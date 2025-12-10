Menu Apri login
Oro di Venezia: il cofanetto che unisce vetro di Murano e Prosecco Bottega

"Oro di Venezia" celebra la maestria del vetro muranese e l'eleganza del Prosecco con un cofanetto in tiratura limitata con una bottiglia in vetro soffiato con foglia d'oro, una Magnum di Bottega Gold Prosecco Doc e due calici

10 dicembre 2025

Oro di Venezia: il cofanetto che unisce vetro di Murano e Prosecco Bottega

“Oro di Venezia” celebra la maestria del vetro muranese e l’eleganza del Prosecco con un cofanetto in tiratura limitata con una bottiglia in vetro soffiato con foglia d’oro, una Magnum di Bottega Gold Prosecco Doc e due calici

Oro di Venezia nasce dall’incontro fra l’arte del vetro soffiato di Murano e l’eleganza del Prosecco. Bottega, in collaborazione con la Soffieria Pino Signoretto, ha realizzato una proposta in tiratura limitatissima che valorizza l’alto artigianato veneziano. Ogni confezione è custodita in un cofanetto in legno laccato nero, pensato come dono esclusivo per le festività natalizie e per le ricorrenze più significative.

Oro di Venezia: il cofanetto che unisce vetro di Murano e Prosecco Bottega

Oro di Venezia: il cofanetto che unisce vetro di Murano e Prosecco Bottega

La bottiglia in vetro soffiato di Murano: un’opera unica

Elemento centrale del cofanetto è la bottiglia in vetro soffiato muranese, modellata a mano nella celebre fornace dell’isola. Arricchita da foglia d’oro sommersa e completata da un tappo sferico coordinato, raggiunge il peso di 4 kg. È un capolavoro numerato, firmato da Sandro Bottega e realizzato con le tecniche artigianali tipiche della lavorazione del vetro di Murano. Un oggetto da regalare e da conservare, utilizzabile come decanter per il Prosecco o come elemento decorativo dal design prezioso.

Bottega Gold Prosecco Doc in formato Magnum

Il cofanetto include una Magnum di Bottega Gold Prosecco Doc, espressione di eleganza e piacevolezza, ideale per brindisi natalizi e momenti celebrativi. La versione Magnum amplifica il valore conviviale e scenografico della proposta.

Calici Magnifico Gold per un servizio impeccabile

Completano il set due calici Magnifico Gold, pensati per esaltare la brillantezza e l’effervescenza del Prosecco. Linee morbide, luminosità e impatto estetico rendono ogni degustazione un’esperienza ricercata.

“Oro di Venezia” è proposto al prezzo di 2.500 euro ed è acquistabile solo nei negozi più prestigiosi. Un’idea regalo destinata a collezionisti, appassionati del lusso e amanti dell’artigianalità veneziana.

