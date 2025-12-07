Il Metodo Classico dedicato alla città di Milano che non può mancare sotto l'albero

Con l’arrivo delle festività, il brindisi diventa protagonista sulle tavole di Milano e dintorni. DOMM, bollicine Metodo Classico Millesimato di Nettare dei Santi, rappresenta un’eccellenza vinicola dei colli di San Colombano al Lambro, a pochi chilometri dalla città. Il vino unisce eleganza, complessità e un forte legame con il territorio, rendendolo perfetto per le occasioni festive.

DOMM, il Metodo Classico dei colli lombardi che non può mancare sotto l'albero

DOMM: un omaggio al Duomo di Milano

La linea DOMM nasce come tributo alla città di Milano, pensata per esaltare lo stile e il carattere locale. Questo VSQ - Vino Spumante di Qualità è prodotto con Metodo Classico Millesimato, combinando 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero. Le uve, raccolte a mano, vengono selezionate con cura, diraspate delicatamente e sottoposte a pressatura soffice in presse pneumatiche, per preservare freschezza e aromi naturali.

Le altre versioni di DOMM

Il mosto fermenta a temperatura controllata (16-18 °C) in serbatoi di acciaio, seguito da un affinamento di 30 mesi sui lieviti, che conferisce al vino eleganza, profondità e complessità. Dopo la sboccatura, DOMM riposa ulteriormente circa 4 mesi in bottiglia, completando così il suo percorso verso un gusto equilibrato e persistente.

Caratteristiche organolettiche di DOMM

Alla vista si presenta giallo paglierino luminoso, con perlage fine e continuo. Al naso si distinguono fiori bianchi, frutta fresca, mela e pera, leggere note di agrumi, crosta di pane e mandorla fresca. Al palato sorprende per equilibrio, freschezza e finezza, con richiami erbacei e minerali che ne esaltano la struttura. DOMM è ideale come aperitivo raffinato, ma si presta anche a tutto pasto. Si abbina con piatti di pesce delicati, carni bianche e primi piatti eleganti, valorizzando ogni momento conviviale durante le festività natalizie.