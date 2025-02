Enoturismo 4.0: l'esperienza immersiva de La Genisia con la realtà virtuale

Che sia in cantina, nel corso di visite o degustazioni, oppure allo stand, durante fiere ed eventi, il supporto della tecnologia immersiva può amplificare l'esperienza tradizionale degli eno-appassionati: con questa consapevolezza, la cantina La Genisia (con sede a Codevilla, in provincia di Pavia) sperimenta una tecnologia in realtà virtuale, “VR Wine La Genisia”, che proietta l'utente in un luogo 3D mediante l'utilizzo di appositi dispositivi. Il luogo, in questo caso, sono gli sconfinati vigneti dell'Oltrepo Pavese e gli spazi di vinificazione.

«La scoperta delle caratteristiche morfologiche e ambientali che condizionano le peculiarità del vino non è sempre immediata - sottolinea Simone Fiori, enologo della Cantina La Genisia - dunque questo strumento permette di visitare i luoghi simbolo e di scoprire la filosofia produttiva della nostra realtà». “VR Wine La Genisia” è un'esperienza da vivere empiricamente con la tecnologia immersiva: un punto di vista unico e privilegiato, quello dell'osservatore, che, accompagnato e guidato dai professionisti dell'azienda, permette di immergersi in esperienze a 360°, scegliendo dove orientare il proprio sguardo - in un vigneto o in un altro e anche interagendo attivamente, selezionando la narrazione della bottiglia che si preferisce.

«La Realtà virtuale rende possibile un nuovo linguaggio narrativo ad altissimo livello di engagement» sottolinea Tommaso Zanotti, founder di Extended Dimension, casa di produzione specializzata nello storytelling immersivo che ha ideato con La Genisia e realizzato il progetto. «Un contenuto immersivo - aggiunge - racconta una storia con una modalità senza precedenti, dando autenticità al contenuto e credibilità al brand. Permette di vivere esperienze in luoghi lontani e provare emozioni rimanendo comodamente seduti. Quello della realtà virtuale è un ambito in grandissima espansione e accessibile ad un pubblico sempre più ampio. Siamo felici di aver potuto collaborare con una realtà come La Genisia, attenta al progresso e aperta alla sperimentazione».

La cantina è una giovane e determinata realtà sociale che oggi coinvolge ben venti vignaioli di esperienza, per un totale di 70 ettari vitati nei comuni di Codevilla e dintorni. Sono le colline oltrepadane a fare da sfondo a questo progetto, unito da una filosofia ben precisa votata alla creazione di un dialogo costante tra cantina e viticoltori per raggiungere standard qualitativi d'eccellenza.

Un percorso in crescita che passa attraverso una piena consapevolezza del territorio e del lavoro di interpretazione del terroir. Vini riconoscibili, caratterizzati da un perlage fine e persistente che interpreta in modo raffinato le uve Pinot Nero, fiore all'occhiello dei vitigni coltivati e lavorati dai vignaioli che collaborano con questa realtà.