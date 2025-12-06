Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 06 dicembre 2025  | aggiornato alle 19:17 | 116191 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

carputo

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Affinamento subacqueo e degustazione comparata dei vini Carputo immersi un anno nel Golfo di Napoli. Un blind test che rivela maggiore finezza, morbidezza e profondità aromatica nelle bottiglie affinate in mare

di Vincenzo D’Antonio
 
06 dicembre 2025 | 18:47

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Affinamento subacqueo e degustazione comparata dei vini Carputo immersi un anno nel Golfo di Napoli. Un blind test che rivela maggiore finezza, morbidezza e profondità aromatica nelle bottiglie affinate in mare

di Vincenzo D’Antonio
06 dicembre 2025 | 18:47
 

L'affinamento subacqueo del vino non è alchimia, è scienza. L’affinamento subacqueo del vino è anche un’operazione di marketing. Entrambe le affermazioni sono vere! Di ciò ben consapevole, Cantine Carputo, storica realtà vitivinicola dei Campi Flegrei, ha affinato in mare alcuni suoi vini. L’immersione avvenne circa un anno fa nelle acque antistanti Castel dell’Ovo, nel Golfo di Napoli, e l’emersione è avvenuta poche settimane fa. Siamo diventati un po’ tutti San Tommaso e, pertanto, la degustazione delle bottiglie riemerse è avvenuta comparando codeste bottiglie con quelle rimaste… all’asciutto. Blind test, a garanzia di assenza di suggestioni improvvide.

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Carputo: vini affinati per circa un anno nel Golfo di Napoli

I vini messi a confronto

Il primo vino messo a confronto è stato Voce 'e notte Falanghina Brut Millesimato Metodo Classico vendemmia 2021, da sole uve 100% Campi Flegrei Falanghina. Affinamento di circa quattro mesi in acciaio, presa di spuma in bottiglia (prima decade di gennaio 2022) e affinamento sulle fecce per circa 30 mesi, sboccatura (prima decade di settembre 2024) ed ulteriore affinamento di 12 mesi in mare (Golfo di Napoli nei pressi di Castel dell’Ovo).

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Carputo: Voce ‘e notte Falanghina Brut Millesimato Metodo Classico vendemmia 2021 affinato in mare

Il secondo vino messo a confronto è stato Ammore Campania Igt Rosso 2020, da uve 60% aglianico e 40% piedirosso. Permanenza in silos di acciaio per sei mesi sulle fecce fini con leggeri rimontaggi settimanali, passaggio per l’affinamento in tonneaux di circa 36 mesi ed imbottigliamento a giugno 2024. Ulteriore affinamento di 12 mesi in mare (Golfo di Napoli nei pressi di Castel dell’Ovo).

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Carputo: Ammore Campania Igt Rosso 2020 affinato in mare

L'impatto del mare sul vino

Ricorriamo ai provvidenziali appunti presi durante la degustazione e di essi facciamo qui sintesi; in altre parole… la facciamo breve! Blasfemia osando, e probabilmente le suscettibilità che urtiamo sono quelle dei sacerdoti del vino, ferventi nostalgici di liturgie obsolete, proviamo a svelare le emozioni percepite mediante un paragone con il mondo della musica. 

Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

Il mare fa bene (anche) al vino

Una bella canzone, ma proprio bella; di quelle che, diciamo così, non possono non piacere: un bel testo, una bella musica. A cantarla si individua un cantante, uno solo. Però gli arrangiamenti sono di due differenti orchestre. Ecco, un arrangiamento bada a tenere il ritmo sulla piacevolezza dell’ascolto, nulla di sincopato ma, anzi, un andamento carezzevole (saranno forse i quieti moti ondosi?!). Carezzevole e al contempo intenso; oseremmo dire che siamo all’elogio della lentezza! L’altro arrangiamento è come se volesse dirci: «…Scusate, non possiamo permetterci finezze, andiamo di fretta». Questo secondo arrangiamento, nell’ambito della batteria, fa uso prevalente della grancassa. L’altro arrangiamento, il primo, sa suadentemente usare le bacchette sui piatti per farne sortire suono che è velluto! Insomma, il mare fa bene (anche) al vino.

Cantine Carputo
Via Viticella 93 80010 Quarto (Na)
Tel +39 081 8760526

© Riproduzione riservata STAMPA

 
affinamento subacqueo vino subacqueo Cantine Carputo Campi Flegrei Castel dell’Ovo Falanghina Aglianico Piedirosso metodo classico degustazione alla cieca
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Beer and Food
Lucart
Galbani Professionale
Pavoni
Beer and Food
Lucart
Galbani Professionale
Pavoni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025