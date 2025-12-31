Bollicine di fine anno: le 5 etichette che sprigionano più energia nel calice

Avete mai pensato che se fossimo all’interno di una bottiglia di spumante, la sovrappressione interna, dopo lo stappo, sarebbe in grado di abbattere edifici e radere al suolo un’intera città, senza nessuna possibilità di sopravvivenza? Eppure è così. La pressione di circa 6 bar presente in ogni singola bottiglia equivarrebbe ad un peso di 61.182 Kg ogni metro quadrato. Come se ci piombasse un carro armato sulla testa. Pensate a quante bottiglie si stapperanno questa notte e a quanta energia si propagherà nel mondo. Se solo riuscissimo ad immagazzinarla, avremmo la possibilità di un approvvigionamento continuo durante tutto l’anno per le nostre attività quotidiane.

Tempo di botti e bollicine: una questione di energia

Bollicine, un'esplosione di gioia

Invece, con ogni botto, ci piace pensare che questa energia invada i cuori e le menti. Perché le bollicine hanno il potere di profondere gioia, leggerezza, spiritualità. Sono il collegamento con una dimensione che va oltre i sensi e oltre il tempo. Ce lo ha dimostrato il Metodo Caporale, attraverso il quale si è riusciti a ricondurre a diversi parametri dello spumante e della sua origine e vinificazione, soltanto analizzando le frequenze del suono del “botto” di ogni singola bollicina nel calice. È qualcosa di straordinario se associamo a questa scoperta quella dell’energia in tutti i suoi aspetti.

Festeggiando il 2026: le bollicine più energiche da stappare

Ora andiamo a consigliarvi le cinque bollicine che sprigionano maggiore energia da utilizzare per questo fine anno:

Castelfeder - Alto Adige Doc Pas Dosè 1/5 Giorgi 1870 - Gran Cuvee storica Brut 2/5 Bisson - Abissi Portofino Doc 2014 Dosage zero 3/5 Carpineto - Farnito Rosè Brut 4/5 Telaro - Tefrite Brut 5/5