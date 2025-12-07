Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 07 dicembre 2025  | aggiornato alle 09:15 | 116191 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

Natale e vino

Il Metodo Classico dedicato alla città di Milano che non può mancare sotto l'albero

Nettare dei Santi propone DOMM, bollicine Metodo Classico Millesimato da San Colombano al Lambro. Elegante e complesso, 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero, dal perlage fine e bouquet di fiori bianchi e frutta fresca

di Redazione Italia a Tavola
 
07 dicembre 2025 | 09:00

Il Metodo Classico dedicato alla città di Milano che non può mancare sotto l'albero

Nettare dei Santi propone DOMM, bollicine Metodo Classico Millesimato da San Colombano al Lambro. Elegante e complesso, 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero, dal perlage fine e bouquet di fiori bianchi e frutta fresca

di Redazione Italia a Tavola
07 dicembre 2025 | 09:00
 

Con l’arrivo delle festività, il brindisi diventa protagonista sulle tavole di Milano e dintorni. DOMM, bollicine Metodo Classico Millesimato di Nettare dei Santi, rappresenta un’eccellenza vinicola dei colli di San Colombano al Lambro, a pochi chilometri dalla città. Il vino unisce eleganza, complessità e un forte legame con il territorio, rendendolo perfetto per le occasioni festive.

Il Metodo Classico dedicato alla città di Milano che non può mancare sotto l'albero

DOMM, il Metodo Classico dei colli lombardi che non può mancare sotto l'albero

DOMM: un omaggio al Duomo di Milano

La linea DOMM nasce come tributo alla città di Milano, pensata per esaltare lo stile e il carattere locale. Questo VSQ - Vino Spumante di Qualità è prodotto con Metodo Classico Millesimato, combinando 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero. Le uve, raccolte a mano, vengono selezionate con cura, diraspate delicatamente e sottoposte a pressatura soffice in presse pneumatiche, per preservare freschezza e aromi naturali.

Il Metodo Classico dedicato alla città di Milano che non può mancare sotto l'albero

Le altre versioni di DOMM

Il mosto fermenta a temperatura controllata (16-18 °C) in serbatoi di acciaio, seguito da un affinamento di 30 mesi sui lieviti, che conferisce al vino eleganza, profondità e complessità. Dopo la sboccatura, DOMM riposa ulteriormente circa 4 mesi in bottiglia, completando così il suo percorso verso un gusto equilibrato e persistente.

Caratteristiche organolettiche di DOMM

Alla vista si presenta giallo paglierino luminoso, con perlage fine e continuo. Al naso si distinguono fiori bianchi, frutta fresca, mela e pera, leggere note di agrumi, crosta di pane e mandorla fresca. Al palato sorprende per equilibrio, freschezza e finezza, con richiami erbacei e minerali che ne esaltano la struttura. DOMM è ideale come aperitivo raffinato, ma si presta anche a tutto pasto. Si abbina con piatti di pesce delicati, carni bianche e primi piatti eleganti, valorizzando ogni momento conviviale durante le festività natalizie.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
DOMM bollicine Metodo Classico Nettare dei Santi vino spumante qualità San Colombano al Lambro Chardonnay Pinot Nero brindisi natalizio aperitivo elegante abbinamenti gastronomici
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
Quattroerre Group
Lucart
Quattroerre Group
Lucart
Mangilli Caffo
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025