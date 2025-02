Non solo vini: a Brescia si chiede una carta degli amari nei ristoranti

Per una volta si sono dichiarati tutti concordi - mondo della ristorazione, distributori di bevande, produttori, associazioni di categoria, esperti del mondo della comunicazione enogastronomica: come per i vini, è giunto il momento di creare la carta degli amari locali. «Perché l'amaro sta vivendo una seconda giovinezza, con trend in crescita per prodotti premium». Se ne è discusso alla seconda edizione di "Alchimie", la rassegna degli amari, erbe e i fusi, che ha richiamato, negli scorsi giorni, al teatro Sicomoro di Montirone (Bs) migliaia di persone.

Il tutto grazie all'impegno e alla determinazione (non a caso) di una donna: Carola Fiora. I più espliciti sono stati i ristoratori Savino Poffa (trattoria "Urbana Mangiafuoco" di Brescia) e Emilio Zanola, presidente della Fipe della Lombardia Orientale. «È ora - hanno detto - di superare la fase delle buone e pie intenzioni e fare un salto di qualità: chiediamo ai produttori e alla grande distribuzione di bevande di predisporre una carta con le etichette di tutti i 15-20 amari che nascono sul vasto territorio bresciano, dalla pianura, alle valli, alla montagna. Noi, dal canto nostro, ci impegniamo a sottoporre la "carta" ai nostri clienti a fine pasto, al posto dei soliti blasonati e (spesso) poco apprezzati ammazzacaffè nazionali. Scommettiamo su quelli fatti con le erbe di casa nostra».

Ma non solo. Poffa è andato oltre: «Nel mio locale - ha annunciato - propongo già una lista solo ed esclusivamente di amari bresciani, non ve ne sono altri. E faccio pure degustare, per dimostrare la mia buona volontà, alcuni cioccolatini con cioccolato fondente al 71%. In particolare, praline con cioccolato fondente Amaro Giulia delle distillerie Peroni e, ancora, interno fondente con amaro Gnecco Zerotrenta». Durante Alchimie, i visitatori hanno apprezzato altresì praline con amari 3Rogge di Montirone, la novità di quest'anno nata dopo un anno di sperimentazione con erbe locali, Boario, Valvestino e il Guelfo. Vere gioie per il palato come il risotto Ossimoro creato dalla cuoca-chef Debora Meduri (Cuor di Cucina). Un risotto cremoso dolce-amaro, arricchito da un formaggio della Valle Sabbia e reso balsamico dall'incontro tra il vermouth della cantina Scarpari e una gelatina all'amaro di Montirone. Perché «non si deve paura ad avere l'amaro in bocca».