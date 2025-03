In Italia cresce il mercato della birra: +2% nei primi nove mesi del 2024

La birra in Italia piace sempre di più, e i numeri lo confermano: nei primi nove mesi del 2024, gli acquisti sono infatti aumentati del 2%. Un dato che racconta di un comparto in fermento, con sempre più attenzione alla filiera corta e alle materie prime locali. Gli italiani stanno scegliendo con più consapevolezza, preferendo prodotti di qualità e legati al territorio.

Birra, consumi in crescita nel 2024

Se ne è parlato a Gualdo Cattaneo (Pg), durante un incontro organizzato da Coldiretti e Consorzio birra italiana, che ha analizzato i dati Ismea e fatto il punto sulla situazione del comparto. Presenti figure di spicco come Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, l'onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Teo Musso, presidente del Consorzio birra italiana, insieme a Pompeo Farchioni, presidente del Gruppo Agroalimentare Farchioni, e Albano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria.

Birra made in Italy: più consumi e nuove misure a sostegno del settore

Oltre ai numeri in crescita, si è discusso delle nuove misure a sostegno del comparto. Tra le novità più importanti, la riduzione dell'accisa per i piccoli birrifici artigianali, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Un risultato ottenuto grazie alla pressione di Coldiretti e Consorzio birra italiana, con il supporto dell'onorevole Carloni, di altri parlamentari e del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Ma le buone notizie non finiscono qui. In arrivo c'è anche la legge sulla birra agricola, un altro passo avanti per un comparto in continua espansione. Oggi in Italia si contano quasi 1200 birrifici, molti guidati da giovani imprenditori. Di questi, circa il 25% rientra nella categoria delle birre agricole, ovvero prodotte direttamente con materie prime coltivate in proprio. Un modello in forte crescita che potrebbe ricevere un ulteriore slancio grazie a un quadro normativo più favorevole.

In arrivo una legge sulla birra agricola

Anche i consumi confermano il trend positivo: la produzione di birra artigianale in Italia ha raggiunto i 48 milioni di litri, con quasi tre milioni destinati all'export. Il valore del comparto nel mercato del fuori casa supera i 430 milioni di euro e offre lavoro a circa 92mila persone, tra impieghi diretti e indiretti. Numeri che dimostrano come la birra artigianale non sia più solo una nicchia, ma una realtà consolidata e in espansione. Coldiretti e Consorzio birra italiana ora puntano a rafforzare la produzione nazionale di materie prime, soprattutto orzo e luppolo, per rendere la filiera sempre più indipendente e garantire una birra 100% made in Italy.