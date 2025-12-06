Affinamento subacqueo: cosa cambia nel vino dopo un anno nel Golfo di Napoli

L'affinamento subacqueo del vino non è alchimia, è scienza. L’affinamento subacqueo del vino è anche un’operazione di marketing. Entrambe le affermazioni sono vere! Di ciò ben consapevole, Cantine Carputo, storica realtà vitivinicola dei Campi Flegrei, ha affinato in mare alcuni suoi vini. L’immersione avvenne circa un anno fa nelle acque antistanti Castel dell’Ovo, nel Golfo di Napoli, e l’emersione è avvenuta poche settimane fa. Siamo diventati un po’ tutti San Tommaso e, pertanto, la degustazione delle bottiglie riemerse è avvenuta comparando codeste bottiglie con quelle rimaste… all’asciutto. Blind test, a garanzia di assenza di suggestioni improvvide.

Carputo: vini affinati per circa un anno nel Golfo di Napoli

I vini messi a confronto

Il primo vino messo a confronto è stato Voce 'e notte Falanghina Brut Millesimato Metodo Classico vendemmia 2021, da sole uve 100% Campi Flegrei Falanghina. Affinamento di circa quattro mesi in acciaio, presa di spuma in bottiglia (prima decade di gennaio 2022) e affinamento sulle fecce per circa 30 mesi, sboccatura (prima decade di settembre 2024) ed ulteriore affinamento di 12 mesi in mare (Golfo di Napoli nei pressi di Castel dell’Ovo).

Carputo: Voce ‘e notte Falanghina Brut Millesimato Metodo Classico vendemmia 2021 affinato in mare

Il secondo vino messo a confronto è stato Ammore Campania Igt Rosso 2020, da uve 60% aglianico e 40% piedirosso. Permanenza in silos di acciaio per sei mesi sulle fecce fini con leggeri rimontaggi settimanali, passaggio per l’affinamento in tonneaux di circa 36 mesi ed imbottigliamento a giugno 2024. Ulteriore affinamento di 12 mesi in mare (Golfo di Napoli nei pressi di Castel dell’Ovo).

Carputo: Ammore Campania Igt Rosso 2020 affinato in mare

L'impatto del mare sul vino

Ricorriamo ai provvidenziali appunti presi durante la degustazione e di essi facciamo qui sintesi; in altre parole… la facciamo breve! Blasfemia osando, e probabilmente le suscettibilità che urtiamo sono quelle dei sacerdoti del vino, ferventi nostalgici di liturgie obsolete, proviamo a svelare le emozioni percepite mediante un paragone con il mondo della musica.

Il mare fa bene (anche) al vino

Una bella canzone, ma proprio bella; di quelle che, diciamo così, non possono non piacere: un bel testo, una bella musica. A cantarla si individua un cantante, uno solo. Però gli arrangiamenti sono di due differenti orchestre. Ecco, un arrangiamento bada a tenere il ritmo sulla piacevolezza dell’ascolto, nulla di sincopato ma, anzi, un andamento carezzevole (saranno forse i quieti moti ondosi?!). Carezzevole e al contempo intenso; oseremmo dire che siamo all’elogio della lentezza! L’altro arrangiamento è come se volesse dirci: «…Scusate, non possiamo permetterci finezze, andiamo di fretta». Questo secondo arrangiamento, nell’ambito della batteria, fa uso prevalente della grancassa. L’altro arrangiamento, il primo, sa suadentemente usare le bacchette sui piatti per farne sortire suono che è velluto! Insomma, il mare fa bene (anche) al vino.