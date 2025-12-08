Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 08 dicembre 2025  | aggiornato alle 13:13 | 116192 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

SPRZ 0%

Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

SPRZ N°1 di JNPR è il regalo di Natale ideale per chi ama l’aperitivo ma sceglie il no alcol. Aromi agrumati, note erbacee e delicata componente amara senza alcol. Perfetto per un brindisi leggero durante le feste

di Redazione Italia a Tavola
 
08 dicembre 2025 | 09:00

Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

SPRZ N°1 di JNPR è il regalo di Natale ideale per chi ama l’aperitivo ma sceglie il no alcol. Aromi agrumati, note erbacee e delicata componente amara senza alcol. Perfetto per un brindisi leggero durante le feste

di Redazione Italia a Tavola
08 dicembre 2025 | 09:00
 

Indice dei Contenuti

Lo spritz analcolico SPRZ N°1 di JNPR è la proposta perfetta da inserire tra i regali di Natale per amici e familiari che amano il gusto ma scelgono il no alcol. Mantiene il colore brillante, gli aromi agrumati e la delicata nota amara dello spritz originale, senza una goccia di alcol. Prodotto a Milano in una distilleria a conduzione familiare, utilizza arancia dolce e amara, mandarino e botaniche 100% italiane, dal Trentino alla Sicilia, per offrire un’esperienza gustativa completa.

Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

Lo spritz analcolico SPRZ N°1 di JNPR

Preparazione semplice e gusto autentico

Preparare uno spritz analcolico non è mai stato così facile. Bastano 60 ml di SPRZ N°1, 90 ml di acqua frizzante o tonica, una fetta d'arancia e cubetti di ghiaccio. La componente vinosa tradizionalmente apportata dal Prosecco è già incorporata, garantendo un aperitivo bilanciato e pronto da gustare in pochi secondi.

Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

Preparare uno spritz analcolico non è mai stato così facile con SPRZ N°1 di JNPR

Dietro il gusto: la ricetta di Flavio Angiolillo

La ricetta di SPRZ N°1 è stata sviluppata con il supporto di Flavio Angiolillo, tra i mixologist più riconosciuti al mondo. Come tutte le creazioni di JNPR, punta a combinare intensità aromatica e complessità di sapori anche senza alcol, offrendo un’esperienza da bar di alta qualità direttamente a casa.

Cresce in Italia la domanda di drink analcolici

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto una crescente attenzione verso bevande analcoliche. Fenomeni come il Dry January e il movimento sober curious hanno contribuito a rendere l’aperitivo leggero e consapevole una scelta sempre più diffusa. Oggi sono oltre 15 milioni gli italiani che scelgono un drink analcolico anche in occasioni sociali.

Brindisi leggero anche a Natale con lo spritz analcolico di JNPR

Le altre referenze di JNPR

JNPR: distillati senza alcol e impegno sostenibile

JNPR, nato nel 2020 da Valérie De Sutter, ha conquistato prima la Francia e oggi si afferma in Italia. La distillazione avviene in alambicchi di rame, con botaniche in quantità superiore alla media per ottenere profumi intensi e aromi complessi senza alcol. Il marchio ha venduto oltre 150.000 bottiglie nel 2025 e sostiene la biodiversità con il Juniper Project. Anche il packaging rispetta l’ambiente: bottiglie leggere ed etichette compostabili riducono l’impatto ecologico.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
SPRZ N°1 spritz analcolico drink analcolico aperitivo senza alcol bevanda analcolica italiana JNPR Italia mixology botaniche italiane drink pronto da gustare aperitivo leggero
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Pavoni
Galbani Professionale
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Galbani Professionale
Consorzio Asti DOCG
Quattroerre Group
Mangilli Caffo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025