di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva DOC Alto Adige Cantina Girlan 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir DOC Alto Adige Cantina San Michele Appiano 2010 Sanct Valentin Alto Adige / Südtirol Sauvignon DOC Alto Adige Cantina Terlano 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano DOC Alto Adige Cantina Tramin 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer DOC Alto Adige Manincor 2022 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol DOC Alto Adige Nals Margreid 2021 Nama Alto Adige Chardonnay DOC Alto Adige Schreckbichl-Colterenzio 2021 LR Alto Adige/Südtirol Bianco Riserva DOC Alto Adige Cantina Malena 2017 Prestige Brut Metodo Classico VSQA Calbria Paternoster 2020 Barone Rotondo Aglianico Del Vulture DOCG Calbria Marisa Cuomo 2021 Ravello Costa D’amalfi Classico Rosso Riserva DOC Campania Terre Stregate 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano IGT Campania Tenuta Del Paguro 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico IGP Emilia-Romagna Monviert 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano DOC Friuli Venezia-Giulia Casale Del Giglio 2020 Radix Lazio IGT Lazio La Baia Del Sole-Federici 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine VSQ Liguria Berlucchi Franciacorta 2011 Franco Ziliani Franciacorta Brut Nature Riserva DOCG Lombardia Cabochon Annata Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut DOCG Lombardia Ca' Del Bosco 2015 Franciacorta Brut Nature DOCG Lombardia Tenuta San Marcello 2022 Indisciplinato Marche IGT Marche Tenuta Villa Bucci 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva DOCG Marche Carlo Giacosa 2022 Barbaresco Montefico DOCG Piemonte Giacomo Borgogno & Figli 2021 Barolo Cannubi DOCG Piemonte Giovanni Rosso 2024 Etna Pietra Marina Bianco DOP Piemonte La Scolca 2013 Soldati La Scolca D'Antan Brut Metodo Classico Millesimato VSQ Piemonte Marchesi Di Barolo 2021 Barolo Cannubi DOCG Piemonte Pier Paolo Grasso 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva DOCG Piemonte Gianfranco Fino Viticoltore 2022 Jo Salento Negroamaro IGT Puglia San Marzano Vini 2020 Sessantanni Primitivo Di Manduria DOP Puglia Antonella Corda 2021 Ziru Isola dei Nuraghi IGT Sardegna Argiolas 2021 Turriga Isola dei Nuraghi Rosso IGT Sardegna Silvio Carta 2002 Vernaccia Di Oristano DOC Sardegna Baglio Curatolo Arini 1875 2010 Vergine Marsala Riserva Vergine DOC Sicilia Tasca D'Almerita 2021 Contrada Sciaranuova Etna DOC Sicilia Il Borro 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno Di Sopra DOC Toscana I Balzini 1999 White Label Colli Della Toscana Centrale IGT Toscana Isole E Olena 2022 Cepparello Toscana IGT Toscana Podere La Regola 2021 La Regola Costa Toscana IGT Toscana Ridolfi 2019 Mercatale Brunello Di Montalcino Riserva DOCG Toscana Tenute Lunelli – Tenuta Podernovo 2019 Auritea Costa Toscana IGT Toscana Vecchie Terre Di Montefili 2020 Bruno Di Rocca Toscana IGT Toscana Vigna delle Sanzioni 2023 Valdarno di Sopra DOC Toscana Cantina Toblino 2020 Da Fora Trentino DOC Trentino Maso Martis 2015 Madame Martis Trento Brut Riserva DOC Trentino Le Thadee 2021 +128+ Prefillossera Spoleto DOC Umbria Carlo Ferragù 2021 Valpolicella Superiore DOC Veneto De Buris 2013 De Buris Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG Veneto Gerardo Cesari 2016 Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG Veneto Piccoli 2015 La Parte Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG Veneto Scriani 2008 Twenty - 20° Anniversary Verona Rosso IGT Veneto

Tra i distillati, spiccano il lavoro di Nonino Distillatori, con la Gran Riserva Acquavite d’uva ùE® Monovitigno® Merlot Aged 12 Years, e quello della calabrese 3Spirits, premiata per la Xa Pera in Grappa: due esempi di filiera artigianale che valorizza materia prima, territorio e lunga esperienza produttiva.

WineHunter Award Platinum: spirits 3spirits Xa Pera In Grappa Nonino Distillatori Nonino Gran Riserva Acquavite D’uva ùE Monovitigno Merlot Aged 12 Years

WineHunter Award Platinum 2025: food

La sezione Food del WineHunter Award Platinum 2025 fotografa la ricchezza e la diversità del patrimonio agroalimentare nazionale. Le categorie premiate spaziano da oli e condimenti a salumi, latticini, conserve, dolci e prodotti da forno, con una rappresentanza estesa su tutto il territorio. L’Emilia-Romagna, il Piemonte e la Toscana si distinguono per il numero e la qualità delle aziende selezionate, a testimonianza della forza delle filiere locali e della capacità di innovare nel rispetto della tradizione.

WineHunter Award Platinum: food Flagella Ciro Datterino Gold Azienda Agricola Francesca De Leo Alberti Zafferano Purissimo In Pistilli Chesud Marmellata Di Cedri Salumificio San Vincenzo Nduja Di Spilinga Piccante Acetificio Mengazzoli Condimento Dell'Acetaia - Bollo Magenta F.lli Gardini Cremino Amarena Fratelli Pelizziari Prosciutti Fiocco Di Prosciutto Con Cotenna La Vecchia Dispensa Perla Nera Aceto Balsamico Di Modena Igp Up Stream Italiana Platinum Edition Salpa Pan De Vino Alberto Riboldi Chef Panettone Amarena E Cannella Calvisius Caviar Calvisius Unico Gioporro - Sep Valtellina Prosciutto Di Wagyu Luigi Guffanti 1876 Provolone Mandarone Stag. +36 Mesi Royal Food Caviar Caviale Siberiano Si.gi. Delizia Di Fichi Bianchi In Agrodolce Sunnn - Italian Superior Food Venafro Tenuta Castello Carnaroli Classico Biologico Società Agricola Ciavatta Olio Evo 'Provenzale Antico' Accademia Olearia Gran Riserva Olio Extravergine Di Oliva Fruttato Macelleria Agricola Patrone Lonza Lardellata Da Cinta Senese Dop Salumi Di Mare Lingotto Di Salmone Affumicato Fratelli Corrà Prosciutto Di Capriolo Habitat 3650 Organic Farm Olio Evo Tino Vertigo Panettone Fichi Noci E Zenzero

Tra i riconoscimenti più interessanti, figurano l’Olio Gran Riserva di Accademia Olearia (Sardegna), il Cremino Amarena dei F.lli Gardini (Emilia-Romagna) e il Panettone Amarena e Cannella di Alberto Riboldi Chef (Lombardia), esempi di come l’artigianalità e la ricerca di equilibrio sensoriale siano ormai un tratto distintivo dell’alta gastronomia italiana.

Un’edizione nel segno della qualità e del territorio

Con la cerimonia inaugurale, il Merano WineFestival 2025 conferma il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sull’eccellenza enogastronomica italiana, premiando non solo il prodotto, ma anche i valori di territorio, innovazione e cultura del vino. Come ha ricordato Helmuth Köcher, fondatore e “cacciatore di vini” del Festival, «ogni riconoscimento rappresenta un tassello del mosaico dell’eccellenza italiana, che unisce storia, tecnica e visione».