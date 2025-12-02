Beefeater presenta Beefeater Black, la sua ultima espressione premium perfetta da regalare a Natale. Il lancio ufficiale avverrà con un evento esclusivo presso il Volt di Milano il 4 dicembre, dando inizio a un calendario di appuntamenti dedicati, le Beefeater Black Nights, che proseguiranno fino ad agosto 2026 in tutta Italia.

Il nuovo gin premium firmato Desmond Payne arriva in Italia

La nuova referenza nasce dalla maestria di Desmond Payne, uno dei Master Distiller di gin più esperti al mondo. Partendo dalle 9 botaniche di Beefeater Dry, Payne aggiunge due ingredienti selezionati: timo e verbena al limone, donando un profilo agrumato originale che arricchisce l’equilibrio e la freschezza del gin.

Note di degustazione e caratteristiche

Beefeater Black offre un’esperienza sensoriale raffinata. Al naso emergono note agrumate, ginepro, coriandolo fresco, pino e lavanda. Al palato, il gin risulta fresco, elegante e leggero, con dolcezza floreale di agrumi, angelica e violetta, mantenendo il carattere distintivo del London dry gin. Perfetto per cocktail sofisticati o da gustare liscio. La bottiglia di Beefeater Black richiama il classico mattone londinese, simbolo della città, reinterpretato con etichetta nera e oro, unendo fascino urbano e raffinatezza. Un oggetto di design che arricchisce la collezione di ogni appassionato di gin.

Disponibilità e eventi esclusivi

Il nuovo gin sarà disponibile in Italia a partire da dicembre 2025. L’evento di lancio a Milano darà il via alle Beefeater Black Nights, serate dedicate a far scoprire il carattere unico del gin in locali selezionati in tutto il Paese.