Caffo 1915 lancia i primi cocktail premiscelati pronti da servire a base di amaro

Nessuno aveva ancora proposto dei cocktail premiscelati pronti da servire a base di amaro. A introdurli per primo è Gruppo Caffo 1915, che li ha presentati il 13 settembre in occasione di un press trip esclusivo per un ristretto numero di giornalisti italiani e stranieri.

Cocktail Premiscelati a Base di Amaro: Caffo 1915 Lancia Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic

Caffo 1915 apre le porte alla sua azienda

Indubbiamente, il modo migliore di raccontare e fare assaggiare i propri prodotti (soprattutto se parliamo di food and beverage) è farlo nel luogo dove vedono luce. Per questo Gruppo Caffo 1915 ha deciso di aprire l’azienda a giornalisti e professionisti, organizzando una serie di viaggi educational, per la prima volta in quasi 110 anni (nel 2025).

Iniziativa virtuosa e interessante, che noi d’Italia a Tavola abbiamo avuto modo di provare in prima persona venerdì 13 settembre, in occasione del press trip di debutto, In Capo al mondo. Abbiamo camminato per l'azienda per oltre quattro ore per scoprire l’intero processo di produzione degli spirits Caffo dalla A alla Z.

Caffo 1915… in Capo al mondo

Dalla lavorazione delle erbe alla distillazione delle vinacce, fino ad arrivare alla preparazione dei prodotti finiti, tra etichettatura e imbottigliamento.

Senza scordare la visita del museo aziendale, con macchine storiche, attrezzi del lavoro e riconoscimenti vari e della Akademy Caffo, fortemente voluta dal brand ambassador Fabrizio Tacchi per formare i bartender e insegnare loro come valorizzare al meglio in miscelazione i prodotti di Caffo.

Nuccio Caffo presenta i nuovi drink

A farci da Cicerone, il competente e appassionato Nuccio Caffo, amministratore delegato dell’azienda che ha colto l’occasione per lanciare alla stampa italiana e internazionale la nuova linea di prodotti in lattina ready to serve: Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic.

Caffo 1915, i nuovi drink in lattina a base amaro

«Siamo pionieri assoluti. Vecchio Amaro del Capo è infatti il primo amaro a entrare nel segmento Ready to Serve, un mercato in forte crescita sia in America che in Italia ed Europa», chiosa Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Caffo drink con liquire al limone

«In realtà, l’idea di proporre drink pronti ci era già balenata ben 25 anni fa: all’epoca lanciammo Capo’s drink, un cocktail in bottiglia a base di Vecchio Amaro del Capo, ma i tempi non erano maturi per un prodotto del genere. Non funzionò. Oggi, invece, è il momento di puntare sui cocktail pronti da servire che attirano soprattutto i consumatori più giovani e sono in linea con il boom dei cocktail low alcol, sparkling», aggiunge Nuccio Caffo.

In distribuzione da pochi giorni per ora solo in alcune zone della Calabria, Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic saranno lanciati entro Natale su tutto il territorio nazionale. L’aspirazione? «Dal 2025, iniziare a conquistare il mondo», risponde con un sorriso Nuccio Caffo. Scopri di più sui due nuovi cocktail ready to serve nel nostro Reel esclusivo.