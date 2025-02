Vini umbri: cinque etichette simbolo da apprezzare durante l'inverno

Con l’inverno che ha già scollinato la prima metà stagionale, si avvicina anche il momento dei bilanci e per il vino umbro possiamo dire che il bicchiere è anche più che mezzo pieno. Si consolidano le posizioni delle denominazioni più titolate e sono le aziende più rinomate a fungere da traino per tutto il sistema. Andiamo ad elencare le 5 etichette che ci sono sembrate fra le più emblematiche in questo senso.

Cinque etichette umbre emblematiche

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2020 Barberani

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2020 Barberani. Smagliante paglierino. Profumo raffinato, pesca bianca e fiori di camomilla anticipano un respiro di erbe aromatiche e suggestioni salmastre. Santoreggia e pietra focaia si fondono con marmellata d’agrumi e nuance iodate. Sorso di rara proporzione e persistenza, impeccabilmente piacevole.

Barberani Corso Cavour, 167 05018 Orvieto (Tr)

Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2021 Romanelli

Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2021 Romanelli. Dorato solare. Al naso intrecci di ginestra e camomilla, papaia, mango e miele. A seguire frutta secca, talco e rosmarino, tè agli agrumi e riverberi di eucalipto. Materico e setoso il sorso, sorretto da un’adeguata spinta acida che bilancia la componente alcolica regalando spessore e lunghezza.

Romanelli Wine Frazione San Clemente, 129/A 06036 Montefalco (Pg) Tel +39 0742 378531 Tutti i giorni: 09:00-13.00, 14:00–18:00

Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2019 Lungarotti

Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2019 Lungarotti. Veste diafana, sensuale carminio. Scrigno dapprima cupo, poi libera rosa, confettura di visciola, cannella. Accenti di caffè e pepe nero, tamarindo, timo e rosmarino. Il gusto scorre vellutato e sottilmente balsamico. L’eccellente persistenza conduce a un finale di impeccabile equilibrio.

Lungarotti Viale Giorgio Lungarotti, 2 06089 Torgiano (Pg) Tel +39 075 9886649

Montefalco Sagrantino, 25 anni 2019 Arnaldo Caprai

Non può mancare un Montefalco Sagrantino. In questo caso il 25 anni 2019 Arnaldo Caprai. Rubino granata nel calice. Potente e intenso il naso nelle note di amarene e more in confettura, spezie e cacao, rabarbaro e nuance balsamiche. Tannini serafici, morbidezza e lungo finale tostato.

Arnaldo Caprai Località Torre, 1 06036 Montefalco (Pg) Tel +39 0742 378802

Cervaro della Sala 2021 del Castello della Sala

Chiusura obbligata per un maestoso Cervaro della Sala 2021 del Castello della Sala. Paglierino con screziature verdoline. Caratteriale e severo nella fusione tra bergamotto, cedro, zenzero, papaia e spezie dolci. Brioso grazie alla tensione acido-sapida che imprime grande energia. Nello sviluppo trovano conferma aromi agrumati e tostati. Chiosa salina. Può bastare per un primo piccolo ma indicativo spaccato della realtà umbra.