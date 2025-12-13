Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:35 | 116316 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

doc e docg

Terreni, vitigni e stile: così il sud-est della Sicilia riscrive i vini rossi

Dal Cerasuolo di Vittoria al Frappato, un racconto che parte dai suoli sabbiosi, passa per l’equilibrio tra potenza ed eleganza e arriva a una visione del rosso pensata per la tavola di oggi, non per le mode

di Guido Gabaldi
 
13 dicembre 2025 | 15:06

Terreni, vitigni e stile: così il sud-est della Sicilia riscrive i vini rossi

Dal Cerasuolo di Vittoria al Frappato, un racconto che parte dai suoli sabbiosi, passa per l’equilibrio tra potenza ed eleganza e arriva a una visione del rosso pensata per la tavola di oggi, non per le mode

di Guido Gabaldi
13 dicembre 2025 | 15:06
 

Due masterclass, una per il Cerasuolo e una per il Frappato, e un banco d’assaggio siciliano al 100%, anzi siciliano Doc, hanno dato sostanza all’evento Stile siciliano: i vini rossi del futuro”, tenutosi a Milano all’hotel Westin Palace di piazza Repubblica. L’organizzatrice, in collaborazione col Consorzio di tutela e con la Strada del vino Cerasuolo di Vittoria Docg, è l’Enoteca regionale della Sicilia sud-est, un’associazione che in breve è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze enologiche siciliane, con particolare attenzione ai vini del sud-est dell’isola.

Terreni, vitigni e stile: così il sud-est della Sicilia riscrive i vini rossi

La vendemmia nel sud-est della Sicilia

«Dopo la magnifica esperienza vissuta a Roma lo scorso maggio - ha dichiarato Silvio Balloni, presidente dell’Enoteca - abbiamo voluto portare a Milano, il cuore della comunicazione e dell’innovazione enologica italiana, un evento che per noi produttori è anche un manifesto sullo stile siciliano. Una degustazione, certamente, ma anche un momento di confronto con esperti e operatori di settore interamente dedicato all’eccellenza dei vini siciliani, con un focus speciale sul nostro straordinario sud-est».

Cerasuolo di Vittoria, un rosso che parla il linguaggio del presente

Anche grazie alla guida del sommelier/media expert Andrea Amadei, le due masterclass sono riuscite a dare ai partecipanti un saggio eloquente di quelle che sono le possibilità e le certezze dell’enologia siciliana, vera e propria istituzione in piedi almeno dall’VIII secolo a.C., cioè dall’arrivo dei Greci in Sicilia; ed escludiamo per brevità i millenni precedenti, totalmente autoctoni. «Ci troviamo di fronte - ha spiegato Andrea Amadei con piglio radiofonico (ma anche televisivo) - a un vino come il Cerasuolo di Vittoria Docg, che ha una storia secolare ma sa essere anche contemporaneo, considerate le esigenze di abbinamento dei piatti della cucina di tutti i giorni».

Terreni, vitigni e stile: così il sud-est della Sicilia riscrive i vini rossi

Silvio Balloni, presidente dell’Enoteca

Cerasuolo viene dacerasa”, ciliegia in dialetto, un mix dei vitigni Nero d’Avola e Frappato, che si porta dietro questi sentori evidenti di frutti rossi e neri e poi anche le spezie, in varie misure ed espressioni. «Un vino moderno in quanto versatile, che si trova a suo agio anche con la cucina di mare, e penso subito al guazzetto di pesce; e non è secondario che il rosso del Cerasuolo richiami il rosso del pomodoro, dato che l’armonia cromatica qualcosa da insegnare ce l’ha sempre. In queste giornate uggiose di freddo-umido milanese, immaginiamo di addentare un bel crostone di pane con in cima due moscardini in umido, un bicchiere di rosso siciliano, e subito passa la malinconia - ha proseguito Amadei. Un vino moderno, dicevo, perché lo puoi bere anche a 14 gradi, d’estate, e dunque quando la calura siciliana si fa sentire».

«Soffermiamoci un attimo sul Nero d’Avola: sappiamo bene che è considerato un vitigno carico di colore e di sapore, che fino all’altro ieri viaggiava verso il Settentrione e verso la Francia per dare corpo a vini che un tempo si definivano scarichi; ed oggi, che è cambiato tutto, sono diventati più presentabili, perché i gusti e le mode sono in continua evoluzione. Su questo vitigno così intenso il terreno sabbioso del sud-est siciliano agisce come una sarta: è come portare la giacca del nonno, che magari oggi è tornata di moda, dalla sarta perché la sfini e la adatti al fisico del nipote, che l’ha ricevuta in eredità. Allo stesso modo, le sabbie rosse hanno il potere di addomesticare la potenza mediante l’eleganza. E non solo: aiutati dagli ossidi di ferro e dal calcare riuscirete ad avvertire la sapidità del Cerasuolo, più spiccata in un terroir e meno in quello a pochi chilometri di distanza, perché è questo il bello del territorio di Vittoria e del Ragusano in generale: non ti annoia mai, ha sempre qualche nota originale da esprimere, come le celebrazioni per i vent’anni dell’istituzione della Docg Cerasuolo di Vittoria hanno messo bene in luce» ha poi concluso.

Il sud-est siciliano tra suoli, vitigni e identità

Dopo l’excursus breve ma appassionato del mattatore Andrea Amadei non ci resta che lasciare la parola al cavatappi per dare spazio ai veri protagonisti, il Cerasuolo e il Frappato, che ci sono stati presentati in quindici calici pieni di ottimismo e passione, come autentici siciliani Doc (e Docg).

Cerasuolo di Vittoria Docg

  • Planeta - Cerasuolo 2023
  • Cortese - Sabuci Cerasuolo Classico 2023
  • Feudi del Pisciotto - I Putti del Serpotta Cerasuolo 2023
  • Donnafugata - Floramundi Cerasuolo 2023
  • COS - Cerasuolo Classico 2022
  • Fede - Dakry Cerasuolo 2021
  • Casa Grazie - Brunetti d’Opera Cerasuolo Classico 2021
  • Arianna Occhipinti - Grotte Alte Cerasuolo Classico 2021

Terreni, vitigni e stile: così il sud-est della Sicilia riscrive i vini rossi

I Cerasuolo di Vittoria Docg in degustazione

Frappato di Vittoria

  • Horus - Sole e Terra Doc 2024
  • Tenute Nicosia - Fondo Filara Doc 2024
  • Santa Tresa - Rina Russa Igt 2024
  • Gurrieri - Frappato Igt 2024
  • Terre di Giurfo - Belsito Doc 2024
  • Akrille - Frappato Doc 2024
  • Valle dell’Acate - Frappato Doc 2024

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Vino vendemmia Sicilia Milano Cerasuolo Frappato vino rosso Westin PalaceSilvio Balloni Andrea Amadei
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TreValli
Pavoni
Galbani Professionale
Mangilli Caffo
TreValli
Pavoni
Galbani Professionale
Mangilli Caffo
Tirreno CT
Quattroerre Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025