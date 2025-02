Peronospora in Oltrepò pavese: danni per 16 milioni, chiesto l'aiuto al governo

Peronospora, un territorio massacrato. Il bilancio della malattia ha messo a dura prova il sistema vitivinicolo dell'Oltrepò pavese perché le cifre sono davvero ingenti: si parla di 600 aziende vitivinicole, più di una su tre, colpite e oltre 16 milioni di euro di danni. Le perdite di prodotto sono spaventose perché si aggirano sul 90% negli areali più martoriati della malattia. I produttori hanno avanzato un appello alla Regione che, di conseguenza, tramite l'assessore regionale alla partita, Alessandro Beduschi, ha scritto al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per sollecitare un intervento da parte di Roma.

Oltre 600 aziende vitivinicole dell'Oltrepò pavese sono state colpite dalla Peronospora

Peronospora, i danni in Oltrepò pavese

Nella missiva, inviata nelle ore scorse, ha sottolineato lo stato di emergenza in cui versa l'Oltrepò Pavese a causa della malattia. La Regione ha chiesto al ministro dell'Agricoltura di valutare una deroga per consentire l'accesso ai ristori del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende, in quanto i vigneti, essendo beni assicurati, sarebbero esclusi dai rimborsi.

La Peronospora ha causato oltre 16 milioni di euro di danni

La lettera evidenzia anche i dati allarmanti che arrivano direttamente dai produttori oltrepadani che, tramite le varie associazioni di categoria, hanno fatto sentire il loro grido di aiuto. Si parla di 600 aziende colpite e oltre 16 milioni di euro di danni. Oltre al calo della produzione, a pesare sui bilanci cantine sono stati anche i costi per i trattamenti dei vigneti, più che raddoppiati rispetto ad un'annata normale, ma che in alcuni casi non sono riusciti ad evitare ugualmente la diffusione della patologia, visto che per lunghi periodi le piogge hanno impedito agli agricoltori di accedere ai terreni.

Peronospora, in campo anche Regione Lombardia

Di questa situazione si era già discusso al Pirellone nel 2024, a margine della vendemmia, quando anche i consiglieri regionali del territorio hanno portato sul tavolo della discussione l'appello dei viticoltori colpiti dalla peronospora. Ma ora la Regione ha deciso di sollecitare nuovamente l'urgenza interpellando direttamente il governo. La richiesta è quella di valutare una deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 102/2004, dove si specifica che «sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione».

Le aziende dell'Oltrepò pavese colpite puntano ad accedere ai ristori del Fondo di solidarietà

L'intento finale è quello di garantire una deroga (nel 2023 era stata concessa, per lo stesso motivo, nelle aree del Centro-Sud Italia) che permetterebbe il fondamentale accesso ai ristori del Fondo di solidarietà, un toccasana fondamentale per dare ossigeno al settore colpito.