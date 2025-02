Gisella, l'oca del Pinot Nero: la nuova icona di Tenuta Mazzolino

Tenuta Mazzolino ha una nuova protagonista nella sua famiglia enoica, e stavolta ha le piume. Dopo Henry - l'asino mascotte sull'etichetta di Pinot Nero in edizione limitata, che ha fatto parlare di sé lo scorso anno - arriva l'oca Gisella a personalizzare la bottiglia del super cru, annata 2018. Non è solo un vino, ma un'esperienza da collezionare: 837 bottiglie, ognuna con una veste grafica unica, perché Gisella ama farsi notare.

Gisella di Tenuta Mazzolino è prodotto in sole 837 bottiglie

Gisella, come nasce

È un Pinot Nero frutto di una visione audace: vent'anni fa il nonno di Francesca Seralvo - terza generazione oggi alla guida della cantina - e l'enologo greco-francese Kyriakos Kynigopoulos decisero - sfidando la tradizione - di piantare una vigna di Pinot Nero che guardava a est. Una scelta coraggiosa, pensata per affrontare i cambiamenti climatici e dare vita a un vino di carattere, profondo e raffinato. La selezione proviene dal clone 115, quello che i borgognoni intransigenti considerano il non plus ultra e che Kyriakos stesso definisce «classe pura».

Che vino è Gisella

«Al primo assaggio ci si sono illuminati gli occhi: un mix di freschezza, profondità, carattere», rivela la patron Francesca Seralvo. «Con la vendemmia alle porte - continua la titolare -, in un'annata meno estrema della 2017 ma sempre segnata dal cambiamento climatico, non potevamo fare altro che raccogliere di nuovo, in purezza, quella parcella esposta alla brezza dell'oriente. Gisella è un omaggio al nostro spirito pionieristico: ci piace pensare che, come le oche della mitologia romana hanno salvato il Campidoglio, Gisella vegli sulle nostre vigne e sui nostri vini».

Ogni bottiglia di Gisella è speciale, con etichette una diversa dall’altra

Dopo un affinamento paziente, il vino è pronto per essere scoperto e apprezzato dai veri intenditori. Gisella arriva in una cassetta di legno da tre bottiglie, perfetta per chi vuole aggiungere un pezzo unico alla propria cantina… o semplicemente godersi un sorso di qualcosa di straordinario. Ogni bottiglia è speciale, con etichette una diversa dall'altra che celebrano la personalità e il carattere di questa iconica oca che di volta in volta indossa un “pigiama” diverso (proprio come per Henry). È la nuova eccellenza in bottiglia di Tenuta Mazzolino.