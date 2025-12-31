Menu Apri login
Bollicine di fine anno: le 5 etichette che sprigionano più energia nel calice

Per questo Capodanno, ecco le 5 bollicine da non perdere: etichette selezionate per sprigionare energia e festa, perfette per celebrare la fine dell’anno con gioia, leggerezza e qualità, rendendo il brindisi un momento speciale

di Tommaso Caporale
 
31 dicembre 2025 | 15:00

Avete mai pensato che se fossimo all’interno di una bottiglia di spumante, la sovrappressione interna, dopo lo stappo, sarebbe in grado di abbattere edifici e radere al suolo un’intera città, senza nessuna possibilità di sopravvivenza? Eppure è così. La pressione di circa 6 bar presente in ogni singola bottiglia equivarrebbe ad un peso di 61.182 Kg ogni metro quadrato. Come se ci piombasse un carro armato sulla testa. Pensate a quante bottiglie si stapperanno questa notte e a quanta energia si propagherà nel mondo. Se solo riuscissimo ad immagazzinarla, avremmo la possibilità di un approvvigionamento continuo durante tutto l’anno per le nostre attività quotidiane.

Bollicine di fine anno: le 5 etichette che sprigionano più energia nel calice

Tempo di botti e bollicine: una questione di energia

Bollicine, un'esplosione di gioia

Invece, con ogni botto, ci piace pensare che questa energia invada i cuori e le menti. Perché le bollicine hanno il potere di profondere gioia, leggerezza, spiritualità. Sono il collegamento con una dimensione che va oltre i sensi e oltre il tempo. Ce lo ha dimostrato il Metodo Caporale, attraverso il quale si è riusciti a ricondurre a diversi parametri dello spumante e della sua origine e vinificazione, soltanto analizzando le frequenze del suono del “botto” di ogni singola bollicina nel calice. È  qualcosa di straordinario se associamo a questa scoperta quella dell’energia in tutti i suoi aspetti.

Festeggiando il 2026: le bollicine più energiche da stappare

Ora andiamo a consigliarvi le cinque bollicine che sprigionano maggiore energia da utilizzare per questo fine anno:

  • Castelfeder - Alto Adige Doc Pas Dosè
  • Giorgi 1870 - Gran Cuvee storica Brut
  • Bisson - Abissi Portofino Doc 2014 Dosage zero
  • Carpineto - Farnito Rosè Brut
  • Telaro - Tefrite Brut

