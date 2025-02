“Seconda Vita” di Scuropasso: un Pinot Nero nato da un vigneto storico

“Seconda Vita”, in tutti i sensi. È il nuovo Pinot Nero Igt Provincia di Pavia vinificato in rosso dell'azienda Scuropasso di Pietra de' Giorgi, una delle realtà più conosciute ed apprezzate che operano nel mondo vitivinicolo dell'Oltrepò pavese. La famiglia Marazzi ha, infatti, voluto dare una nuova “chance” ad una vigna degli anni Ottanta, garantendole una vera e propria seconda vita.

“Seconda Vita” di Scuropasso: il nuovo Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese

«La vigna - spiega Flavia Marazzi, enologa e titolare insieme al padre Fabio della cantina - è stata grande protagonista del progetto Blanc de Noir fino a quando, complice il cambiamento climatico, abbiamo ritenuto fosse meglio lasciarla esprimere con questa vinificazione, quella in rosso e con il 50% di grappolo non diraspato. La prima annata, quella prodotta nel 2022, non ci ha particolarmente convinti, non la reputavamo ancora idonea per uscire in commercio. La nostra filosofia è quella di proporre ai nostri clienti e ai winelovers un prodotto che rispecchia fedelmente la qualità a cui ci ispiriamo da sempre. Per questo abbiamo aspettato una stagione e siamo partiti con la produzione 2023».

"Seconda Vita" di Scuropasso: cosa c'è da sapere

Il vigneto si trova nel comune di Pietra de' Giorgi, in uno dei territori più vocati per la produzione di Pinot Nero. «È posizionato a 250 m slm - ci spiega Fabio Marazzi, patron della cantina Scuropasso - ed ha un'esposizione a sud. L'impianto con potatura a Guyot semplice è del 1983 ed ha una densità di circa 4mila ceppi all'ettaro, con una resa di circa 80 quintali ad ettaro. La gestione agronomica è nel rigoroso rispetto dell'agricoltura biologica con particolare attenzione all'ambiente». Il Pinot Nero è un vitigno che la famiglia conosce molto bene da cui ricava una gamma di Metodo Classico che esprimono al meglio le potenzialità di questo vitigno nella versione spumante. Nel 1991 debutta, infatti, lo Scuropasso Metodo Classico Brut: la prima delle “bollicine pazienti”, come amano definirle Fabio e Flavia, già allora caratterizzata da un lungo affinamento sui lieviti.

Scuropasso: Flavia e Fabio Marazzi

Dal 1998 gli spumanti escono con il marchio Roccapietra, sintesi dei nomi dei due comuni simbolo della Valle Scuropasso (Rocca de' Giorgi e Pietra de' Giorgi). Un nome che racconta il forte legame che la famiglia Marazzi ha con il territorio. Ora debutta "Seconda Vita", un Pinot Nero vinificato rosso di estrema eleganza frutto dell'estrema attenzione dell'azienda nella vinificazione. Così ci spiega in anteprima Flavia: «Le uve vengono rigorosamente raccolte a mano in cassette, solitamente nella prima settimana di settembre. La vinificazione è fatta per il 50% senza diraspatura e il restante 50% con una pigiadiraspatura soffice. La fermentazione alcolica avviene in vasche di cemento con lieviti indigeni, mentre la macerazione sulle bucce si protrae per circa 10 giorni. Viene elevato in vasca di cemento per 8 mesi e poi affinato in bottiglia per almeno 6 mesi».

Insieme a Fabio e a Flavia siamo andati a provarlo nella loro accogliente sala di degustazione: il Pinot Nero "Seconda Vita" si esprime al massimo con intensità fruttate e freschezza del vitigno, piacevole e varietale. Al naso emergono subito molte note di piccoli frutti rossi, ribes, lamponi, fragoline, note vegetali con un piacevole finale di note di cuoio. In bocca risulta elegante e fresco grazie alla sua acidità e ai suoi tannini dettati dalla “giovane età”. Ottimo in abbinamento a pollame nobile o a formaggi semi freschi.