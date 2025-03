Grappa Mangilli, distillato dal nobile spirito friulano

La Distilleria Mangilli continua a scrivere una storia che onora il passato e guarda al futuro, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama mondiale delle grappe di alta qualità, come dimostrano i numerosi riconoscimenti internazionali. Già nel 2020, al prestigioso World Grappa Awards, le Grappe Mangilli hanno ottenuto cinque medaglie: oro, argento e bronzo per le migliori grappe al mondo, oltre a due ori per il design e l’estetica del pack.

Le botti della Distilleria Mangilli

A questi successi si aggiungono i titoli oro e argento recentemente conquistati da Mangilli Grappa Mitica e Mangilli Grappa Furlanina alla 5ª edizione del Grappa Award, parte del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino. Questi premi testimoniano l’impegno e la passione della distilleria in una continua ricerca della massima qualità, con l’obiettivo di coniugare artigianalità e innovazione, realizzando prodotti che riflettono valori e tradizione.

Dal Marchese Mangilli al Gruppo Caffo: l’evoluzione di un’icona della distillazione

Radicata nel cuore del Friuli, la Distilleria Mangilli nasce dall’eredità lasciata dal Marchese Fabio Mangilli, autentico pioniere della distillazione, che ha trasformato questa arte in un simbolo di eccellenza. Fin dal XIX secolo, la sua visione ha saputo unire passato e futuro, portando la grappa alla sua massima espressione. Sei anni fa, l'acquisizione da parte del Gruppo Caffo ha segnato l'inizio di una nuova era per la distilleria. Grazie a una visione moderna, il nuovo management ha valorizzato il patrimonio storico, infondendo nuova energia in un'arte distillatoria tramandata con passione da generazioni.

Stefano Durbino

La recente modernizzazione degli impianti e il revamping degli spazi - dai magazzini di stoccaggio e invecchiamento alla futura sala degustazioni e museo della distillazione - dimostrano la forte volontà di rilancio. Come sottolinea Stefano Durbino, direttore dello stabilimento e mastro distillatore: «La passione è l’ingrediente principale». Il processo di trasformazione, curato in ogni fase, rende ogni bottiglia un capolavoro.

Il segreto delle Grappe Mangilli: qualità e autenticità

Il segreto delle Grappe Mangilli risiede nel loro rigoroso processo produttivo: dalla selezione delle migliori materie prime alla distillazione accurata, fino all’invecchiamento in legni pregiati, come il rovere francese, che conferisce aromi complessi e profondi. Il risultato è una gamma completa di distillati di pregio, suddivisa nelle linee Furlanina e Mitica, disponibili sia in varianti giovani che invecchiate dai 12 ai 18 mesi.

Le grappe Mangilli

Ottenute da vinacce selezionate di uve friulane e distillate a vapore con metodi tradizionali, le Grappe Mangilli offrono un profilo aromatico sofisticato, dove si fondono armoniosamente note floreali e fruttate, regalando un’esperienza sensoriale morbida e avvolgente. Ideali da gustare in purezza, per concludere un pasto o durante momenti di relax, queste grappe incarnano perfettamente l’equilibrio tra passato e innovazione, esprimendo i valori e la storia della distilleria.

Grappe Mangilli: tradizione e modernità per un pubblico sempre più ampio

Le Grappe Mangilli rappresentano un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, dimostrando una versatilità capace di conquistare anche il pubblico più giovane. Un esempio eccellente è la Grappa Furlanina Gentile, protagonista in cocktail raffinati ed eleganti. La sua versatilità è stata esaltata durante il Mixology Circus (evento ospitato all’interno della fiera Beer&Food Attraction 2025), dove celebri bartender italiani, in collaborazione con locali iconici come il “Romeo” di Verona e il ‘Rita’s Tiki Room’ di Milano, hanno saputo reinterpretarne le caratteristiche, creando cocktail innovativi che ne esaltano il carattere unico.

Così, Mangilli si conferma non solo custode di una tradizione secolare, ma anche pioniera nell’adattarsi alle nuove tendenze di consumo, dimostrando grande duttilità in un mercato in continua evoluzione. Questa capacità di unire autenticità e innovazione è il tratto distintivo che rende le Grappe Mangilli un punto di riferimento, onorando il passato e tracciando con determinazione il cammino verso il futuro.

Grappe Mangilli sarà presente a Vinitaly dal 6 al 9 aprile allo stand B5 nel pad. 3