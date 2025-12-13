Antikorpo Brewing, Ipa visionarie e gluten free che non rinunciano al carattere

A Sgonico (Ts) nasce, nel 2020, Antikorpo Brewing, costola indipendente del Birrificio Cittavecchia Soc. Agr. A R L, realtà tra i pionieri della birra artigianale italiana dal 1999. Il progetto è guidato da Giulio Ceschin, con Enrico Pastori in veste di birraio, e si distingue per una produzione pensata all’incrocio tra precisione tecnica e originalità.

Antikorpo si focalizza su birre pulite e precise

Una proposta contemporanea con attenzione al gluten free

Antikorpo si focalizza su birre pulite e precise, realizzate con materie prime selezionate e processi rigorosi. All’interno della gamma, quattro birre sono ottenute tramite deglutinazione controllata, un metodo che mantiene corpo, aromi e identità, non semplici alternative ma autentiche birre per chi cerca qualità senza compromessi. L’estetica delle etichette, disegnate da tatuatori professionisti, racconta visivamente il carattere diretto e iconico del marchio.

Nel 2024 la produzione ha raggiunto circa 2.700 ettolitri.

Nel 2024 la produzione ha raggiunto circa 2.700 ettolitri. Le birre vengono confezionate in lattine da 33 cl e fusti da 24 L. Al momento il birrificio non dispone di una tap room, ma commercializza le proprie birre tramite canale online e distribuzione direzionale.

Le birre di riferimento

Keller Pils Grommet - 4,8% vol. - Una kellerpils gluten free dal profilo dorato e fragrante, con note di crosta di pane e carattere erbaceo. In bocca equilibrio tra morbidezza e freschezza, con un amaro deciso.

India Pale Lager Lowrider - 5,8% vol. - Luppolata con Centennial, Amarillo e Mosaic, si esprime con sentori resinosi e tropicali, finale amaro e retrogusto di pompelmo.

Blanche Wahine - 5,1% vol. - Blanche gluten free al pompelmo rosa, fresca e profumata, bilancia note agrumate e speziate con un finale elegante.

DDH IPA In the Flesh - 6,5% vol. - IPA in doppio dry hopping con Styrian Wolf, Sabro, Ekuanot, Mosaic e Idaho7. Intense fragranze tropicali e agrumate con amaro rinfrescante.

La Rauch'n'roll: la prima creazione di Pastori

Sul suo lavoro Enrico Pastori racconta: «Parliamo della Rauch’n’roll - stile rauchbock - 6°: mi è piaciuta molto da realizzare, è la prima ricetta dal mio insediamento nella crew di Antikorpo. È una birra legata ovviamente al territorio francone ma anche al nostro territorio (conquistato dall’Impero austro-ungarico). L’aroma affumicato fa parte della nostra cucina e quindi volevo ricreare nel bicchiere una sensazione di questo tipo. Il malto utilizzato è quello affumicato tedesco in legno di faggio, come tradizione vuole. La luppolatura gentile è data dai luppoli nobili tedeschi».

La Rauch’n’roll

Prodotti extra e top seller

Tra le altre produzioni figura Lucid Kaos No Alcohol IPA. La birra top seller rimane Keller Pils Grommet 4,8%.