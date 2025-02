L'Oltrepò in mostra a Parigi aspettando la riforma del disciplinare

Il Consorzio tutela vini Oltrepò pavese è sbarcato a Parigi. Sei realtà produttrici di vino oltrepadane scendono in passerella all'evento internazionale Wine Paris, la grande fiera internazionale wine&spirits che si sta svolgendo al Paris Expo Porte de Versailles. E si avvicina anche l'assemblea straordinaria che definirà le prossime strategie e la probabile riforma del disciplinare di produzione.

Per la prima volta, il Consorzio tutela vini Oltrepò pavese pavese è presente su questo importante palcoscenico dove si muovono alcuni dei principali attori del vino. Le aziende pavesi saranno ospiti del padiglione 6, stand G-194, dove stanno portando l'eccellenza della filiera vitivinicola otrepadana, in particolare sono in passerella i prodotti legati al Pinot Nero, il vitigno più rappresentativo del territorio.

Nello stand consortile c'è modo di conoscere le produzione dell'Oltrepò, oltre che incontrare le sei aziende che saranno presenti come espositori diretti:

Cantina Tàia di Montecalvo Versiggia

di Montecalvo Versiggia Tenuta Frecciarossa di Casteggio

di Casteggio Cantine Giorgi di Canneto Pavese

di Canneto Pavese Montelio Vini di Codevilla

di Codevilla Tenuta Mazzolino di Corvino San Quirico

di Corvino San Quirico Terre d'Oltrepò (con il suo marchio La Versa)

L'obiettivo è quello di allargare la sfera di promozione del vino oltrepadano al di là delle Alpi e in modo particolare è quello di brindare con un calice di Oltrepò Metodo Classico DOCG.

Oltrepò pavese, novità in vista

Per il Consorzio sarà un mese importante, oltre alla presenza all'importante fiera parigina i soci si stanno preparando all'assemblea straordinaria fissata il 20 febbraio. È un giorno significativo che vedrà il neo direttore Riccardo Binda protagonista, insieme alla presidente Francesca Seralvo, di un'assise che dovrà porre le basi ad una serie di nuove strategie per il rilancio del prodotto vino. All'orizzonte anche la riforma del disciplinare di produzione dell'Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico.

C'è un territorio per tanti anni gigante dai piedi d'argilla che oggi si sta dando, dopo un 2024 di forte impegno in discontinuità con il passato, nuovi obiettivi. Ma l'ultima parola spetta ai produttori, che dovranno restare uniti al di là di quei "distinguo" che sin qui hanno frenato, non poco, la valorizzazione del territorio e del suo prodotto principe.