Una sola botte, 20 anni di attesa: il valore del Single Barrel nel Marsala di Pellegrino

Quando il tempo si dilata e le occasioni speciali invitano a scegliere con attenzione cosa portare in tavola, alcuni vini riescono a distinguersi per profondità, coerenza e identità. Single Barrel N°018 Marsala Vergine Riserva Doc rientra in questa categoria: un’etichetta rara, capace di raccontare il valore dell’attesa e della selezione, ideale per i momenti più raccolti dell’anno. Nato nell’entroterra marsalese, questo Marsala rappresenta un’espressione pura e senza compromessi, pensata per chi cerca vini di carattere, lontani dalle logiche del grande numero.

Single Barrel N°018 Marsala Vergine Riserva Doc in edizione limitata

Single Barrel N°018 Marsala Vergine Riserva Doc 2005

Ottenuto da Grillo, Catarratto e Inzolia, il Single Barrel N°018 è un Marsala Vergine Riserva Doc 2005 con 19% vol, affinato per oltre vent’anni in un’unica botte di rovere da 20 ettolitri. L’assenza totale di blend rende ogni bottiglia irripetibile, strettamente legata alla botte da cui proviene. Si tratta di un’edizione limitata, numerata, concepita per valorizzare l’essenza più autentica del Marsala e il lavoro silenzioso che avviene nel tempo.

Colore, profumi e struttura: un profilo profondo e coerente

Nel calice si presenta con un oro carico brillante, attraversato da eleganti riflessi ramati, segno di un lungo affinamento. Il profilo aromatico è intenso e stratificato, con note di mandorla tostata, tabacco e cuoio, accompagnate da richiami di scorze di agrumi e carruba, arricchiti da leggere sfumature affumicate.Al palato risulta avvolgente e penetrante, perfettamente equilibrato, con una progressione gustativa che sorprende per freschezza e sapidità nel finale, qualità che ne allungano la persistenza e ne amplificano l’eleganza.

Marsala da meditazione, ideale a fine pasto

Un Marsala per intenditori e collezionisti

Single Barrel N°018 è un Marsala pensato per chi apprezza vini da meditazione e bottiglie dal forte valore identitario. La scelta di una sola botte, senza correzioni né assemblaggi, lo rende particolarmente apprezzato da collezionisti e appassionati alla ricerca di etichette rare e non replicabili. Ogni bottiglia racconta una storia unica, fatta di tempo, silenzio e osservazione, in cui l’intervento umano si limita alla selezione finale.

Fine pasto e abbinamenti di carattere

Questo Marsala da meditazione trova la sua collocazione ideale a fine pasto, quando l’attenzione si concentra sul piacere della degustazione lenta. Si abbina con naturalezza a cioccolato fondente all’80%, fave di cacao o dessert poco zuccherati, capaci di valorizzarne la complessità senza sovrastarla. Per chi ricerca abbinamenti più intensi, accompagna con coerenza anche un sigaro scelto con cura, in un dialogo tra profondità aromatica e persistenza gustativa.

Il colore oro carico e i riflessi ramati del Marsala Vergine Riserva

Poche bottiglie, un’identità precisa

La selezione della botte N°018 nasce all’interno delle storiche cantine di Marsala, dove il tempo diventa parte integrante del processo. Da questa scelta prende forma un Marsala che non punta alla ripetibilità, ma alla singolarità. Pochissime bottiglie, ciascuna con una personalità definita, capaci di racchiudere tutta l’anima del Marsala in un solo sorso.