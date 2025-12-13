Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 dicembre 2025  | aggiornato alle 10:45 | 116304 articoli pubblicati

nel triestino

Antikorpo Brewing, Ipa visionarie e gluten free che non rinunciano al carattere

Antikorpo Brewing di Sgonico (Ts) fonde tecnica e creatività nella produzione di birre artigianali contemporanee, incluse 4 gluten free, con uno sguardo alla tradizione e un dialogo con il territorio

di Carlo Vischi
 
13 dicembre 2025 | 09:30

A Sgonico (Ts) nasce, nel 2020, Antikorpo Brewing, costola indipendente del Birrificio Cittavecchia Soc. Agr. A R L, realtà tra i pionieri della birra artigianale italiana dal 1999. Il progetto è guidato da Giulio Ceschin, con Enrico Pastori in veste di birraio, e si distingue per una produzione pensata all’incrocio tra precisione tecnica e originalità.

Antikorpo Brewing, Ipa visionarie e gluten free che non rinunciano al carattere

Antikorpo si focalizza su birre pulite e precise

Una proposta contemporanea con attenzione al gluten free

Antikorpo si focalizza su birre pulite e precise, realizzate con materie prime selezionate e processi rigorosi. All’interno della gamma, quattro birre sono ottenute tramite deglutinazione controllata, un metodo che mantiene corpo, aromi e identità, non semplici alternative ma autentiche birre per chi cerca qualità senza compromessi. L’estetica delle etichette, disegnate da tatuatori professionisti, racconta visivamente il carattere diretto e iconico del marchio.

Antikorpo Brewing, Ipa visionarie e gluten free che non rinunciano al carattere

Nel 2024 la produzione ha raggiunto circa 2.700 ettolitri.

Nel 2024 la produzione ha raggiunto circa 2.700 ettolitri. Le birre vengono confezionate in lattine da 33 cl e fusti da 24 L. Al momento il birrificio non dispone di una tap room, ma commercializza le proprie birre tramite canale online e distribuzione direzionale.

Le birre di riferimento

  • Keller Pils Grommet - 4,8% vol. - Una kellerpils gluten free dal profilo dorato e fragrante, con note di crosta di pane e carattere erbaceo. In bocca equilibrio tra morbidezza e freschezza, con un amaro deciso.
  • India Pale Lager Lowrider - 5,8% vol. - Luppolata con Centennial, Amarillo e Mosaic, si esprime con sentori resinosi e tropicali, finale amaro e retrogusto di pompelmo.
  • Blanche Wahine - 5,1% vol. - Blanche gluten free al pompelmo rosa, fresca e profumata, bilancia note agrumate e speziate con un finale elegante.
  • DDH IPA In the Flesh - 6,5% vol. - IPA in doppio dry hopping con Styrian Wolf, Sabro, Ekuanot, Mosaic e Idaho7. Intense fragranze tropicali e agrumate con amaro rinfrescante.

La Rauch'n'roll: la prima creazione di Pastori

Sul suo lavoro Enrico Pastori racconta: «Parliamo della Rauch’n’roll - stile rauchbock - 6°: mi è piaciuta molto da realizzare, è la prima ricetta dal mio insediamento nella crew di Antikorpo. È una birra legata ovviamente al territorio francone ma anche al nostro territorio (conquistato dall’Impero austro-ungarico). L’aroma affumicato fa parte della nostra cucina e quindi volevo ricreare nel bicchiere una sensazione di questo tipo. Il malto utilizzato è quello affumicato tedesco in legno di faggio, come tradizione vuole. La luppolatura gentile è data dai luppoli nobili tedeschi».

Antikorpo Brewing, Ipa visionarie e gluten free che non rinunciano al carattere

La Rauch’n’roll

Prodotti extra e top seller

Tra le altre produzioni figura Lucid Kaos No Alcohol IPA. La birra top seller rimane Keller Pils Grommet 4,8%.

Antikorpo Brewing
Stazione di Prosecco 29/E 34010 Sgonico (Ts)
Tel +39 329 7042849

© Riproduzione riservata STAMPA

 
