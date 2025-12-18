Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 dicembre 2025  | aggiornato alle 02:57 | 116422 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

180 anni

Branca e l’export degli amari: 80% del fatturato generato all’estero

Branca celebra 180 anni di storia e internazionalizzazione con una presenza in oltre 160 Paesi e un fatturato estero dell’80%. Il gruppo registra +19% di valore economico e +47% di utile netto

di Redazione Italia a Tavola
 
18 dicembre 2025 | 16:22

Branca e l’export degli amari: 80% del fatturato generato all’estero

Branca celebra 180 anni di storia e internazionalizzazione con una presenza in oltre 160 Paesi e un fatturato estero dell’80%. Il gruppo registra +19% di valore economico e +47% di utile netto

di Redazione Italia a Tavola
18 dicembre 2025 | 16:22
 

Branca, storica azienda milanese nata nel 1845 dall’intuizione di Bernardino Branca con la creazione del Fernet-Branca, celebra i 180 anni di attività. L’azienda, ancora di proprietà della famiglia, oggi alla sesta generazione, ha sviluppato un modello imprenditoriale che integra innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. «Festeggiamo i 180 anni della distilleria - dichiara il presidente e amministratore delegato Niccolò Branca al Corriere della Sera -. Abbiamo contribuito a divulgare il saper fare italiano, introducendo strumenti moderni di gestione e sostenibilità dell’impresa».

Branca e l’export degli amari: 80% del fatturato generato all’estero

Il Fernet Branca è presente in oltre 160 Paesi

Presenza internazionale e gamma prodotti

Il gruppo, con sede storica in via Resegone a Milano, è oggi presente in oltre 160 Paesi, con l’80% del fatturato generato all’estero. La gamma comprende Fernet-Branca, Brancamenta, Stravecchio Branca, Carpano, Antica Formula, Punt e Mes, Borghetti e Grappa Candolini. Secondo i dati Nomisma, la filiera degli amari genera un impatto economico diretto, indiretto e indotto superiore a 5 miliardi di euro, con un moltiplicatore pari a 4,5: ogni euro di valore aggiunto prodotto dalle imprese genera 4,5 euro nel sistema economico italiano.

Risultati economici e sostenibilità

Il gruppo Branca registra nel bilancio recente risultati positivi: 465,89 milioni di euro di valore economico generato (+19%), +21% il valore della produzione, +47% l’utile netto. Il bilancio di sostenibilità segnala un aumento del 16,5% nel valore economico distribuito, mentre il volume di prodotto imbottigliato ha raggiunto quasi 80 mila tonnellate, a conferma della solidità della domanda.

Branca e l’export degli amari: 80% del fatturato generato all’estero

Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca

«Consideriamo i consumatori come veri co-imprenditori, verso i quali orientarsi per comprendere e anticipare le nuove traiettorie del consumo», spiega Branca. L’azienda ha costruito la propria presenza globale su mercati consolidati e in crescita: nel 1999 il Fernet Branca ha iniziato a diffondersi in Argentina come cocktail Fernandito. Nel 2024, l’export di spirits italiani ha superato 1,8 miliardi di euro, con Germania e Stati Uniti come principali mercati. «Resta un grande potenziale in Brasile, Messico, Cile, Paraguay, Pacifico ed Est Europa», conclude Branca.

Fratelli Branca Distillerie
Via Resegone 2 20159 Milano
Tel +39 02 85131

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Branca Fernet-Branca amari italiani distilleria export spirits Milano sostenibilità mercato internazionale Gruppo Branca produzione alcolici
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Pavoni
TreValli
Tirreno CT
Pavoni
TreValli
Tirreno CT
Consorzio Asti DOCG
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025