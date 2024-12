Birra artigianale, sconti del 50% sulle accise: svolta per i piccoli birrifici

Novità importanti per il comparto della birra artigianale: a partire dal 2025, i microbirrifici con una produzione annua fino a 10mila ettolitri potranno beneficiare di una riduzione del 50% sulle accise, rispetto al precedente 40%. Anche i birrifici con volumi di produzione tra i 10mila e i 60mila ettolitri godranno di agevolazioni fiscali, con sconti del 30% o del 20%, a seconda della quantità prodotta.

Buone notizie per i piccoli birrifici artigianali italiani: sconti sulle accise fino al 50%

La misura, approvata attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio, punta a rafforzare un comparto sempre più apprezzato dai consumatori e rappresentativo dell'eccellenza italiana. Il testo normativo interviene in modo strutturale e non temporaneo sulla disciplina agevolativa delle accise prevista per i piccoli birrifici dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise). L'obiettivo dichiarato è incentivare la produzione di birra artigianale, migliorando la redditività delle aziende agricole italiane che vi investono e valorizzando un prodotto sempre più centrale nel panorama del made in Italy.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

A proporre l'emendamento è stata la Lega, che attraverso la voce del presidente della Commissione Agricoltura, Mirco Carloni, primo firmatario, sottolinea l'importanza della misura: «Con un emendamento della Lega alla manovra di Bilancio, in arrivo sconti sostanziali, dal 20 al 50% (inversamente proporzionali a seconda della quantità di birra prodotta) sulle accise delle birre artigianali prodotte da piccoli birrifici con volumi di produzione fino a 60 mila ettolitri annui. La Lega risponde concretamente all'aspettativa degli agricoltori italiani che, con la produzione di birra, riescono a migliorare la redditività delle loro aziende. Il settore della birra sta apprezzando sempre di più quella artigianale italiana, perla del made in Italy. Per noi è una grande soddisfazione: era nostro dovere intervenire con un aiuto concreto per incentivarne la produzione e la vendita. L'economia locale è la nostra forza: valorizzeremo sempre le tradizioni italiane e faremo di tutto per spingerle nel panorama internazionale». Una spinta significativa, dunque, per i birrifici artigianali italiani che potranno guardare al futuro con nuove opportunità di crescita.

© Riproduzione riservata