Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 dicembre 2025  | aggiornato alle 17:39 | 116490 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Bollicine top

Valcalepio e Terre del Colleoni: la nuova identità della spumantistica bergamasca

Il territorio bergamasco si afferma come area vocata alla spumantistica, grazie al lavoro del Consorzio Valcalepio e alla Doc Terre del Colleoni, che valorizzano monovitigni, metodo classico e produzioni identitarie di qualità

di Enrico Rota
Quattroerre Group di Torre dè Roveri
 
22 dicembre 2025 | 14:38

Valcalepio e Terre del Colleoni: la nuova identità della spumantistica bergamasca

Il territorio bergamasco si afferma come area vocata alla spumantistica, grazie al lavoro del Consorzio Valcalepio e alla Doc Terre del Colleoni, che valorizzano monovitigni, metodo classico e produzioni identitarie di qualità

di Enrico Rota
Quattroerre Group di Torre dè Roveri
22 dicembre 2025 | 14:38
 

La Lombardia è una terra vocata alla spumantistica. Oltre alle celebri bollicine della Franciacorta, a cui doveroso affiancare quelle prodotte in terre dell’Oltrepò, esistono altre zone vitivinicole che producono etichette di pregio; una di queste è la Bergamasca, dove le riviere pedemontane a est di Bergamo sono il naturale proseguimento delle colline in cui si producono gli spumanti bresciani, i cui vigneti si intravedono sulla sponda orientale del fiume Oglio. Rivelatrice è poi l’etimologia del nome di questa porzione di territorio: sembra che il nome Calepio derivi dalle parole greche Kalon ed Èpion, la prima significa “bello/buono” e la seconda è interpretabile come “terra del buon vino”.

Valcalepio e Terre del Colleoni: la nuova identità della spumantistica bergamasca

Idylis, metodo classico millesimato che nasce nelle Terre del Colleoni

Il ruolo del Consorzio Tutela Valcalepio

Fondato nel 1976, il Consorzio Tutela Valcalepio è nato con lo scopo di tutelare e promuovere i vini del territorio orobico. All’epoca i soci erano 22, oggi sono oltre 80 e alla originale denominazione Valcalepio Doc si sono aggiunte le denominazioni Bergamasca Igt e Terre del Colleoni Doc. L’effige del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni è diventata l’emblema del Consorzio e ha ispirato la nascita della denominazione di origine controllata Terre del Colleoni i cui vini, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei vari vitigni che li compongono, presentano caratteristiche specifiche che ne permettono una chiara tipicizzazione.

La Doc Terre del Colleoni e la valorizzazione dei monovitigni

È la Gazzetta Ufficiale 55 dell’8 marzo 2011 a riportare il decreto ministeriale che riconosce al territorio bergamasco questa sua seconda Doc, una denominazione di origine totalmente incentrata sui monovitigni coltivati tradizionalmente nella bergamasca. Un nuovo impegno dei produttori bergamaschi che puntano a prodotti sempre più certificati e garantiti. Un impegno, non un premio. La Doc, infatti, è un impegno che per tutti i produttori prendono nei confronti dei loro consumatori, con l’obiettivo di portare l’enologia ad un livello sempre più alto. Doc, inoltre, è una garanzia per l’estero.

Valcalepio e Terre del Colleoni: la nuova identità della spumantistica bergamasca

Le vigne del Valcalepio

Metodo classico e requisiti di qualità

Un occhio di riguardo va alla produzione dello spumante a metodo classico. Il vino destinato a questa tipologia, comunque prodotto con le varietà previste dal disciplinare, deve subire, prima dell’immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi mentre per il Millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve. Dal titolo alcolometrico volumico totale di minimo 11,00% vol, con una acidità totale minima almeno di 5,50 g/l e un estratto non riduttore minimo di 15,00 g/l, la regolamentazione di questo spumante lo pone tra i prodotti enologici che meritano di essere scoperti.

Villa Domizia - Quattroerre Group
Via Marconi 1 24060 Torre de' Roveri (Bg)
Tel +39 035 580701

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Lombardia spumantistica Franciacorta Oltrepò Bergamasca Valcalepio Colleoni Doc metodo classico Millesimato
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Pavoni
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025