Paradice, le bollicine che nascono tra i ghiacci del Presena

La Cantina Endrizzi rappresenta uno dei pilastri, per storicità e qualità, del vino trentino e delle bollicine di montagna del Trentodoc. Sui declivi di San Michele all’Adige dell’avito Masetto, di romana memoria, la famiglia Endrici è attestata fin dal 1885 e quasi 100 anni più tardi il visionario Paolo intuì subito l’importanza di valorizzare e tutelare le peculiari bollicine trentine, contribuendo alla nascita di quello che oggi è l’Istituto Trentodoc.

I vini Trentodoc di Cantina Endrizzi

Il progetto Paradice, un Trentodoc che sfida l’altitudine

Alle riuscite gemme della sua vasta gamma come l’iconico Teroldego Gran Masetto, lo storico blend terol-bordolese del Masetto Nero e le luminose perle di famiglia dei due Masetto Privé, Paolo e la sua affiatata compagine familiare hanno tirato fuori dal cilindro un’altra riuscita sorpresa come il Paradice, preziose bollicine Trentodoc che evidenziano l’amore e il rispetto dello straordinario scenario naturale da cui nascono.

Il Paradice Trentodoc di Cantina Endrizzi

Un vino nato ai piedi del ghiacciaio Presena

Commercializzato al più che corretto prezzo di 55€ il Paradice Trentodoc Riserva, nella sua prima uscita, millesimo 2018, è prodotto in sole 1.454 bottiglie numerate oltre a 30 magnum.

La grotta dove vengono affinati i vini di Cantina Endrizzi

Ottenuto da selezionati grappoli di Chardonnay e Pinot Nero coltivati su terrazzamenti dolomitici, la sua particolarità risiede nell’affinamento di 34 mesi (sugli oltre 70 complessivi) in una grotta a più di 2000 metri s.l.m., nei pressi del Passo Paradiso, ai piedi del Ghiacciaio Presena.

Un progetto nato dalla collaborazione della famiglia Endrici con il Consorzio Pontedilegno-Tonale per riqualificare una grotta esistente, trasformandola in cantina d’altura.

Condizioni perfette per un Trentodoc d’eccellenza

Un ambiente estremo ma dotato di condizioni ideali per l’affinamento del vino come temperatura costante, giusta umidità, buio e silenzio assoluti. Tutte caratteristiche che oltre a garantire un corretto sviluppo delle componenti aromatiche ne aumenta la potenziale longevità.

Il buio della grotta, ideale per l'affinamento dei vini

Nel calice il suo brillante giallo paglierino denota un perlage finissimo e persistente con un olfattivo complesso e suadente in cui spicca la componente minerale e l’elegante freschezza. Sorso schietto, raffinato e avvolgente, con lievi note speziate e tostate e infinita persistenza. Da tutto pasto o, per un creativo abbinamento territoriale, da tartare di salmerino affumicato, patate lesse e crescione.

Bollicine sostenibili tra ghiaccio e futuro

Infine, anche il packaging omaggia la “fragile forza” del ghiacciaio Presena nelle cui viscere affina il Paradice. Simbolicamente ottenuto dal riciclo dei teli geotessili protettivi usati per rallentarne l’inesorabile scioglimento, dovuto all’aumento delle temperature anche in alta quota, per effetto del cambiamento climatico.

Il Paradice di Cantina Endrizzi omaggia la “fragile forza” del ghiacciaio Presena

Rispettose ed ecosostenibili bollicine di montagna… dentro e fuori la bottiglia.