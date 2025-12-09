Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 09 dicembre 2025  | aggiornato alle 21:52 | 116214 articoli pubblicati

tifosi nerazzurri

Dal vigneto allo stadio: l'etichetta di Santa Margherita ispirata alla maglia dell'Inter

Santa Margherita presenta una special edition del Valdobbiadene Prosecco Docg Brut ispirata all’Inter. Etichetta e cofanetto richiamano la maglia 2025/2026 e i valori della collaborazione tra vino e calcio

di Redazione Italia a Tavola
 
09 dicembre 2025 | 19:05

Santa Margherita ha presentato una nuova special edition del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut, ispirata all'Internazionale Milano. La bottiglia si propone come un piccolo omaggio alla storia del Club, ai suoi colori e alla passione dei tifosi. «L’idea è stata quella di coniugare l’identità di una squadra storica con la nostra tradizione enologica», spiegano dall’azienda. Il progetto non si limita a una questione di design, ma cerca di raccontare un legame tra cultura sportiva e produzione vinicola italiana.

Il cofanetto di Santa Margherita ispirato alla maglia dell‘Inter

Etichetta e cofanetto: dettagli e simbologia

La special edition si distingue per la grafica studiata nei dettagli: la palette riprende i colori simbolo della squadra e lo stemma compare in effetto oro. Il pattern, ispirato alla maglia home 2025/2026, presenta linee irregolari che suggeriscono movimento e dinamismo. All’interno della trama è nascosta la scritta «Inter», un piccolo dettaglio pensato per chi osserva attentamente e conosce la storia del Club. «È un gioco visivo che unisce estetica e narrazione», aggiungono i responsabili del progetto.

Il Prosecco: simbolo della tradizione veneta

All’interno del cofanetto si trova il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut, prodotto con uve selezionate e rappresentativo della tradizione veneta. Un vino che, oltre al gusto, diventa strumento di racconto, collegando il territorio alla passione sportiva. Disponibile in formato 75 cl astucciato, sarà presto reperibile su Amazon e sull’e-shop di Santa Margherita, accompagnando le festività con un tocco di italianità.

Dal vigneto allo stadio: l'etichetta di Santa Margherita ispirata alla maglia dell'Inter

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut edizione speciale dedicata all'Inter di Santa Margherita

Questa bottiglia si inserisce in un percorso di collaborazione duratura: negli anni passati sono state realizzate edizioni celebrative per lo scudetto 2021, capsule collection con nomi evocativi e bottiglie con etichette luminescenti. Ogni volta, il progetto ha cercato di trovare un equilibrio tra narrazione visiva e valore simbolico, senza trasformare il vino in un mero oggetto commerciale.

Il concorso per i tifosi

Ogni cofanetto include una cartolina con codice univoco per partecipare a un concorso dedicato ai tifosi. I premi comprendono visite agli stadi, ingressi in area hospitality e oggetti legati al Club. Il concorso si chiuderà il 31 marzo 2026. «Non si tratta solo di vincere qualcosa», spiegano dall’azienda, «ma di creare un legame tra chi acquista il vino e il mondo che raccontiamo attraverso etichetta, storia e territorio».

Santa Margherita Valdobbiadene Prosecco Inter Milano special edition vino limited edition vino italiano enologia e sport packaging vino collezionismo vino e tifosi
 
