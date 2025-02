Argea, una nuova linea per il Metodo Martinotti allo stabilimento di Priocca

Argea, uno dei principali gruppi privati italiani nel settore vitivinicolo, ha completato l'installazione di una nuova linea produttiva dedicata al Metodo Martinotti presso lo stabilimento di Priocca (Cn). L'investimento, pari a oltre 3,5 milioni di euro, si inserisce in un piano di sviluppo volto a incrementare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa del Gruppo.

Argea, l'intervento

L'intervento di potenziamento, avviato il 18 dicembre 2024 e concluso il 3 febbraio 2025, ha comportato significative modifiche strutturali. I lavori hanno incluso la rimozione e ricollocazione del tetto dell'edificio, l'installazione di tre macchinari di ultima generazione e una nuova distribuzione degli spazi interni. L'obiettivo è stato quello di migliorare la funzionalità dello stabilimento e di garantire il rispetto dei più elevati standard di settore. La nuova linea consentirà allo stabilimento di concentrarsi sulla produzione di spumanti Metodo Martinotti, pur continuando a imbottigliare vini fermi. In particolare, il sito lavorerà su marchi di punta come Acquesi e Mosketto, con una capacità produttiva stimata di oltre 40 milioni di litri nel 2025. Attualmente, la sede di Priocca impiega più di 130 collaboratori.

«Il progetto - ha commentato Roger Calzavara, head of group manufacturing services di Argea - è nato con l'obiettivo di ottimizzare l'assetto tecnologico dei siti produttivi in Piemonte, migliorare i flussi operativi e consolidare i volumi strategici del Gruppo. Nella fase iniziale sono stati definiti tre passaggi fondamentali: la redazione di un capitolato tecnico per dimensionare correttamente il nuovo layout di linea, la progettazione di un Gantt dettagliato per gestire la complessità dei tre cantieri distribuiti su due stabilimenti, e l'esecuzione delle attività pianificate. Un fattore decisivo per il successo del progetto è stata l'individuazione dei team leader e la gestione puntuale delle squadre operative, con particolare attenzione alla sicurezza, data l'elevata quantità di operazioni da svolgere. Grazie a un forte lavoro di squadra, siamo riusciti a implementare importanti innovazioni tecnologiche, condividere le Best Practice del Gruppo e uniformare i metodi di lavoro, mantenendo sempre l'obiettivo del miglioramento continuo dei nostri processi».

Argea, la strategia a medio-lungo termine

Questa operazione fa parte del piano industriale a medio-lungo termine di Argea, che punta a rispondere in modo efficace alle nuove tendenze di consumo grazie a investimenti mirati in ricerca&sviluppo. Con questa riorganizzazione, Priocca diventerà un centro di riferimento per il Metodo Martinotti, mentre lo stabilimento di Acqui Terme (Al) sarà dedicato alla produzione di spumanti Metodo Classico. Dal 2022 al 2024, Argea ha investito circa 10,5 milioni di euro negli stabilimenti piemontesi, con ulteriori 2,5 milioni previsti per il 2025. Questi investimenti sono finalizzati al rafforzamento del posizionamento del Gruppo e all'ottimizzazione dei flussi produttivi tra i vari siti, con l'obiettivo di consolidare la crescita nel settore vitivinicolo.

«Per Argea - ha detto Massimo Romani, amministratore delegato di Argea - il Piemonte rappresenta un territorio strategico e imprescindibile, grazie alla sua storia, alle sue varietà e alla qualità dei vini prodotti. Con questo nuovo investimento, Priocca si rafforza come polo produttivo di riferimento per l'offerta premium del Gruppo: un luogo dove i vini di Argea prendono vita e raggiungono appassionati in tutto il mondo. Questo progetto conferma l'impegno di Argea di investire in innovazione, eccellenza e valorizzazione dei territori in cui opera».