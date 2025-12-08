Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

Lo spritz analcolico SPRZ N°1 di JNPR è la proposta perfetta da inserire tra i regali di Natale per amici e familiari che amano il gusto ma scelgono il no alcol. Mantiene il colore brillante, gli aromi agrumati e la delicata nota amara dello spritz originale, senza una goccia di alcol. Prodotto a Milano in una distilleria a conduzione familiare, utilizza arancia dolce e amara, mandarino e botaniche 100% italiane, dal Trentino alla Sicilia, per offrire un’esperienza gustativa completa.

Lo spritz analcolico SPRZ N°1 di JNPR

Preparazione semplice e gusto autentico

Preparare uno spritz analcolico non è mai stato così facile. Bastano 60 ml di SPRZ N°1, 90 ml di acqua frizzante o tonica, una fetta d'arancia e cubetti di ghiaccio. La componente vinosa tradizionalmente apportata dal Prosecco è già incorporata, garantendo un aperitivo bilanciato e pronto da gustare in pochi secondi.

Preparare uno spritz analcolico non è mai stato così facile con SPRZ N°1 di JNPR

Dietro il gusto: la ricetta di Flavio Angiolillo

La ricetta di SPRZ N°1 è stata sviluppata con il supporto di Flavio Angiolillo, tra i mixologist più riconosciuti al mondo. Come tutte le creazioni di JNPR, punta a combinare intensità aromatica e complessità di sapori anche senza alcol, offrendo un’esperienza da bar di alta qualità direttamente a casa.

Cresce in Italia la domanda di drink analcolici

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto una crescente attenzione verso bevande analcoliche. Fenomeni come il Dry January e il movimento sober curious hanno contribuito a rendere l’aperitivo leggero e consapevole una scelta sempre più diffusa. Oggi sono oltre 15 milioni gli italiani che scelgono un drink analcolico anche in occasioni sociali.

Le altre referenze di JNPR

JNPR: distillati senza alcol e impegno sostenibile

JNPR, nato nel 2020 da Valérie De Sutter, ha conquistato prima la Francia e oggi si afferma in Italia. La distillazione avviene in alambicchi di rame, con botaniche in quantità superiore alla media per ottenere profumi intensi e aromi complessi senza alcol. Il marchio ha venduto oltre 150.000 bottiglie nel 2025 e sostiene la biodiversità con il Juniper Project. Anche il packaging rispetta l’ambiente: bottiglie leggere ed etichette compostabili riducono l’impatto ecologico.