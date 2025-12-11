Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 dicembre 2025

Bollicina Gold: il gusto del vulcano firmato Donnafugata e Dolce&Gabbana

Dalla collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana nasce Bollicina Gold, metodo classico Brut Rosé Sicilia Doc. Eleganza, identità e forza vulcanica si fondono in uno spumante dall’anima raffinata e luminosa

di Piera Genta
 
11 dicembre 2025 | 19:00

Bollicina Gold è il nuovo capitolo della collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana, due ambasciatori del Made in Italy che condividono la stessa passione per la Sicilia, la creatività e l’artigianalità.

L’anima vulcanica del Brut Rosé

Nato nel 2019 da uve Nerello Mascalese raccolte a mano alle pendici del vulcano, è un metodo classico Brut Rosé Sicilia DOC, affinato per oltre cinque anni. Rosa antico con riflessi dorati, profuma di crosta di pane, agrumi e ribes, e rivela al palato una mineralità vibrante, segno distintivo dei suoli sabbiosi di origine vulcanica.

Eleganza e arte nella bottiglia

Un vino che parla la lingua dell’Etna - quella fatta di contrasti, silenzi e profondità - e che trova nella bottiglia la sua veste più seducente: un’etichetta dorata applicata a mano, ispirata alla finitura liquid gold della collezione Dolce&Gabbana Casa Oro24K.

Nel calice, equilibrio e personalità

Nel calice si muove tra eleganza e tensione minerale. Avvolgente e persistente, accompagna alla perfezione crostacei, tartare di pesce o prosciutto crudo, ma può sostenere anche un intero menu, da godere tra 6 e 8 gradi. È uno spumante che non teme la tavola: solido, gastronomico, eppure sempre fine.

Donnafugata
Contrada Statella 95036 Randazzo (Ct)
Tel +39 095 7991949

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bollicina Gold Donnafugata Dolce&Gabbana Etna Sicilia spumante Brut Rosé Nerello Mascalese vino eleganza
 
